Doosan Škoda Power v prvním pololetí meziročně zvýšila tržby, čistý zisk klesl

25.09.2025 14:07
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Nejčerstvější titul na Prime Marketu pražské burzy ve čtvrtek zveřejnil své neauditované hospodářské výsledky. Společnost Doosan Škoda Power evidovala v prvním pololetí tržby ve výši 2,61 miliardy korun, což bylo meziročně o 2,3 procenta více. Čistý zisk ale klesl o 19,3 procenta na přibližně 208,5 milionu . Zisk EBITDA se snížil o 5,4 procenta na 257 milionů, což společnost vysvětlila především vlivem mimořádných nákladů vynaložených v souvislosti s IPO.

Výrobce parních turbín a energetických zařízení, s jehož akciemi se na burze v Praze obchoduje od letošního února, ve své zprávě uvedl, že čistý zisk na akcii činil 6,54 k 30. 6. 2025. Meziroční srovnání neexistuje, protože tehdy měl podnik právní formu společnosti s ručením omezeným.

Na tržbách za pololetí se nejvíce projevily projekty v Polsku, Botswaně, Saúdské Arábii, Finsku a Dánsku. Meziročně došlo k největšímu nárůstu v africkém regionu (+2 962 %, +436 milionů Kč), naopak v Jižní a Střední Americe (-75,6 %) a Asii (-22,8 %) zaznamenala firma pokles. Nejvýdělečnějším regionem zůstává Evropa, kde Doosan vygeneroval 1,13 mld. , což bylo meziročně téměř o 28 procent více.

výsledky 

2výsledky 

Zdroj: Škoda Doosan Power

Nejvýznamnější zakázkou je aktuálně realizovaný komplexní projekt pro společnost Orlen v Polsku, který zahrnuje dvě turbo-generátorová soustrojí včetně souvisejících zařízení celé strojovny, podotkl generální ředitel společnosti a předseda představenstva Youngki Lim.

„Dále dvě turbogenerátorová soustrojí pro indického zákazníka s cílovou destinací v africké Botswaně, a v neposlední řadě také modernizace turbín v jaderné elektrárně Loviisa ve Finsku,“ dodal Lim.

Objem zakázek klesl meziročně o pětinu na 8,17 miliardy . CEO ale uvedl, že navzdory nevyzpytatelným krokům americké administrativy se jí podařilo v USA získat novou významnou zakázku. Začátkem září, tedy už ve druhém pololetí, pak Doosan získal významnou zakázku (nejspíš v řádech miliard Kč) na výměnu generátorů v Jaderné elektrárně Temelín.

Co se týče výhledu do druhé poloviny roku, tak Doosan se bude soustředit hlavně na domácí trh v Česku, kde vidí významné obchodní příležitosti, a to nejen v souvislosti s tendrem na výstavbu dalších bloků v Jaderné elektrárně Dukovany. Potenciál podle firmy tkví i v dalších projektech ve spojení s konverzí energetických zařízení aktuálně využívajících fosilní paliva.

Přetrvávající válka na Ukrajině obchodní aktivity společnosti nějak zásadně neovlivňuje. Větší problém momentálně představuje volatilita kurzu amerického dolaru vůči české koruně, což „ovlivňuje obchodní příležitosti a konkurenceschopnost v teritoriích, kde je USD využíván jako tradiční obchodní měna“, uvedla společnost.

„V kontextu výsledků hospodaření za prvních šest měsíců roku 2025 a následného vývoje k datu vydání této pololetní finanční zprávy, společnost předpokládá lepší provozní výsledek hospodařen, než jakého bylo dosaženo v roce 2024. Významné překročení vedení společnosti očekává v oblasti nově přijatých zakázek,“ stojí ve zprávě.

V loňskem roce Doosan zvýšil zisk o 18 procent na 661 milionů . Tržby byly meziročně vyšší bezmála o čtvrtinu a přesáhly 5,9 miliardy . Zisk EBITDA stoupl o 22 procent na 805 milionů .

akcie


