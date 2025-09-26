Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Americká výjimečnost nyní dokonce ještě výjimečnější, než dříve

Americká výjimečnost nyní dokonce ještě výjimečnější, než dříve

26.09.2025 16:42
Autor: Jiří Soustružník

Alberta Einsteina se prý jeden ze studentů během zkoušky zeptal, zda otázky v testu nejsou ty samé, jako předchozí rok. Vědec mu odpověděl, že ano. Ale odpovědi jsou letošní rok jiné. Tento příběh, ať už se stal, nebo ne, sedí i na některé ekonomické teorie. A také různé „dané věci“, se kterými se někdy pracuje na trzích. Dnes o jedné z nich.

Ona příhoda by vtipně ukazovala na to, že i vědy jako fyzika se vyvíjí. A to, co bylo považováno za víceméně danou věc, jí nemusí být za nějaký čas. Dalo by se to samozřejmě vztáhnout na ekonomii i finance. A jak jsem naznačil, možná dvojnásob na různé poloteorie, polopravdy a dojmy, se kterými se operuje na trzích. Za příklad oněch ekonomických tezí s prošlou dobou spotřeby bych dal dnes již téměř zapomenutou (podle mne právem), ale před pár lety docela hodně probíranou MMT. Tehdy Moderní monetární teorii. Nebo tzv. symetrický inflační cíl americké centrální banky.

O obou konceptech jsem tu ale detailně psal před časem. Dnes se přesunu k dalšímu, o kterém se hodně hovořilo ještě před pár měsíci, ale nyní je téměř ticho po pěšině. Byl to mnoha způsoby skloňovaný úpadek takzvané americké výjimečnosti. Ta nebyla často nijak jasně definována, často se jí myslela nějaká forma výjimečnosti akciového trhu v USA. S tím, že její konec přišel s tím, co začala zavádět současné americká vláda.

Občas jsem tu v této souvislosti poukazoval na to, že se možná poněkud změnily toky kapitálu na světových trzích a objevily se do té doby exotické korelace, Nicméně třeba valuace amerických akcií stále ukazují na výjimečnost v plné síle. A když se podíváme na dnešní první graf, který ukazuje nákupy amerických akcií ze strany různých subjektů ve druhém čtvrtletí letošního roku, vidíme, že i tok kapitálu se vrací ke starému normálu:

obr1

Nákupy ze strany zahraničních subjektů byly dokonce vysoko and standardem předchozích dvou let. Obrázek dokresluje dnešní druhý graf, který ukazuje, jaký podíl amerických akcií drží subjekty ze zahraničí. Je to 18 %, což je podle Deutsche Bank rekord. V tomto smyslu je výjimečnost dokonce největší v historii. A u valuací k tomu nemá tak daleko.

obr2

Jak jsem uvedl, úvahy o pádu výjimečnosti amerického trhu stály hlavně na tom, jakým směrem se ubírá, či chce ubírat americká vláda. A jaké to může mít všechny důsledky. Šlo o tezi, která mohla být někdy vnímána snad až jako jedna z téměř „daných věcí“ zmíněných v úvodu. Určitý obrat nastal už ve chvíli, když vláda snížila míru svého extrémismu u cel. Ale celá věc z mého pohledu spíše ukazuje na jeden hlavní příběh: To, jak moc se čeká od nových technologií. To s sebou mimo jiné nese vysoké investice i v době velké nejistoty. Investice, které více než eliminují důsledky některých vládních kroků na ekonomickou aktivitu.


Čtěte více:

Obchodované společnosti za poslední desetiletí výrazně změnily své chování. Má to vliv i na „vysoké“ valuace
23.09.2025 17:09
Obchodované společnosti za poslední desetiletí výrazně změnily své chování. Má to vliv i na „vysoké“ valuace
Před 35 lety americké obchodované firmy používaly většinu toho, co vyd...
„Pokřivený“ trh a porouchané hodiny ukazující dvakrát denně správný čas
24.09.2025 17:44
„Pokřivený“ trh a porouchané hodiny ukazující dvakrát denně správný čas
Po roce 2008 se objevila řada těch, kteří „předpověděli“ finanční kri...
Bubliny bez pomoci
25.09.2025 17:14
Bubliny bez pomoci
Kdysi mě zaujaly výsledky jedné studie, ve které testované subjekty ob...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
26.09.2025
16:59RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
16:42Americká výjimečnost nyní dokonce ještě výjimečnější, než dříve
15:23Perly týdne: Americké akcie v novém býčím trhu
14:24ČEZ plánuje postavit v Počeradech na Lounsku další dvě paroplynové elektrárny
14:05Přehlížejí investoři dlouhodobý potenciál společností ze sektoru zdravotnictví?
12:37Zlato míří k šestému týdennímu růstu v řadě
11:46Maďarsko kritizuje Chorvaty za vysoké poplatky za dodávky ropy
10:59Nová cla nevadí a včerejší prodeje jsou pryč. Akcie se na závěr týdne zelenají  
10:50Loupež za bílého dne, hodnotí analytici navrhované ocenění amerického TikToku
10:10RMS Mezzanine, a.s.: Pololetní zpráva 2025
9:08Rozbřesk: Zapomeňte na euro. Nejdříve v roce 2034
9:07Komerční banka, a.s.: Zvolení členky a předsedkyně dozorčí rady
8:52Nová americká cla a prodej TikTok, Evropa zahájí pozitivně  
8:30Trump oznámil nová vysoká cla na léky, nábytek a nákladní automobily
6:04Gundlach: Umělá inteligence a související akcie mi klidný spánek opravdu neberou
25.09.2025
22:00Trhy se potýkaly s lehce negativní náladou  
17:14Bubliny bez pomoci
15:26Revize dat ukázala silnější růst amerického HDP díky vyšším spotřebitelským výdajům
15:18Výroba aut v ČR do srpna klesla o 2,1 procenta na 953.433 osobních vozů
14:07Doosan Škoda Power v prvním pololetí meziročně zvýšila tržby, čistý zisk klesl

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět