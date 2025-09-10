Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Akcie před statistikami o cenách rostou, ale opatrnost je znát

Akcie před statistikami o cenách rostou, ale opatrnost je znát

10.09.2025 11:08
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Na včerejší lehký nárůst akciových indexů na Wall Street dnes navazují evropské akcie taktéž mírnými zisky. Mezi hlavními indexy si CAC40 připisuje 0,3 pct, u ostatních jsou zisky ještě menší. A od tohoto vývoje se příliš neliší ani americké futures, momentálně jen lehce zelené. 

Náladu na trzích nedokázal patřičně vylepšit Apple představením nových modelů a nestačily ani extrémně pozitivní zprávy od Oraclu či Nebiusu, které přece jen stále nepatří mezi hlavní sledovaná jména. Opatrnost během dnešního dne naopak zvyšuje pohled na makro kalendář. Odpoledne je na programu index výrobních cen v USA a zítra na něj naváže index cen spotřebitelských. Právě PPI minule překvapilo citelným posunem nahoru, čímž naznačilo, že cla přece jen nezůstávají v ekonomice úplně bez odezvy. Klíčovou otázkou tedy je, zda nepřijde další zrychlení v této oblasti, a především jestli se celní nákladový šok už nezačne projevovat na spotřebitelských cenách. 

Dluhopisy zůstávají v klidu. V zámoří se jejich výnosy skoro nehýbou, v Evropě nesledujeme žádné podstatné reakce na politické změny ve Francii a není znát ani odezva na rostoucí bezpečnostní rizika, především na polských hranicích. Eurodolar dopoledne navazuje na včerejší pokles a obchoduje se těsně pod 1,1700. Zlato mezitím drží své pozice kolem 3650 USD. Koruna dnes mírně ztrácí na 24,38 za euro

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:08 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3839 0.1798 24.3921 24.3295
CZK/USD 20.8360 0.2502 20.8545 20.7705
HUF/EUR 393.8440 0.1350 394.1518 392.8530
PLN/EUR 4.2602 0.2966 4.2684 4.2469
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3344 -0.0672 8.3485 8.3219
JPY/EUR 172.6270 0.0183 172.7616 172.3933
JPY/USD 147.4990 0.0801 147.5870 147.2700
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8650 -0.0924 0.8661 0.8641
CHF/EUR 0.9332 -0.0075 0.9340 0.9324
NOK/EUR 11.6219 -0.7391 11.6976 11.6155
SEK/EUR 10.9441 -0.3560 10.9917 10.9414
USD/EUR 1.1703 -0.0589 1.1719 1.1683
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5143 -0.2864 1.5197 1.5117
CAD/USD 1.3850 0.0524 1.3864 1.3839
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

Čtěte více:

Cla a kurz dolaru – ve skutečnosti žádné překvapení
10.09.2025 6:12
Cla a kurz dolaru – ve skutečnosti žádné překvapení
Pro mnohé se oslabení amerického dolaru po oznámení cel na počátku dub...
Apple představil nový iPhone 17 či sluchátka AirPods s funkcí překladu v reálném čase
10.09.2025 8:27
Apple představil nový iPhone 17 či sluchátka AirPods s funkcí překladu v reálném čase
Apple v úterý představila čtyři nové modely iPhonů, novou verzi svých ...
Rozbřesk: Americká ekonomika vytvořila o téměř milion méně pracovních míst
10.09.2025 8:44
Rozbřesk: Americká ekonomika vytvořila o téměř milion méně pracovních míst
Americký trh práce na tom byl před druhou Trumpovou érou významně hůře...
KARO Leather rekordně roste. Proběhne navýšení free floatu i postupný odkup vlastních akcií
10.09.2025 8:50
KARO Leather rekordně roste. Proběhne navýšení free floatu i postupný odkup vlastních akcií
Společnost KARO Leather a.s., přední zpracovatel kůží pro nábytkářský ...
FRESH: Celní (ne)dohoda s USA a dopady na Česko s Janem Burešem a Dominikem Rusinkem
10.09.2025 10:00
FRESH: Celní (ne)dohoda s USA a dopady na Česko s Janem Burešem a Dominikem Rusinkem
Třaskavé téma amerických cel a případných dopadů na Česko od 10:00 živ...
Akcie Oracle letí na historická maxima, firma šokovala svým výhledem v cloudové divizi
10.09.2025 9:49
Akcie Oracle letí na historická maxima, firma šokovala svým výhledem v cloudové divizi
Výsledky Oracle nebyly v prvním finančním čtvrtletí společnosti nijak ...
Inflace v Česku v srpnu zpomalila z červencových 2,7 % na 2,5 %
10.09.2025 10:35
Inflace v Česku v srpnu zpomalila z červencových 2,7 % na 2,5 %
Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku letos v srpnu zpomalil z č...
Footshop letos v prvním pololetí navýšil tržby o 38 pct na 891 milionů korun
10.09.2025 10:45
Footshop letos v prvním pololetí navýšil tržby o 38 pct na 891 milionů korun
Společnost Footshop zaměřená na prodej volnočasové obuvi a oblečení na...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
10.09.2025
13:59Obrana uzavřela smlouvu s Českou zbrojovkou na ruční zbraně až za 4,26 mld. Kč
13:23Jakub Blaha: Akcie Oraclu rostou o více než 30 procent díky obrovskému nárůstu budoucích zakázek  
12:55Novo Nordisk propustí 9 000 zaměstnanců, mění strategii a snižuje výhled zisku
11:51Von der Leyenová: Dohoda s USA je nejlepší možná, čelíme nižším clům než ostatní
11:41Polsko je nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války, uvedl premiér po sestřelení ruských dronů
11:08Akcie před statistikami o cenách rostou, ale opatrnost je znát  
10:45Footshop letos v prvním pololetí navýšil tržby o 38 pct na 891 milionů korun
10:35Inflace v Česku v srpnu zpomalila z červencových 2,7 % na 2,5 %
10:00FRESH: Celní (ne)dohoda s USA a dopady na Česko s Janem Burešem a Dominikem Rusinkem  
9:49Akcie Oracle letí na historická maxima, firma šokovala svým výhledem v cloudové divizi  
8:51Výsledky KARO, masivní škrty v Novo Nordisk a novinky od Applu. Futures jsou v zeleném  
8:50KARO Leather rekordně roste. Proběhne navýšení free floatu i postupný odkup vlastních akcií
8:45Footshop a.s.: Vnitřní informace - Zveřejnění výsledků za H1 2025
8:44Rozbřesk: Americká ekonomika vytvořila o téměř milion méně pracovních míst
8:27Apple představil nový iPhone 17 či sluchátka AirPods s funkcí překladu v reálném čase
6:12Cla a kurz dolaru – ve skutečnosti žádné překvapení
09.09.2025
22:02Wall Street v zeleném: slabší zaměstnanost podporuje sázky na uvolněnější FED, Nebius natrefil na zlatou žílu  
17:23Jsou Spojené státy výjimečné i podle PEG?
15:55Bank of America: Léky na hubnutí nejsou ve srovnání s jinými drahé
13:20KKCG Financing a.s.: Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - CPI, y/y
14:30USA - PPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět