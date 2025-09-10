KARO Leather rekordně roste. Proběhne navýšení free floatu i postupný odkup vlastních akcií

Společnost KARO Leather a.s., přední zpracovatel kůží pro nábytkářský a obuvní průmysl ve střední Evropě, zveřejnila výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí a první pololetí roku 2025. EBITDA za první pololetí vzrostla meziročně o 129 procent na 62,7 milionu korun, dle firmy zejména díky dynamickému růstu ziskovosti taženému především novým výrobním závodem v Brtnici. Zásadními zprávami jsou navýšení free floatu, které chce společnost na trhu uskutečnit dnes, i plán postupného odkupu vlastních akcií. Podrobnosti níže.
Růst ziskovosti za Q2 i první pololetí
Druhé čtvrtletí 2025 představuje dle firmy jeden z nejsilnějších kvartálů v historii skupiny. Tržby vzrostly meziročně o 26 % na 72,2 mil. CZK a provozní zisk EBITDA dosáhl 38,9 mil. CZK, což představuje meziroční růst o 160 %. EBITDA marže se tak vyšplhala na 53,88 %. Za celé první pololetí 2025 dosáhly tržby 142,6 milionu korun při meziročním růstu o 33 %, zatímco EBITDA vzrostla o 129 % na 62,7 milionu korun. Čistý zisk za první pololetí roku 2025 činil 28,3 milionu korun při čisté marži 19,87 %.
„Strmá dynamika růstu zisku je výsledkem zásadního rozvoje celé společnosti na úrovni provozní, obchodní i procesní. Klíčovou roli v této transformaci hraje nový výrobní závod v Brtnici, který od spuštění produkční fáze v srpnu 2024 výrazně přispívá ke zvýšení produkce i marží. Růst provozní výkonnosti je tažen především produktovým mixem směrem k novým prémiovým produktům a až sekundárně růstem objemů. Závod v Brtnici stále neoperuje na plné kapacitě, což představuje významný potenciál pro další růst. Probíhá neustálé zefektivňování obou provozů a hledání optimalizace v celém výrobním řetězci,“ uvádí v komentáři firma.
Potvrzený výhled
Na základě dosavadních výsledků společnost potvrzuje letošní plán hospodaření s tržbami ve výši 400 mil. CZK a EBITDA 136,9 mil. CZK.
Za posledních 12 měsíců (LTM) zároveň dosáhla celá skupina provozního zisku EBITDA téměř 133 mil. CZK, což představuje oproti celému kalendářnímu roku 2024 růst o 36 % a potvrzuje se tak i krátkodobá dynamika růstu, ve které hodlá KARO pokračovat i v nejbližších měsících a letech.
Plán zpětného odkupu vlastních akcií
Vzhledem k velmi dobrým hospodářským výsledkům a pozitivnímu výhledu navrhuje společnost začít navracet část kapitálu zpět akcionářům prostřednictvím programu odkupu vlastních akcií (tzv. buyback). Jak roste ziskovost společnosti, management chce přistoupit k rozdělení až 50 % nerozdělených zisků směrem k akcionářům skrze buyback program.
Cílem je postupně redukovat počet akcií o vloni emitovaných 1,9 milionu kusů, které byly emitovány s cílem splatit nebankovní půjčky. Podle předpokládaného business plánu by společnost měla být schopna od roku 2026 začít vykupovat ročně akcie v objemu až 50 % čistého zisku ročně, tj. v čase cca 3-10 % současné tržní kapitalizace ročně.
Společnost plánuje schválit rámec buyback programu na nejbližší valné hromadě ještě před přestupem na Prime Market, a začít jej exekuovat od chvíle přestupu, uvedla spolu s výsledky. Program počítá s maximálním objemem 300 mil. CZK na období 5 let s cenou v rozmezí 100-500 CZK za akcii.
Přechod na hlavní trh a navýšení free float
Společnost pokračuje v projektu přechodu akcií na Prime Market podle stanoveného harmonogramu s předpokládaným datem přestupu v lednu 2026. V současné době probíhají přípravné práce a jednání s členy burzy o rozšíření analytického pokrytí a o službě market makingu, která by podpořila rostoucí likviditu emise. S tím souvisí i navýšení podílu volně obchodovaných akcií (free float) až na 70 %, čímž se stane KARO Leather a.s. jednou z mála společností na pražské burze, kterou drží převážně čeští drobní investoři a české fondy. Takto vysoký free float by měl být zárukou vysoké likvidity, která je nezbytná i pro úspěšnou realizaci oznámeného buyback programu.
Navýšení free float proběhne skrze umístění až 960 tis. ks stávajících akcií na trh, kdy záměr je transakci realizovat ve středu 10. září během standardního obchodování za aktuální tržní cenu. Prodávajícími budou (prostřednictvím svých společností) majoritní akcionáři Jakub Hemerka a Pavel Klvaňa, kteří vloni pomocí kapitalizace nebankovních úvěrů převzali veškeré nebankovní půjčky společnosti, a jejich významnou část z výtěžku plánovaného prodeje splatí.
Akcie z velké části koupí předem vybraní kvalifikovaní investoři – investiční a penzijní fondy (min. 5 institucí) a několik významných privátních investorů. Nejedná se o nový úpis akcií, ani o veřejnou nabídku nebo o ředění akcionářů. Společnost očekává, že transakce bude úspěšně a plně realizována během jednoho dne a další „blokové prodeje“ již neproběhnou. Zakladatelé budou dále ovládat 30% podíl skupiny KARO Leather.