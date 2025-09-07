Hledat v komentářích

Víkendář: Jak jednoduše pomoci firmě a spokojenosti zaměstnanců

07.09.2025 8:20
Autor: Redakce, Patria.cz

O přílišné byrokracii se často hovoří ve spojitosti se státní správou. Může ale představovat něco, co zhoršuje chod firem a dopadá na jejich finanční výsledky? Tímto tématem se na stránkách VoxEU zabývají Guido Friebel a jeho kolegové. Ti provedli studii v jednom z německých pekárenských řetězců a došli k závěru, že zrušení některých byrokratických procesů se výrazně promítlo do zlepšení chodu společnosti a spokojenosti zaměstnanců.

Podle ekonomů je zavádění různých byrokratických nástrojů ve firmách často motivováno „snahou manažerů o kontrolu nad pracovní silou“. Takovým nástrojem mohou být přitom i různé kontrolní seznamy. „Třeba piloti je používají k zajištění plné funkčnosti a bezpečnosti letadla, chirurgové k udržování hygieny na operačních sálech. Kontrolní seznamy tedy například pomáhají předcházet rizikům spojeným s provozem letadla tím, že zajišťují, aby byly provedeny důležité pracovní kroky v procesu.“ Jinde jsou ale používány i pro triviálnější účely, například k udržení stejných standardů kvality u hamburgerů a sendvičů.

V onom druhém případě pak podle ekonomů ale už hrají významnou roli i negativní jevy spojené s používáním podobných byrokratických nástrojů. „Lidé nemusí nutně rádi zaškrtávat příliš mnoho políček. Vyplňování kontrolních seznamů mohou považovat za časově náročnou a nehospodárnou činnost. Dokonce mohou vnímat používání kontrolních seznamů jako otravné nebo urážlivé. A přesně to zjistilo vedení jednoho významného pekařského řetězce v Německu. Jeho zaměstnanci byli hrdí na vysoce kvalitní výrobky, chválili atmosféru na pracovištích a dobré vztahy s klienty. Mnozí si však stěžovali na to, že musí denně vyplňovat kontrolní seznamy pokrývající mnoho aspektů jejich práce.“

Na zmíněný seznam patřily položky jako kontrola stejného počtu jahod na každém koláči nebo nakládání s koblihami tak, aby se z jejich vrchu nepoškrábal cukr. Zaměstnanci přitom tvrdili, že po mnoha letech školení a práce dobře vědí, jak tyto procesy zvládat i bez seznamů a kontrol. K tomu ekonomové zmiňují teorie, podle kterých manažeři s větší mírou kontroly nad zaměstnanci vysílají signály, že jejich víra v pracovníky je slabá. Pokud pak úsilí pracovníka závisí na těchto signálech, přílišná kontrola má přímý dopad na práci lidí ve společnosti.

Na základě studie pak ekonomové tvrdí, že eliminace kontrolních seznamů výrazně snížila odchod kvalifikovaných pracovníků, a to zejména mezi vedoucími prodejen. U méně kvalifikovaných pracovníků byl efekt slabší. „To je v souladu s myšlenkou, že kontrola pomocí seznamů je vnímána negativněji, pokud si lidé myslí, že je kvůli své kvalifikaci nepotřebují. Také to ukazuje, že pro méně kvalifikované pracovníky mohou mít kontrolní seznamy výhodu v podobě lepší orientace na pracovišti.“

K tomu ekonomové na základě studie dodávají, že regionální manažeři byli schopni předpovědět výsledky studie a experimentu provedeného ve společnosti. Ten byl založen právě na eliminaci seznamů v části řetězce. Tito manažeři tedy „nejlépe vědí, jak zaměstnanci reagují na menší kontrolu na pracovišti. Větší prostor pro vliv středních manažerů na celkové rozhodování o tom, jak vést své týmy, může proto zlepšit ziskovost firem a pracovní prostředí.“

Zdroj: VoxEU


