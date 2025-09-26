Maďarsko kritizuje Chorvaty za vysoké poplatky za dodávky ropy

Chorvatsko využívá krizové situace a účtuje Maďarsku válečnou přirážku za dodávky ropy. Uvedl to maďarský ministra zahraničích věcí a obchodu Péter Szijjártó. Chorvatsko podle něj zvýšilo tranzitní poplatky za ropu dodávanou ropovodem Adria na pětinásobek evropských referenčních hodnot, informuje agentura MTI.
Evropská unie a Spojené státy už několik měsíců tlačí na členské státy, aby zastavily dovoz ruské ropy a plynu. Jednou z alternativ by byl ropovod Adria z Chorvatska. Budapešť ale trvá na tom, že systém ve svém současném stavu nemůže zajistit bezpečné dodávky pro Maďarsko a Slovensko. Obě země jsou nyní závislé na ruské ropě dodávané ropovodem Družba.
Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek zopakoval, že Maďarsko navzdory požadavkům od jeho spojence, amerického prezidenta Donalda Trumpa, bude nadále odebírat fosilní paliva z Ruska. Dodal, že informoval Trumpa, že odstoupení od ruských energií by pro maďarskou ekonomiku bylo katastrofou.
Maďarská ropná společnost MOL minulý týden uvedla, že vysokotlaký test ropovodu Adria na začátku tohoto měsíce odhalil poruchy a ukázal, že chorvatský systém nemůže zaručit dlouhodobé dodávky do Maďarska a na Slovensko. Chorvatský provozovatel ropovodu však tato tvrzení důrazně odmítl.
Ministr Szijjártó ale znovu zopakoval stanovisko Maďarska, že ropovod Adria nemůže dodávat požadované objemy a že spoléhat se pouze na něj by bylo nebezpečné. Dodal, že chorvatská energetická infrastruktura je méně rozvinutá než ta maďarská, což znemožňuje zajistit energetickou bezpečnost. Szijjártó vedle technických problémů také uvedl, že má hlubokou nedůvěru vůči Chorvatsku. Záhřeb se podle něj v posledních letech nechoval jako poctivý partner a nyní profituje z války na úkor Maďarska.
Szijjártó rovněž uvedl, že ho bulharský ministr energetiky Žečo Stankov ujistil, že jeho země bude i nadále spolehlivým tranzitním partnerem pro dodávky plynu do Maďarska. Szijjártó se kvůli vyjasnění bulharské pozice obrátil na Stankova poté, co bulharský premiér Rosen Željazkov oznámil, že Bulharsko ukončí smlouvu o tranzitu ruského plynu v roce 2026. Podle Szijjárta ho Stankov ujistil, že Sofia Maďarsko nenechá v obtížné situaci.
Szijjártó dodal, že prohlášení bulharského premiéra je potřeba chápat v kontextu možné reakce na program REPowerEU, což je plán Evropské unie, který má snížit závislost Evropy na ruských energiích, především na zemním plynu, a zároveň urychlit přechod k tzv. čisté energii. Uvedl, že návrh Evropské komise na úplné zastavení dovozu ruských energií považuje za katastrofální, a zdůraznil zároveň, že jde zatím pouze o návrh, který se ještě nemusí stát skutečností.