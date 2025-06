Rozbřesk: Ekonomika eurozóny stagnuje, lepší zprávy z Německa

Ekonomika eurozóny zakončila první polovinu roku přibližnou stagnací. V takovém duchu hovoří dnešní výsledek indexu nákupních manažerů (PMI), který v červnu setrval na úrovni 50,2 bodů. K mírnému zlepšení na 50 bodů došlo ve službách, zatímco aktivita ve zpracovatelském průmyslu zůstala beze změny na 49,4 bodech.



Červnová PMI tak dávají tušit, že eurozóna sice nadále hledá růstové impulsy, ale zároveň se zatím nedostává pod výraznější tlak amerických cel nebo vyostřené geopolitiky. To je dobrá zpráva i pro českou ekonomiku, která je silně integrována do evropských, zvláště pak německých dodavatelských řetězců. Bezprostředním rizikem je však z našeho pohledu blížící se deadline pro americko-evropskou obchodní dohodu (9. července).



Pozitivním překvapením jsou výsledky v Německu. Souhrnný index PMI se těsně vrátil nad 50bodovu hranici oddělují expanzi od recese a opětovný posun vzhůru zaznamenaly po dvou měsících zhoršení také služby (49,4). Na nejvyšší hodnotu za poslední dva roky se pak dostala aktivita ve zpracovatelském sektoru, jež sice setrvává pod padesátkou, avšak setrvalý růstový trend trvá již od září minulého roku.



Shrnuto, podtrženo, druhé čtvrtletí se v eurozóně s velkou pravděpodobností neslo v duchu stagnace. Vzhledem k turbulentnímu vývoji na poli obchodních válek a skokovému nárůstu nejistoty, však nejde o špatný výsledek. Dopady amerických cel nicméně mohou evropské ekonomiky negativně ovlivnit se zpožděním, což je i náš základní scénář. S pokračující stagnací proto počítáme i ve třetím čtvrtletí, což bude dle nás důležitý argument pro ECB, aby v září ještě jednou finálně snížila depozitní sazbu na 1,75 %.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna sice včera lehce oslabovala v reakci na dění na Blízkém východě, po deeskalaci napětí v režii amerického prezidenta Trumpa však opět získala půdu pod nohama. Důležitou roli přitom sehrálo další oslabení dolaru, které je v posledních týdne živnou půdou pro korunu. Zpět na úrovni 24,80 EUR/CZK by měla korunu již zítra podpořit i ČNB - jednak stabilitou sazeb a jednak relativně jestřábí rétorikou. Předpokládáme proto, že česká měna v tomto týdnu udrží své zisky a při dalších ztrátách dolaru je může i pozvolna rozšířit.



Eurodolar



Izraelsko-iránský konflikt dostal novou dimenzi, která vynesla eurodolar nad úroveň 1,16 (a seslala ceny ropy o několik procent níže). Americký prezident Trump totiž na své sociální síti uvedl, že příměří mezi oběma zeměmi vstoupilo v platnost a že je žádá, aby jej neporušovaly. Zdali tomu tak je a pokud ano, tak zdali příměří může vydržet déle než několik hodin je sice nejasné, ale pokles averze k riziku sám o sobě postačil na to, aby se eurodolar vytlačil nad hladinu 1,16. Prozatím to nicméně vypadá, že alespoň Izrael se k příměří přihlásil.



Regionální Forex



Dnes odpoledne zasedá maďarská centrální banka a všeobecně se očekává, že ponechá úrokové sazby beze změny. Základní sazba tak zůstane na relativně vysoké hladině 6,50 %. Komentář k rozhodnutí MNB by měl zůstat neutrální až mírně jestřábí vzhledem k tomu, že inflace zůstává nad cílem. My počítáme s tím, že by MNB mohla snížit úrokové sazby až v samém závěru roku a to jen o 25 bazických bodů.