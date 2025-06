Rozbřesk: Vyšší cenové tlaky udrží ČNB na uzdě

Boj s inflací nikdy nekončí. To je mantra centrálních bank, jejichž cílem je zajistit cenovou stabilitu, včetně České národní banky. A přestože už jsou pryč časy dvouciferného růstu spotřebitelských cen, poslední inflační čísla jsou pro centrální banku varováním – v některých částech tuzemské ekonomiky nadále přetrvávají silné cenové tlaky.



V květnu inflace překvapila svižnou dynamikou – meziročně přidala k dobru 2,4 %, v meziměsíčním srovnání pak 0,5 %. Za květnovým překvapením stojí z velké části opět rozkolísané ceny potravin, alkoholu a tabáku, tedy kategorie, kde se od začátku roku pravidelně střídají měsíce zdražování a zlevňování. Z pohledu centrální banky je problematické především zdražování základních a často nakupovaných potravin, které mohou ovlivňovat celkové vnímání inflace mezi spotřebiteli.



Cenové tlaky zůstávají silné také ve službách, které meziročně zdražily o 4,9 %. Zvýšené inflační momentum je viditelné především v pohostinství a hoteliérství (téměř 6 %). Znepokojující je z pohledu ČNB ale také přetrvávající vysoké momentum u imputovaného nájemného – meziměsíční sezónně očištěné anualizované změny za poslední tři měsíce se pohybují okolo 7 %. To je důsledkem zdražujících nemovitostí, stavebních prací a materiálů, jež se do spotřebitelské inflace propisují zhruba z půlročním zpožděním.



Inflaci naopak drží na uzdě zejména levnější pohonné hmoty a také minimální růst cen zboží. Co čekat dále? Poměrně vysokou volatilitu – už v červnu se inflace vyšplhá ke 3 %, poté by mohla znovu lehce zvolnit a setrvat v pásmu 2,5-3,0 %. Proinflační rizika vyplývající ze setrvačné inflace služeb, rychlého růstu cen nemovitostí nebo zvýšené mzdové dynamiky ale dávají tušit, že se ČNB do dalšího snižování sazeb nepohrne. My stále počítáme s jedním finálním čtvrtbodovým „cutem“ ke konci letošního roku, rizikem je však v tento moment delší pauza.



TRHY



Koruna

Finální výsledek tuzemské inflace již korunu nikterak nerozhodil a ta nadále drží pozice lehce pod 24,80 EUR/CZK. Silná makro čísla jsou pro českou měnu jednoznačnou vzpruhou, stejně jako její obliba mezi investory. Z pohledu dlouhých pozic je koruna extrémně “překoupená”, což vysvětluje její dosavadní síly, zároveň ji ale činí zranitelnou vůči negativním překvapením. S ohledem na další zisky koruny jsme proto opatrní, zvláště v momentě, kdy se bude blížit datum 9. července, deadline pro americko-evropskou obchodní dohodu.



Eurodolar

Eurodolar se pohybuje stále v blízkosti hranice 1,14 a příliš se nevzrušuje děním okolo obchodních válek. Zde se vedle údajného posunu k trvalému příměří mezi USA a Čínou objevila nová zpráva o tom, že odvolací soud ponechal všechna Trumpova cla (včetně recipročních) v platnosti, a to minimálně do konce července!



Dnes by makroekonomickým vrcholem obchodování měl být výsledek americké inflace za měsíc květen. My máme prakticky stejné odhady jako trh, takže nepočítáme s velkým překvapením, ale jisté riziko pro dolar by představoval scénář, kdy by se vyšší cla prakticky vůbec neodrazila ve vyšší jádrové inflaci. To by hypoteticky otevíralo cestu pro uvolněnější měnovou politiku v USA, a tedy ještě slabší dolar.



Regionální Forex

Květnová inflace v Maďarsku byla o něco vyšší, než čekal trh, když ceny rostly meziměsíčně o 0,2 %. Ceny nahoru táhly především potraviny, nicméně jádrová inflace rovněž stále rostla o 0,3 % meziměsíčně, což v meziročním srovnání značí růst 4,8 %. Pro MNB je poslední číslo signálem, aby i nadále držela sazby beze změny.



Polský Sejm bude dnes hlasovat o důvěře vládě, když návrh podal premiér Donald Tusk poté, co kandidát vládní koalice Rafal Trzaskowski prohrál prezidentské volby. Vládní koalice má v Sejmu většinu 242 ze 460 poslanců a předpokládá se, že vláda hlasování přežije. Zlotý by na takový výsledek neměl reagovat.