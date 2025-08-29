SAB Finance a.s.: Pozvánka na valnou hromadu SAB Finance a.s

SAB Finance a.s.
IČ: 24717444
V Praze, dne 27. 8. 2025
POZVÁNKA
představenstvo akciové společnosti
SAB Finance a.s.
se sídlem Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 969/33, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 16383
(dále jen „Společnost“)
svolává
řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat dne 30. 9. 2025 v 11:00 hodin
v sídle Společnosti, na adrese Na Příkopě 969/33, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00
A. POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o rozdělení vlastních zdrojů Společnosti, tzv. „mezitímní dividenda“
4. Volba člena dozorčí rady – Jana Ježková
5. Volba člena výboru pro audit – MVDr. Jan Černý
6. Volba člena výboru pro audit – prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
7. Volba člena výboru pro audit – Ing. Blanka Kameníková
8. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce s členy výboru pro audit
9. Výběr auditora pro účely ověření individuální účetní závěrky
10. Výběr auditora pro účely ověření konsolidované účetní závěrky
11. Závěr
B. NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ
2. Volba osob do orgánů valné hromady
Zdůvodnění:
Z organizačních důvodů valná hromada zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
Návrh usnesení:
Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Petru Bilerovou, zapisovatelem Mgr. Petru Látalovou, ověřovateli zápisu Michaelu Mikelovou, DiS., a Vendulu Hirkovou a skrutátory Ing. Jana Bezslezinu, Mgr. Václava Vaňuru a Ing. Dominika Rejzka.
3. Rozhodnutí o rozdělení vlastních zdrojů Společnosti (tzv. „mezitímní dividenda“; tímto pojmem se dále rozumí rozdělovaná částka vlastních zdrojů Společnosti)
Zdůvodnění:
Rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti podle příslušných ustanovení stanov a zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) náleží do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů předkládá podle příslušných ustanovení stanov a ZOK představenstvo.
Na podkladě hospodářských výsledků Společnosti za první pololetí roku 2025, kdy provozní zisk před zdaněním činí 125,3 milionů Kč, jež ekonomicky ospravedlňují výplatu mezitímní dividendy, navrhuje představenstvo rozdělení vlastních zdrojů Společnosti ve prospěch akcionářů v celkové výši 80 799 003,50 Kč z nerozděleného zisku minulých let, a to ve formě mezitímní dividendy.
Rozhodný den pro uplatnění práva na mezitímní dividendu Společnosti je dle bodu 12.6 stanov Společnosti čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení vlastních zdrojů (dále jen „Rozhodný den“).
V případě schválení rozhodnutí o rozdělení vlastních zdrojů Společnosti budou dále uvedeny podrobné informace o výplatě mezitímní dividendy na internetových stránkách www.sab.cz, v sekci „Pro investory“, a to nejpozději 2 pracovní dny před Rozhodným dnem pro nárok na ni.
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje rozdělení vlastních zdrojů Společnosti v celkové výši 80 799 003,50 Kč ve prospěch akcionářů Společnosti. Dividenda v přepočtu na jednu akci činí 26,50 Kč. Rozhodným dnem pro uplatněním práva na mezitímní dividendu je 6. 10. 2025 (pondělí). Právo na mezitímní dividendu tak bude mít pouze osoba, která bude jako akcionář uvedena ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti (ISIN: CZ0009009940) k uvedenému Rozhodnému dni. Mezitímní dividenda bude splatná k datu 16. 10. 2025. Mezitímní dividenda bude vyplacena Společností prostřednictvím Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., jakožto zprostředkovatele plateb, na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných akcií Společnosti.
4. Volba člena dozorčí rady – Jana Ježková
Zdůvodnění:
Funkční období paní Jany Ježkové, dosavadního člena dozorčí rady, končí dne 11. 11. 2025. Paní Jana Ježková, narozena 4. 1. 1959, trvale bytem Praha 6, Řepy, Makovského 1141/11 splňuje podmínky pro své znovuzvolení dle příslušných právních předpisů a je tedy navržena valné hromadě ke znovuzvolení členem dozorčí rady na další funkční období, počínaje dnem 12. 11. 2025.
Návrh usnesení:
Valná hromada jmenuje Janu Ježkovou členem dozorčí rady, a to s účinností od 12. 11. 2025.
5. Volba člena výboru pro audit – MVDr. Jan Černý
Zdůvodnění
S ohledem na blížící se konec funkčního období člena výboru pro audit MVDr. Jana Černého, narozeného 23. 4. 1959, trvale bytem Kutnohorská 440, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, se navrhuje jeho znovuzvolení do funkce člena výboru pro audit Společnosti na nové funkční období v délce 5 let, počínaje dnem 2. 12. 2025.
Návrh usnesení:
Valná hromada volí MVDr. Jana Černého členem výboru pro audit, a to s účinností od 2. 12. 2025.
6. Volba člena výboru pro audit – prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Zdůvodnění
S ohledem na blížící se konec funkčního období člena výboru pro audit prof. Dr. Ing. Drahomíry Pavelkové, narozené 17. 11. 1963, trvale bytem Havlíčkova 1243, 763 02 Zlín, se navrhuje její znovuzvolení do funkce člena výboru pro audit Společnosti na nové funkční období v délce 5 let, počínaje dnem 2. 12. 2025.
Návrh usnesení:
Valná hromada volí prof. Dr. Ing. Drahomíru Pavelkovou členem výboru pro audit, a to s účinností od 2. 12. 2025.
7. Volba člena výboru pro audit – Ing. Blanka Kameníková
Zdůvodnění
S ohledem na blížící se konec funkčního období člena výboru pro audit Ing. Blanky Kameníkové, narozené 9. 8. 1970, trvale bytem Slezská 5258, 760 05 Zlín, se navrhuje její znovuzvolení do funkce člena výboru pro audit Společnosti na nové funkční období v délce 5 let, počínaje dnem 2. 12. 2025.
Návrh usnesení:
Valná hromada volí Ing. Blanku Kameníkovou členem výboru pro audit, a to s účinností od 2. 12. 2025.
8. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce s členy výboru pro audit
Zdůvodnění
Valná hromada v souladu se stanovami Společnosti rozhoduje o schválení smluv o výkonu funkce pro členy výboru pro audit. Navrhuje se výše odměny 1 000 Kč/měsíc pro každého člena výboru pro audit.
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce pro členy výboru pro audit.
9. Výběr auditora pro účely ověření individuální účetní závěrky
Zdůvodnění:
Za účelem naplnění požadavku právních předpisů na ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2025 auditorem navrhuje dozorčí rada na základě doporučení výboru pro audit, aby provedením ověření individuální účetní závěrky Společnosti za rok 2025 byla pověřena auditorská společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Jedná se o společnost z tzv. „velké čtyřky“ auditorských společností, jejíž ověření bude představovat vysokou míru záruky ohledně věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti.
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje jako auditora k ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2025 auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
10. Výběr auditora pro účely ověření konsolidované účetní závěrky
Zdůvodnění:
S ohledem na povinnost Společnosti vyhotovit také konsolidovanou účetní závěrku v rámci skupiny a za účelem naplnění požadavku právních předpisů na ověření této konsolidované účetní závěrky Společnosti auditorem, navrhuje dozorčí rada na základě doporučení výboru pro audit, aby provedením ověření konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2025 byla také pověřena auditorská společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Očekává se, že ověřováním jak individuální, tak konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2025 společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o. bude dosaženo pozitivních synergických efektů.
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje jako auditora k ověření konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2025 auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
C. DŮLEŽITÉ INFORMACE K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ
1. Rozhodný den pro účast na valné hromadě
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě Společnosti je 23. 9. 2025, tzn., že pouze ti akcionáři, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů – ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., se mohou účastnit valné hromady.
2. Registrace
• Registrace akcionářů začíná v místě konání valné hromady v 10:00 hodin a bude ukončena v 10:45 hodin.
• Při registraci jsou akcionáři povinni prokázat svou totožnost platným průkazem totožnosti, tj. občanským průkazem či cestovním pasem.
• Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu je povinna předložit originál či úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku osvědčujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za právnickou osobu ne staršího 3 měsíců.
o Pokud jde o akcionáře z České republiky, bude tímto výpis z obchodního rejstříku.
o Pokud jde o akcionáře ze států EU, bude tímto registrace společnosti vydaná příslušným úřadem, např. soudem.
o Pokud jde o akcionáře z USA, Velké Británie či jiných států, bude tímto příslušný dokument opatřený doložkou – apostilou jako např. Good Standing Certificate či Incumbency Certificate.
• Zmocněnci předloží originál či úředně ověřenou písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zapsaného akcionáře.
• Všichni účastníci jsou povinni podepsat seznam přítomných.
• Všechny dokumenty předložené v jiném než českém, slovenském či anglickém jazyce musí být opatřeny úředně ověřeným překladem těchto dokumentů do češtiny.
3. Hlasování
• Hlasování na této valné hromadě je možné pouze formou prezenčního hlasování, a to buď osobně, nebo na základě plné moci.
• Hlasování bude provedeno prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení, které obdrží akcionáři při registraci po podpisu do seznamu přítomných.
4. Plné moci
Zmocněnec musí při registraci doložit plnou moc, která bude písemná, podepsaná oprávněnou osobou a opatřena úředně ověřeným podpisem. Z plné moci musí být zřejmé, zda je udělena jen pro tuto jedinou či pro více valných hromad.
Akcionář může oznámit Společnosti udělení nebo odvolání plné moci také elektronickou formou na adresu valnehromady@sab.cz, přičemž oznámení o zvolení zástupce musí obsahovat originál či úředně ověřenou kopii plné moci převedenou do elektronické podoby formou autorizované konverze (z důvodu formálních požadavků na úřední ověření podpisu zmocnitele) či opatřenou kvalifikovaným elektronickým podpisem zmocnitele.
Vzor plné moci je uveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.sab.cz v sekci „Pro investory“ a v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem – kontaktní adresou pro tyto účely je valnehromady@sab.cz.
5. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění
Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti, tj. 354 905 812,- Kč.
a. Právo hlasovat
• K datu vydání této pozvánky činí základní kapitál Společnosti 1 183 019 372,- Kč a je rozvržen na 3 049 019 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 388,- Kč.
• Akcie Společnosti byly přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. na trhu Standard Market, ISIN: CZ0009009940.
• S každou akcií Společnosti je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů všech akcionářů Společnosti k datu vydání této pozvánky je 3 049 019.
b. Právo na vysvětlení
• Každý akcionář má právo požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon práv akcionáře na valné hromadě.
• Jakýkoli požadavek akcionáře na vysvětlení na valné hromadě musí být učiněn písemně korespondenčně na adresu sídla Společnosti či e-mailem na: valnehromady@sab.cz nebo ústně po vyzvání předsedou valné hromady.
• Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu.
• Pokud požadované vysvětlení nemůže být poskytnuto z důvodu jeho složitosti přímo na valné hromadě, musí být akcionářům Společnosti poskytnuto do 15 pracovních dnů ode dne konání valné hromady. Znění vysvětlení bude dostupné pro akcionáře Společnosti na internetových stránkách Společnosti www.sab.cz.
c. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy
• Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
• Valná hromada nejprve projedná a rozhodne o návrhu předloženém představenstvem, resp. příslušným orgánem Společnosti (dozorčí radou apod.). Následně valná hromada projedná a rozhodne o návrzích předložených akcionáři, a to v pořadí, jak byly předloženy.
• Pokud je návrh schválen, valná hromada o zbývajících návrzích nehlasuje.
d. Právo podávat protesty
e. Právo kvalifikovaných akcionářů žádat zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady
• Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu) a doručí tuto žádost nejpozději 10 dní před rozhodným dnem pro konání valné hromady, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.
• V případě, že žádost kvalifikovaného akcionáře bude doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, avšak nejpozději 10 dní před rozhodným dnem, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dní před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, a to v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti.
f. Právo na získání dokumentů vztahujících se k valné hromadě
• Veškeré dokumenty vztahující se k valné hromadě jsou uveřejněny na internetových stánkách Společnosti na adrese: www.sab.cz v sekci „Pro investory“, a to po dobu začínající nejméně 30 dnů před a končící 30 dnů po konání valné hromady. Ve stejné době jsou tyto dokumenty zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin.
6. Dotazy
Jakékoli dotazy týkající se účasti na valné hromadě mohou akcionáři zasílat e-mailem na adresu valnehromady@sab.cz.
