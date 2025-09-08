Plné ovládnutí skupiny ČEZ by trvalo asi rok až rok a půl, řekl Havlíček

Plné ovládnutí energetické skupiny státem by trvalo zhruba rok, rok a půl. V nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Podle něj je to nutné pro stabilní ceny energií a další investice. Výkup akcií od minoritních akcionářů by přitom měl zajišťovat , stálo by to asi 250 miliard Kč, uvedl Havlíček. Podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) znárodnění nedává ekonomický smysl a negativně by dopadlo na zadlužení firmy i příjmy státního rozpočtu.
Skupina patří k největším energetickým podnikům v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií, zbytek mají soukromí akcionáři.
Stát musí podle Havlíčka plně kontrolovat klíčovou energetickou firmu v zemi, a to kvůli investicím do jádra a plynu a udržení stabilních cen energií.Současná akcionářská struktura tyto plány podle Havlíčka komplikuje, protože minoritní akcionáři mají zájem na vysokých cenách energie pro vyšší zisky společnosti.
Havlíček upozornil, že výkup zbývajících zhruba 30 procent akcií od minoritních akcionářů by trval rok, možná rok a půl. "Nejde to stihnout za měsíc. Ale pokud budeme ve vládě, budeme už mít připravený model pro to, jak by ten výkup probíhal," řekl Havlíček. Podle něj by akcie vykupovala přímo společnost z vlastního zisku.
Vlček upozornil, že výkup akcií od minoritních akcionářů by měl důsledky pro zadlužení firmy i pro státní rozpočet, protože firma by nevyplácela dividendy ze zisku. . "Nedává to ekonomický smysl," zdůraznil. Se znárodněním nesouhlasil ani ministr dopravy Martin Kupka (ODS). "Nevidím v tom dobrou perspektivu," řekl. Podle něj by dávalo větší smysl, kdyby zisk investoval do nových energetických zdrojů v čele s jadernými bloky, do modulárních reaktorů, akumulace energie a dalších nových energetických prvků.
Zestátnění by podpořila také opoziční SPD. Podle místopředsedy strany Radima Fialy by bylo nutné tento krok udělat co nejrychleji, protože s přibývajícím časem se bude výkup prodražovat.
Stát nedávno odkoupil od majoritní podíl v její dceřiné společnosti Elektrárna Dukovany II, která má na starosti výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech. Za 80procentní podíl zaplatí 3,6 miliardy korun. Zbylý pětinový podíl dál drží .