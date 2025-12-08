Hledat v komentářích

Detail - články
Paramount neskládá zbraně. Učinil nepřátelskou nabídku na koupi Warner Bros. za 30 dolarů za akcii

08.12.2025 15:29
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Paramount Skydance zahájila nepřátelskou nabídku na koupi Warner Bros. Discovery (WBD). Jde rovnou za akcionáři, kterým nabízí hotovost ve výši 30 USD za akcii, což je stejná nabídka, kterou vedení WBD minulý týden odmítlo, píše CNBC. Zdá se tak, že boj o jedno z nejznámějších hollywoodských studií ještě nekončí.

V pátek vyhrál dražbu o filmové studio Warner Bros. a streamovací službu HBO Max Netflix. Součástí 72miliardové dohody ale není celá společnost, neboť streamovací gigant nemá zájem o televizní sítě WBD. Nabídka Paramountu překonala nabídku Netflixu ve výši 27,75 USD v hotovosti. Navíc se týká celé společnosti, upozorňuje agentura Bloomberg.

„Akcionáři WBD si zaslouží příležitost zvážit naši vyšší nabídku v hotovosti za své akcie v celé společnosti. Naše veřejná nabídka, která je za stejných podmínek, jaké jsme poskytli představenstvu Warner Bros. Discovery v soukromí, poskytuje vyšší hodnotu a jistější a rychlejší cestu k dokončení,"  uvedl generální ředitel Paramountu David Ellison.

Paramount, který o WBD dlouhodobě usiluje, opakovaně tvrdí, že zachování WBD v celku je v nejlepším zájmu jeho akcionářů. Podle lidí obeznámených se záležitostí plánují manažeři společnosti argumentovat tím, že schvalovací proces transakce bude u regulátorů mnohem kratší než v případě Netflixu vzhledem k menší velikosti společnosti. Dalším argumentem je  přátelský vztah s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Navrhovaná akvizice ze strany Netflixu vyvolala otázky kolem antimonopolních pravidel, a to zejména kvůli spojení jedničky a trojky na poli streamovacích platforem. Sám Trump v neděli uvedl, že úvahy o tržním podílu by mohly představovat "problém".

Nabídka Paramountu je podpořena kapitálovým financováním od rodiny Ellisonových a soukromé investiční firmy RedBird Capital a dluhovými závazky ve výši 54 miliard dolarů od Bank of America, Citi a Apollo Global Management.



