Detail - články
Footshop letos v prvním pololetí navýšil tržby o 38 pct na 891 milionů korun

10.09.2025 10:45
Autor: Redakce, Patria.cz

Společnost Footshop zaměřená na prodej volnočasové obuvi a oblečení navýšila v letošním prvním pololetí tržby o 38 procent na 891 milionů korun. Footshop očekává, že za celý rok 2025 dosáhne tržeb 1,8 až dvě miliardy korun, což by znamenalo až 40 procentní meziroční nárůst. Novinářům to dnes řekli zástupci společnosti. Loni Footshop dosáhl tržeb ve výši 1,43 miliardy korun, o třetinu více než v roce 2023.

Zisk EBITDA před odpisy a zdaněním dosáhl letos v prvním pololetí 71 milionů korun, což je zhruba třetinový nárůst oproti stejnému období roku 2024. Za celý letošek by EBITDA podle společnosti měla činit 150 až 180 milionů korun, meziročně by se jednalo až o poloviční nárůst.

Do roku 2029 si skupina klade za cíl zdvojnásobit tržby na 2,8 až 3,1 miliardy korun a zisk EBITDA na 220 až 260 milionů korun, což odpovídá průměrnému ročnímu růstu o deset až 14 procent.

Pozitivní růst v letošním prvním pololetí podpořilo podle zástupců firmy zejména navýšení počtu objednávek, a to o 41 procent proti stejnému období loňského roku. Za uplynulých 12 měsíců odbavil Footshop více než milion objednávek.

Pro rozvoj firmy bylo významné i rozšiřování produktového porftolia, zejména ve sportovních kategoriích, a expanze do zahraničí. V loňském roce například více než tři čtvrtiny tržeb pocházely z prodejů mimo ČR.

"První polovina roku 2025 představovala pro skupinu Footshop přelomové období, které bylo charakterizováno především mezinárodní expanzí do deseti nových zemí. Díky tomu jsme dosáhli téměř úplného pokrytí Evropy," řekl Peter Hajduček, ředitel a zakladatel skupiny Footshop.

Společnost má nyní šest kamenných prodejen ve střední a východní Evropě. V současné době hledá podle Hajdučka vhodné prostory pro otevření prodejny také v Paříži, Marseille nebo Lyonu. Dalšími metropolemi, kam skupina míří svou pozornost, jsou Sofie nebo Atény. "Důležitou se pro nás stává i Ukrajina, kde jsme v prvním pololetí zaznamenali rychlý a trvalý nárůst on-line prodeje, navzdory náročným podmínkám. Po pouhém roce činnosti je tak Ukrajina naším pátým největším trhem," uvedl Hajduček.

Společnost Footshop založil v roce 2012 v Praze Peter Hajduček. Firma distribuuje prémiové řady obuvi i oblečení značek Adidas, Nike, Converse či Vans. V červnu roku 2023 firma WOOD SPAC One ze skupiny Wood & Company oznámila, že ve skupině Footshop za 445 milionů korun odkoupila podíl 48,5 procenta. Od předloňského srpna jsou také akcie Footshopu veřejně obchodovatelné na trhu Standard Start pražské burzy.

1 

Zdroj: ČTK, patria


