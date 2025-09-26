Hledat v komentářích

Nová cla nevadí a včerejší prodeje jsou pryč. Akcie se na závěr týdne zelenají

26.09.2025 10:59
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Včerejší pokles na Wall Street byl spojen s redukcí pozic zvláště na některých technologických jménech. Impulsem byly vyšší dluhopisové výnosy, které zvedly obavy z vysokých dosažených valuací. Dnes se ovšem akcie vracejí k růstu i přes další potenciálně nepříznivé události.

První z nich jsou nová americká cla. Nemají plošný zásah a trhy už si vůči takovým zprávám vytvořily slušnou odolnost. Proto zavedení cel na nábytek, léky nebo nákladní auta nemá na trhy plošný dopad. Index DAX dopoledne stoupá o 0,7 procenta, CAC40 je v plusu o 0,8 procenta, FTSE100 roste o 0,4 procenta a AEX o 0,3 procenta. Mírně v plusu jsou americké futures, které takhle z rána mají málokdy jasno o směru.

Pozornost se závěrem týdne může vrátit zpět k otázce úrokových sazeb, což je druhé potenciální riziko. Včerejší série komentářů z Fedu ukázala, že mezi bankéři i přes téměř jednotné poslední hlasování nepanuje shoda o dalším postupu. Z řady jednoznačně vystupuje nový guvernér Stephen Miran se silně holubičím postojem. Ale ani další se neshodnou o tom, jestli dál pokračovat v pravidelném snižování sazeb, nebo dělat přestávky a být více obezřetní s ohledem na inflaci.

V tomto kontextu se také budou sledovat dnešní data o osobních výdajích, příjmech, a hlavně cenách podle indexu PCE. Má se vyvíjet velmi podobně jako už známý index CPI - celková inflace by měla mírně stoupnout, jádrová držet tempo. Na případné překvapení směrem vzhůru by ale trh mohl být přece jen citlivější než obvykle, kdy tato data v klidu přechází.

Americké dluhopisy zatím vyčkávají a jejich výnosy se drží výš po včerejším nárůstu. V Evropě je rovněž na trhu klid a eurodolar se konsoliduje u 1,1680. Zlato se vydává lehce vzhůru. Koruna trochu ubírá z nedávných ztrát a vůči euru se nachází u 24,32.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:58 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2998 0.3913 24.3557 24.1732
CZK/USD 20.8055 0.2626 20.8850 20.7200
HUF/EUR 391.2287 -0.2141 392.5602 391.0408
PLN/EUR 4.2671 -0.1356 4.2743 4.2643
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3329 0.1264 8.3377 8.3180
JPY/EUR 174.8995 0.1017 175.0377 174.6295
JPY/USD 149.7510 -0.0267 149.9450 149.6200
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8739 -0.0252 0.8750 0.8738
CHF/EUR 0.9336 0.1029 0.9342 0.9326
NOK/EUR 11.7354 0.5113 11.7365 11.6721
SEK/EUR 11.0503 0.1727 11.0504 11.0094
USD/EUR 1.1679 0.1415 1.1688 1.1658
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5310 0.1701 1.5324 1.5279
CAD/USD 1.3948 0.0628 1.3948 1.3934
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


