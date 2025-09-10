Akcie před statistikami o cenách rostou, ale opatrnost je znát

Na včerejší lehký nárůst akciových indexů na Wall Street dnes navazují evropské akcie taktéž mírnými zisky. Mezi hlavními indexy si CAC40 připisuje 0,3 pct, u ostatních jsou zisky ještě menší. A od tohoto vývoje se příliš neliší ani americké futures, momentálně jen lehce zelené.
Náladu na trzích nedokázal patřičně vylepšit představením nových modelů a nestačily ani extrémně pozitivní zprávy od Oraclu či Nebiusu, které přece jen stále nepatří mezi hlavní sledovaná jména. Opatrnost během dnešního dne naopak zvyšuje pohled na makro kalendář. Odpoledne je na programu index výrobních cen v USA a zítra na něj naváže index cen spotřebitelských. Právě PPI minule překvapilo citelným posunem nahoru, čímž naznačilo, že cla přece jen nezůstávají v ekonomice úplně bez odezvy. Klíčovou otázkou tedy je, zda nepřijde další zrychlení v této oblasti, a především jestli se celní nákladový šok už nezačne projevovat na spotřebitelských cenách.
Dluhopisy zůstávají v klidu. V zámoří se jejich výnosy skoro nehýbou, v Evropě nesledujeme žádné podstatné reakce na politické změny ve Francii a není znát ani odezva na rostoucí bezpečnostní rizika, především na polských hranicích. Eurodolar dopoledne navazuje na včerejší pokles a obchoduje se těsně pod 1,1700. Zlato mezitím drží své pozice kolem 3650 USD. Koruna dnes mírně ztrácí na 24,38 za euro.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:08 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3839
|0.1798
|24.3921
|24.3295
|CZK/USD
|20.8360
|0.2502
|20.8545
|20.7705
|HUF/EUR
|393.8440
|0.1350
|394.1518
|392.8530
|PLN/EUR
|4.2602
|0.2966
|4.2684
|4.2469
|CNY/EUR
|8.3344
|-0.0672
|8.3485
|8.3219
|JPY/EUR
|172.6270
|0.0183
|172.7616
|172.3933
|JPY/USD
|147.4990
|0.0801
|147.5870
|147.2700
|GBP/EUR
|0.8650
|-0.0924
|0.8661
|0.8641
|CHF/EUR
|0.9332
|-0.0075
|0.9340
|0.9324
|NOK/EUR
|11.6219
|-0.7391
|11.6976
|11.6155
|SEK/EUR
|10.9441
|-0.3560
|10.9917
|10.9414
| USD/EUR
|1.1703
|-0.0589
|1.1719
|1.1683
|AUD/USD
|1.5143
|-0.2864
|1.5197
|1.5117
|CAD/USD
|1.3850
|0.0524
|1.3864
|1.3839