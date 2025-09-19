Hledat v komentářích

Detail - články
Umělá inteligence a pracovní místa: „poslední“ slovo

Umělá inteligence a pracovní místa: „poslední“ slovo

19.09.2025 15:04
Autor: Redakce, Patria.cz

Pokud umělá inteligence skutečně vezme práci spoustě lidí, debata o jejím vlivu skončí, protože jedna strana jasně vyhraje. Pokud tak ale umělá inteligence neučiní, pak se debata nikdy nevyřeší. Protože se najde spousta lidí, kteří budou stále říkat, že se tak stane v budoucnu. Na stránkách Noahpinion to píše ekonom Noah Smith s tím, že se také vždy najde nějaká skupina lidí, jejichž vyhlídky v oblasti zaměstnání vypadají slabší. A pak lze tvrdit, že za to může AI. Ekonom ale také přidává pohled na výsledky posledních studií zaměřujících se na toto téma.

Smith poukazuje na to, co tvrdí ekonom Derek Thompson. Ten si myslí, že těžší hledání zaměstnání pro čerstvé absolventy vysokých škol by mohlo být prvním znamením „pracovní apokalypsy“. Podle Smithe řada dalších lidí o této úvaze psala s tím, že zánik pracovních míst kvůli vlivu umělé inteligence je již prokázaný fakt.

Pak Sarah Eckhardt a Nathan Goldschlag z think-tanku Economic Innovation Group zveřejnili výzkum, který neprokázal žádný pozorovatelný vliv umělé inteligence na současné trendy v zaměstnanosti. Vědci z EIG tedy dospěli k závěru, že zatím umělá inteligence pravděpodobně neničí pracovní místa. A pokud ano, je její efekt je v tomto okamžiku stále velmi malý.

Smith k tomu dodává, že Eckhardt a Goldschlag nazvali svou výzkumnou zprávu: „Umělá inteligence a pracovní místa: Závěrečné slovo (než přijde to další).“ A další slovo k tomuto tématu se skutečně objevilo téměř okamžitě v podobě článku Brynjolfssona, Chandara a Chena. Ti totiž přišli se studií „Kanárci v uhelném dole? Šest faktů o aktuálních dopadech umělé inteligence na zaměstnanost“.

Brynjolfsson a jeho kolegové dělají něco velmi podobného jako Eckhardt a Goldschlag. Používají dvě měřítka toho, jak je dané pracovní místo vystaveno umělé inteligenci. A poté porovnávají nedávné trendy v zaměstnanosti u lidí, jejichž pracovní místo je vystaveno vlivu AI více a méně. Jejich zjištění se překvapivě liší od zjištění týmu EIG.

„Naším prvním klíčovým závěrem je, že existuje výrazný pokles zaměstnanosti u pracovníků na začátku kariéry (ve věku 22–25 let). A to v povoláních nejvíce vystavených umělé inteligenci, jako jsou vývojáři softwaru a zástupci zákaznických služeb. Naproti tomu trendy zaměstnanosti u zkušenějších pracovníků ve stejných povoláních a u pracovníků všech věkových kategorií v méně vystavených povoláních zůstaly stabilní nebo nadále rostou.“

Druhým klíčovým faktem je, že celková zaměstnanost nadále robustně roste, ale růst zaměstnanosti zejména u mladých pracovníků od konce roku 2022 stagnuje. V pracovních místech méně vystavených umělé inteligenci přitom zaznamenali mladí pracovníci srovnatelný růst zaměstnanosti jako starší pracovníci. Naproti tomu pracovníci ve věku 22 až 25 let zaznamenali od konce roku 2022 do července 2025 konkrétně 6% pokles zaměstnanosti v povoláních nejvíce vystavených umělé inteligenci ve srovnání s 6 – 9% nárůstem u starších pracovníků.

Podle zmíněné studie tedy „výsledky naznačují, že klesající zaměstnanost v pracovních místech vystavených umělé inteligenci je hnací silou slabého celkového růstu zaměstnanosti u osob ve věku 22 až 25 let. Zaměstnanost starších pracovníků zatím nadále roste.

Podle Smithe se ale i nad těmito závěry a názory dá uvažovat a rozporovat je. Viz druhý díl článku.

Zdroj: Noahpinion

 

Váš názor
  • Přidat názor
    AI
    19.09.2025 15:55

    Ano, zatím je umělá inteligence něco jako mladý zaměstnanec na juniorské pozici. Moc toho neumí, dělá chyby a vymýšlí si, aby to nevypadalo, že neví. Tedy přidává práci těm zkušenějším, kteří to musí kontrolovat. Výjimkou jsou obory, kde nezáleží na správnosti. Například "šokující" zprávy na internetu, příspěvky pro sociální sítě a nebo prezentace vysokých manažerů o udržitelnosti, strategii růstu, rovných podmínkách nebo ideální firemní kultuře.
    pmx
    • Přidat názor
      Re: AI
      19.09.2025 16:13

      To je asi hrubé nedocenění. Nedávno šéf nějaké velké firmy (Oracle?) prohlásil, že už to není jen sw, co umí programovat, ale už mají i sw, který umí psát programy, co umí programovat. Ai umí vyvíjet jinou ai. Dost hustý.
      Zvonička
