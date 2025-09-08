Rozbřesk: Maloobchod zvolňuje, koruna pod 24,90 EURCZK, Fed v září sníží sazby a pozornost upřena na Francii

České maloobchodní tržby zvolnily v červenci svůj meziroční růst na 2,5 % ze 4,8 % v červnu. To je o něco výrazněji, než jsme čekali jak my (3,8 %), tak trh (4,2 %). Přes výraznější zpomalení reálného maloobchodu náš základní scénář o pokračování růstu reálné spotřeby domácností dál platí.
Po započtení pohonných hmot a prodejů automobilů maloobchod udržuje relativně svižnou dynamiku a viditelně nezpomaluje (+3,2 %). Vedle toho vybrané služby zaměřené na spotřebitele (hoteliérství, pohostinství) vykázaly v červenci další lehký nárůst reálných tržeb. A v neposlední řadě mohou v dalších měsících sehrát svoji roli opět revize.
Při pohledu do struktury je nepříjemné vidět, že zvolnění tempa růstu se týká všech hlavních sledovaných kategorií maloobchodu s výjimkou prodejů zájezdů a kulturních akcí (a zmiňovaných aut a pohonných hmot, o které se hlavní číslo očišťuje). Pokud však zůstane u “jednoho” červencového čísla, nebude podle nás mnoho důvodů k obavám. Spotřebitelská nálada zůstává na slušných úrovních a letošní dynamika mezd je ve finále o poznání silnější, než jsme čekali na začátku roku (i když disponibilní příjmy se v důsledku menších transferů domácnostem vyvíjí o něco méně příznivě).
Dál proto očekáváme lehké zvolnění hospodářského růstu v důsledku celních válek, které by však primárně mělo odrážet ne slabší útraty domácností, ale spíše pomalejší růst investic a zahraniční poptávky (růst v blízkosti +0,3 % mezikvartálně v nejbližších kvartálech).
I z pohledu nastavení měnové politiky dnešní číslo zatím nic “velkého nemění” a my dál předpokládáme déle trvající stabilitu sazeb na 3,5 %.
*** TRHY ***
Koruna
Česká koruna vesměs ignorovala o něco slabší čísla za domácí maloobchod a soustředila se na odpolední statistiky z amerického trhu práce. Slabší americké payrolls zvýšily sázky na pokles amerických sazeb, což byla ve finále vzpruha pro všechny středoevropské měny včetně koruny. Ta se tak dostala lehce pod 24,40 EUR/CZK. Dnešní červencový průmysl podle našich odhadů lehce zvolní a již neposkytne mnoho důvodů k dalším ziskům. Rozhodující ovšem může být dění na globálních trzích - korunu bude opět zajímat primárně pohyb eurodolaru ve světle zasedání ECB a volatility na globálních dluhopisových trzích.
Eurodolar
Slabá data z amerického trhu práce vystřelila eurodolar v pátek odpoledne k hranici 1,175. Trhu je nyní jasné, že Fed v září sníží úrokové sazby a nic na tom nezmění ani výsledek srpnové inflace, který bude odhalen tento čtvrtek.
Eurodolar však svoje zisky neudržel, neboť se do popředí dostává politická krize ve Francii. Dnes by zde měla padnout již čtvrtá vláda během dvou let a pozornost bude upřena na prezidenta Macrona, který bude muset vybrat nového premiéra. Ten bude přitom jako jeho předchůdci zápasit s rozdrobeným parlamentem, kde se jen těžko hledá podpora pro nezbytnou fiskální konsolidaci (rozpočtový deficit činí stále skoro 6 % HDP).
Akcie
Americké trhy v závěru minulého týdne reagovaly na dlouho očekávaná čísla z amerického trhu, když hlavní indexy na Wall Street nakonec zaznamenaly jen mírné ztráty. Strmému pádu se ovšem v pátek nedokázaly vyhnout akcie polovodičových gigantů AMD a Nvidia. Naopak akcie jejich konkurenta Broadcom rostly bezmála 10% tempem poté, co tato společnost zveřejnila svá hospodářská čísla za minulý kvartál. A byl to zřejmě právě úspěch společnosti Broadcom, která poslala dolů akcie prvních dvou zmíněných čipařů. Společnost Broadcom totiž uvedla, že má nového významného klienta v podobě OpenAI, což nasvědčuje, že AMD a Nvidii tímto připraví o část lukrativního byznysu. Akcie výrobce sportovního oblečení Luluemon se v pátek propadly o bezmála 20 %.