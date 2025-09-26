Loupež za bílého dne, hodnotí analytici navrhované ocenění amerického TikToku

Hodnota americké odnože TikToku má být přibližně 14 miliard dolarů, uvedl ve čtvrtek americký viceprezident JD Vance poté, co šéf Bílého domu Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, který počítá s tím, že americké operace této sociální sítě provozované čínskou společností ByteDance převezme konsorcium investorů. Navrhovaná cena je ale podle analytiků značně podhodnocená a dává TikTok jakožto technologického giganta na úroveň energetických či potravinářských společností.
Hrubý odhad citovaný Vancem je výrazně pod předchozími projekcemi, které se blížily 40 miliardám dolarů. Vance připustil, že kupující "nakonec" určí zaplacenou částku. Hlavními investory mají být společnosti , Silver Lake a MGX, které by podle zdrojů CNBC měly v novém podniku dohromady držet 45procentní podíl.
, Silver Lake a MGX by pravděpodobně uvítaly tak nízké ocenění TikToku, ByteDance a její stávající investoři to však mohou považovat za úsměvné, ne-li urážlivé, píše agentura Bloomberg.
Ashwin Binwani, zakladatel Alpha Binwani Capital, uvedl, že návrh "by mohl být nejvíce podhodnocenou technologickou akvizicí desetiletí". Odhadl, že Vancem zmíněná částka tvoří jen třetinu skutečné hodnoty TikToku. „Podle všech hlavních finančních metrik vypadá tato cenovka dramaticky v nesouladu s realitou,“ dodal.
TikTok se řadí mezi nejoblíbenější sociální sítě v USA na základě průměrného denního používání aplikace. Jeho ocenění bylo vždy obtížné, zejména s ohledem na složitost algoritmu vyhledávaného obsahu aplikace, nicméně i podle těch nejkonzervativnějších odhadů generuje americká část – nejlukrativnější trh firmy se 170 miliony aktivních uživatelů – příjmy přesahující 10 miliard dolarů ročně.
Při ocenění ve výši 14 miliard dolarů by tedy TikTok US měl poměr ceny k tržbám (P/S) zhruba 1,4, což je v souladu se společnostmi s nízkým růstem, jako jsou ropný gigant Mobil nebo potravinářský . Pro srovnání, provozovatel Instagramu Meta Platforms se obchoduje za přibližně desetinásobek tržeb, zatímco Alphabet, majitel jiné konkurenční platformy YouTube, je na osminásobku.
„Navrhovaná hodnota vypadá jako loupež za bílého dne," řekl Bloombergu Vey-Sern Ling, hlavní akciový poradce pro asijské technologie v Union Bancaire Privee.
Dohoda, jež musí být dokončena do 120 dnů, by vyčlenila TikTok US do nového společného podniku, kde by byl podíl ByteDance snížen na méně než 20 procent, aby byly uspokojeny obavy o národní bezpečnost USA. Zatímco Trump řekl, že jeho čínský protějšek Si Ťin-pching dal dohodě své požehnání, tak Peking ještě veřejně neoznámil, zda souhlas skutečně udělil.
A nejisté zůstává také to, kdo bude službu provozovat vzhledem k tomu, že žádný z navrhovaných kupců není na sociální sítě či spotřebitele byznysově zaměřený.