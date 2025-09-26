Nová cla nevadí a včerejší prodeje jsou pryč. Akcie se na závěr týdne zelenají

Včerejší pokles na Wall Street byl spojen s redukcí pozic zvláště na některých technologických jménech. Impulsem byly vyšší dluhopisové výnosy, které zvedly obavy z vysokých dosažených valuací. Dnes se ovšem akcie vracejí k růstu i přes další potenciálně nepříznivé události.
První z nich jsou nová americká cla. Nemají plošný zásah a trhy už si vůči takovým zprávám vytvořily slušnou odolnost. Proto zavedení cel na nábytek, léky nebo nákladní auta nemá na trhy plošný dopad. Index DAX dopoledne stoupá o 0,7 procenta, CAC40 je v plusu o 0,8 procenta, FTSE100 roste o 0,4 procenta a AEX o 0,3 procenta. Mírně v plusu jsou americké futures, které takhle z rána mají málokdy jasno o směru.
Pozornost se závěrem týdne může vrátit zpět k otázce úrokových sazeb, což je druhé potenciální riziko. Včerejší série komentářů z Fedu ukázala, že mezi bankéři i přes téměř jednotné poslední hlasování nepanuje shoda o dalším postupu. Z řady jednoznačně vystupuje nový guvernér Stephen Miran se silně holubičím postojem. Ale ani další se neshodnou o tom, jestli dál pokračovat v pravidelném snižování sazeb, nebo dělat přestávky a být více obezřetní s ohledem na inflaci.
V tomto kontextu se také budou sledovat dnešní data o osobních výdajích, příjmech, a hlavně cenách podle indexu PCE. Má se vyvíjet velmi podobně jako už známý index CPI - celková inflace by měla mírně stoupnout, jádrová držet tempo. Na případné překvapení směrem vzhůru by ale trh mohl být přece jen citlivější než obvykle, kdy tato data v klidu přechází.
Americké dluhopisy zatím vyčkávají a jejich výnosy se drží výš po včerejším nárůstu. V Evropě je rovněž na trhu klid a eurodolar se konsoliduje u 1,1680. Zlato se vydává lehce vzhůru. Koruna trochu ubírá z nedávných ztrát a vůči euru se nachází u 24,32.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:58 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2998
|0.3913
|24.3557
|24.1732
|CZK/USD
|20.8055
|0.2626
|20.8850
|20.7200
|HUF/EUR
|391.2287
|-0.2141
|392.5602
|391.0408
|PLN/EUR
|4.2671
|-0.1356
|4.2743
|4.2643
|CNY/EUR
|8.3329
|0.1264
|8.3377
|8.3180
|JPY/EUR
|174.8995
|0.1017
|175.0377
|174.6295
|JPY/USD
|149.7510
|-0.0267
|149.9450
|149.6200
|GBP/EUR
|0.8739
|-0.0252
|0.8750
|0.8738
|CHF/EUR
|0.9336
|0.1029
|0.9342
|0.9326
|NOK/EUR
|11.7354
|0.5113
|11.7365
|11.6721
|SEK/EUR
|11.0503
|0.1727
|11.0504
|11.0094
| USD/EUR
|1.1679
|0.1415
|1.1688
|1.1658
|AUD/USD
|1.5310
|0.1701
|1.5324
|1.5279
|CAD/USD
|1.3948
|0.0628
|1.3948
|1.3934