Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Loupež za bílého dne, hodnotí analytici navrhované ocenění amerického TikToku

Loupež za bílého dne, hodnotí analytici navrhované ocenění amerického TikToku

26.09.2025 10:50
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Hodnota americké odnože TikToku má být přibližně 14 miliard dolarů, uvedl ve čtvrtek americký viceprezident JD Vance poté, co šéf Bílého domu Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, který počítá s tím, že americké operace této sociální sítě provozované čínskou společností ByteDance převezme konsorcium investorů. Navrhovaná cena je ale podle analytiků značně podhodnocená a dává TikTok jakožto technologického giganta na úroveň energetických či potravinářských společností.

Hrubý odhad citovaný Vancem je výrazně pod předchozími projekcemi, které se blížily 40 miliardám dolarů. Vance připustil, že kupující "nakonec" určí zaplacenou částku. Hlavními investory mají být společnosti Oracle, Silver Lake a MGX, které by podle zdrojů CNBC měly v novém podniku dohromady držet 45procentní podíl.

Oracle, Silver Lake a MGX by pravděpodobně uvítaly tak nízké ocenění TikToku, ByteDance a její stávající investoři to však mohou považovat za úsměvné, ne-li urážlivé, píše agentura Bloomberg.

Ashwin Binwani, zakladatel Alpha Binwani Capital, uvedl, že návrh "by mohl být nejvíce podhodnocenou technologickou akvizicí desetiletí". Odhadl, že Vancem zmíněná částka tvoří jen třetinu skutečné hodnoty TikToku. „Podle všech hlavních finančních metrik vypadá tato cenovka dramaticky v nesouladu s realitou,“ dodal.

TikTok se řadí mezi nejoblíbenější sociální sítě v USA na základě průměrného denního používání aplikace. Jeho ocenění bylo vždy obtížné, zejména s ohledem na složitost algoritmu vyhledávaného obsahu aplikace, nicméně i podle těch nejkonzervativnějších odhadů generuje americká část – nejlukrativnější trh firmy se 170 miliony aktivních uživatelů – příjmy přesahující 10 miliard dolarů ročně.

Při ocenění ve výši 14 miliard dolarů by tedy TikTok US měl poměr ceny k tržbám (P/S) zhruba 1,4, což je v souladu se společnostmi s nízkým růstem, jako jsou ropný gigant Exxon Mobil nebo potravinářský General Mills. Pro srovnání, provozovatel Instagramu Meta Platforms se obchoduje za přibližně desetinásobek tržeb, zatímco Alphabet, majitel jiné konkurenční platformy YouTube, je na osminásobku.

ocenění

„Navrhovaná hodnota vypadá jako loupež za bílého dne," řekl Bloombergu Vey-Sern Ling, hlavní akciový poradce pro asijské technologie v Union Bancaire Privee.

Dohoda, jež musí být dokončena do 120 dnů, by vyčlenila TikTok US do nového společného podniku, kde by byl podíl ByteDance snížen na méně než 20 procent, aby byly uspokojeny obavy o národní bezpečnost USA. Zatímco Trump řekl, že jeho čínský protějšek Si Ťin-pching dal dohodě své požehnání, tak Peking ještě veřejně neoznámil, zda souhlas skutečně udělil.

A nejisté zůstává také to, kdo bude službu provozovat vzhledem k tomu, že žádný z navrhovaných kupců není na sociální sítě či spotřebitele byznysově zaměřený.


Čtěte více:

Po Nvidii si Intel dělá zálusk na dalšího investora. Výrobce čipů oslovil Apple
25.09.2025 9:52
Po Nvidii si Intel dělá zálusk na dalšího investora. Výrobce čipů oslovil Apple
Skomírající výrobce čipů Intel by mohl mít dalšího významného investor...
Bubliny bez pomoci
25.09.2025 17:14
Bubliny bez pomoci
Kdysi mě zaujaly výsledky jedné studie, ve které testované subjekty ob...
Trump oznámil nová vysoká cla na léky, nábytek a nákladní automobily
26.09.2025 8:30
Trump oznámil nová vysoká cla na léky, nábytek a nákladní automobily
Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek oznámil novou várku v...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
26.09.2025
14:05Přehlížejí investoři dlouhodobý potenciál společností ze sektoru zdravotnictví?
12:37Zlato míří k šestému týdennímu růstu v řadě
11:46Maďarsko kritizuje Chorvaty za vysoké poplatky za dodávky ropy
10:59Nová cla nevadí a včerejší prodeje jsou pryč. Akcie se na závěr týdne zelenají  
10:50Loupež za bílého dne, hodnotí analytici navrhované ocenění amerického TikToku
10:10RMS Mezzanine, a.s.: Pololetní zpráva 2025
9:08Rozbřesk: Zapomeňte na euro. Nejdříve v roce 2034
9:07Komerční banka, a.s.: Zvolení členky a předsedkyně dozorčí rady
8:52Nová americká cla a prodej TikTok, Evropa zahájí pozitivně  
8:30Trump oznámil nová vysoká cla na léky, nábytek a nákladní automobily
6:04Gundlach: Umělá inteligence a související akcie mi klidný spánek opravdu neberou
25.09.2025
22:00Trhy se potýkaly s lehce negativní náladou  
17:14Bubliny bez pomoci
15:26Revize dat ukázala silnější růst amerického HDP díky vyšším spotřebitelským výdajům
15:18Výroba aut v ČR do srpna klesla o 2,1 procenta na 953.433 osobních vozů
14:07Doosan Škoda Power v prvním pololetí meziročně zvýšila tržby, čistý zisk klesl
13:56Řetězec H&M zvýšil zisk a překonal odhady, těží ze zájmu o podzimní kolekce
12:50Ambiciózní Roche chce patřit mezi tři největší hráče na trhu s léky na obezitu
11:24Akcie si vybírají přestávku v růstu, dolar drží zisky  
10:54Německé hospodářství letos vzroste o 0,2 procenta, odhadují instituty

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět