Trhy se potýkaly s lehce negativní náladou

Náladu na trzích v poslední době zasáhly komentáře předsedy Fedu Jeromea Powella, který začátkem týdne prohlásil, že pro centrální banku neexistuje „bezriziková cesta“, protože zvažuje rizika spojená s inflací i ochlazujícím se trhem práce. Tato opatrná prohlášení o budoucím vývoji úrokových sazeb po snížení nákladů na výpůjčky o 25 bazických bodů z minulého týdne vytvořila určitou míru nejistoty ohledně počtu snížení, která Fed letos oznámí. S ohledem na to investoři sledovali s napětím nejnovější týdenní údaje o žádostech o podporu v nezaměstnanosti a také konečné údaje o hrubém domácím produktu USA za druhé čtvrtletí. Počet prvních žádostí o podporu v nezaměstnanosti v týdnu končícím 20. září dosáhl 218 000, což je o 14 000 méně než v předchozím týdnu. Hrubý domácí produkt USA se v období od dubna do června zvýšil o 3,8 %, uvádí třetí a konečný odhad Úřadu pro ekonomické analýzy Ministerstva obchodu. Předchozí odhad naznačoval, že americká ekonomika vzrostla ve druhém čtvrtletí o 3,3 % poté, co se v prvních třech měsících roku 2025 propadla o 0,5 %. Počáteční odhad ukazoval růst o 3,0 %. Projekce sazeb Fedu z minulého týdne naznačovaly, že většina členů očekává další půlprocentní škrty na posledních dvou zasedáních centrální banky v tomto roce, tedy v říjnu a prosinci. Sedm z 19 odhadů však předpovídá letos menší snížení, což naznačuje, že debata by mohla být před dalšími zasedáními Fedu zuřivá.
Investoři se také obávají hrozícího částečného uzavření vlády, protože zákonodárci zůstávají ve finanční patové situaci a obě komory se snaží dohodnout na jejím krátkodobém prodloužení. Senát minulý týden zamítl republikány podporovaný prozatímní návrh zákona, který by zajistil financování vlády do 21. listopadu, s odvoláním na odpor demokratů ohledně vyloučení ustanovení o zdravotní péči a Medicaid. Zpráva Politico ve středu večer uvedla, že rozpočtový úřad Bílého domu nařídil federálním agenturám, aby připravily plány propouštění, pokud by příští týden došlo k uzavření vlády.
Accenture překonal odhady tržeb za čtvrté čtvrtletí a odhalil šestiměsíční restrukturalizaci ve výši 865 milionů dolarů, jejímž cílem je reorganizovat svou pracovní sílu a provoz pro rostoucí poptávku po digitálních a umělé inteligenci službách. Přesto jeho akcie propadly o 2,7 %. Společnost Lithium Americas narostla o 22,5 % po oznámení zájmu o strategickou investici do tohoto těžaře od americké vlády.