ČEZ plánuje postavit v Počeradech na Lounsku další dvě paroplynové elektrárny

ČEZ plánuje postavit v Počeradech na Lounsku další dvě paroplynové elektrárny

26.09.2025 14:24
Autor: ČTK

Energetická společnost ČEZ plánuje postavit v Počeradech na Lounsku další dvě paroplynové elektrárny. Jednu už tam provozuje v areálu sousedícím s uhelnou elektrárnou, kterou vlastní skupina Sev.en Česká energie. Na zveřejněný záměr v pátek upozornil web Ekonomický deník. Záměr podle investora přispěje ke zvýšení energetické bezpečnosti České republiky.

Uhelná elektrárna Počerady má výkon 1050 megawattů (MW), již fungující paroplynová elektrárna 876 MW. K ní chce ČEZ dobudovat druhý paroplynový zdroj o elektrickém výkonu 250 MW a třetí s výkonem 750 MW.

Paroplynová elektrárna bude po rozšíření sloužit jako flexibilní zdroj schopný rychlého startu a regulace výkonu, což jí umožní plnit důležitou funkci při stabilizaci elektrizační soustavy, uvedl ČEZ v oznámení záměru, jehož vliv na životní prostředí bude posuzovat Krajský úřad Ústeckého kraje.

"Paroplynová elektrárna bude fungovat zejména v pološpičkovém režimu, tedy v době zvýšené spotřeby elektrické energie nebo při potřebě stabilizace elektrizační sítě. Záměr přispěje ke zvýšení energetické bezpečnosti České republiky, snížení emisí skleníkových plynů v důsledku náhrady stávajících centrálních uhelných zdrojů a podpoří tak transformaci energetiky směrem k nízkouhlíkové budoucnosti," napsal ČEZ.

Investor předpokládá, že nové zdroje budou v provozu zhruba 3000 hodin v roce. "Spotřebují tak okolo 460 milionů metrů krychlových zemního plynu ročně. To by navýšilo spotřebu plynu v České republice o více než pět procent," upozornil deník.

Druhý paroplynový zdroj by mohl spustit provoz v roce 2031 a třetí v roce 2032. Předpokládá se, že v té době už bude uhelná elektrárna Počerady odstavená nebo bude v útlumu s ohledem na závazek České republiky k postupné uhlíkové neutralitě. Nejzazší termín odstavení je rok 2033. "Je zde tedy po omezenou dobu možný souběh provozu obou centrálních energetických zdrojů, tj. uhelné elektrárny Počerady a rozšířené Paroplynové elektrárny Počerady," uvedl ČEZ. Uhelná elektrárna je v lokalitě hlavním zdrojem znečišťování životního prostředí.

Stavba paroplynových zdrojů v Počeradech je v souladu se strategií české vlády, která počítá s odklonem od uhlí k zemnímu plyn. Před odstavením uhelných bloků bez vhodné náhrady varovala loni společnost ČEPS, která dohlíží na stabilitu české energetické sítě, připomněl deník, který zmínil projekty energetických firem zaměřené na stavbu hlavně moderních plynových tepláren.


