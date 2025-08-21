Pokračování poklesu na akciových trzích v USA

Americký akciový index S&P 500 dnes 21.8. 2025 oslabuje o 0,4 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
oslabuje také, a to o 0,4 %. Na konci obchodního dne v USA tak vidíme sedmý po sobě jdoucí den v červených číslech.
Německý index DAX
oslabuje o 0,1 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes oslabuje o 0,4 % na úroveň 1,1604. Zlato
dnes posiluje, a to o 0,3 % a obchoduje se na úrovni 3341 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o -0.03 p. b. na úroveň 4,328 %.
Technologické akcie se v srpnu 2025 opět obchodují za valuace, které připomínají začátek roku – tedy úrovně, jež jsou z fundamentálního hlediska značně nadhodnocené. Nejvýraznějším příkladem je společnost NVIDIA (NVDA), jejíž akcie od dubnového dna vzrostly o více než 113 %, podpořeny explozivním růstem tržeb.
Tento parabolický růst však vyvolává obavy z přehřátí trhu – korekce se zdá být nevyhnutelná, i když dosavadní poklesy jsou rychle vykupovány díky silné poptávce investorů a optimismu kolem AI revoluce. Valuační ukazatele, jako forward P/E indexu S&P 500, se pohybují v historicky vysokých percentilových pásmech, což zvyšuje riziko citlivosti trhu na jakékoli negativní zprávy. V tomto prostředí je klíčová opatrnost, diverzifikace a důsledná analýza fundamentů jednotlivých titulů.