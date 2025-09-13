Hledat v komentářích

Víkendář: Jsou valuace velkých technologických společností iracionální?

13.09.2025 9:11
Autor: Redakce, Patria.cz

Nvidia byla první společností, která dosáhla na začátku července kapitalizace 4 bilionů dolarů, o tři týdny později ji následoval Microsoft. A deset největších amerických technologických společností (Mag10) nyní tvoří jednu třetinu kapitalizace akciového trhu v USA a jednu šestinu kapitalizace celosvětové. Na stránkách VoxEU to uvádějí Marco Albori, Valerio Nispi Landi a Marco Taboga a pokouší se analyzovat valuace a fundament těchto firem.

Albori a jeho kolegové poukazují na to, že poměry cen akcií k ziskům (PE) jsou ve zmíněné skupině akcií Mag10 velmi pestré. Menší společnosti (Broadcom, Oracle, Palantir a Tesla) mají vyšší valuační násobky. „Jsou to přitom společnosti, které nedávno vstoupily na trh, nebo se snaží prosadit na trzích souvisejících s umělou inteligencí. Mají vysoký růstový potenciál a očekává se u nich výrazná změna struktury zisků. Větší společnosti mají naopak mnohem nižší PE. „To může odrážet očekávání investorů, že jejich zisky pravděpodobně nezaznamenají tak vysoké tempo růstu, i vzhledem k jejich současné velikosti a závislosti na poměrně saturovaných trzích.“

„Relativně nízké PE společnosti Google (kolem 20) pak naznačuje, že investoři nedávají peníze do společností zabývajících se umělou inteligencí bez toho, aby rozlišovali. Google sice vyvinul špičkové modely umělé inteligence, zatím ale není jasné, zda je jeho strategie v oblasti AI schopna čelit hrozbám pro jeho nejziskovější byznys. Tedy vyhledávání.“ Na základě vlastních valuací a výpočtů pak ekonomové dodávají: „Současné valuace akcií předních amerických technologických společností je racionální, pokud se u nich v nadcházejících letech očekávají vysoká, ale nikoli historicky neobvyklá tempa růstu.“

Hodnocení dalšího vývoje zisků a jejich růstu je ale „do značné míry subjektivní, opírá se o úsudek týkající se dalšího vývoje trhu, budoucí poptávky po službách souvisejících s umělou inteligencí s ní spojeným zlepšením produktivity.“ Ekonomové se pak věnují některým těmto tématům detailněji a zmiňují i silný nárůst globálních výdajů na digitální reklamu (v průměru o 15 % ročně dosažených v letech 2019 a 2024). Ten byl „často způsobený vytlačováním tradiční reklamy (např. v televizi a novinách) a vzestupem eshopů (na úkor kamenných obchodů). Uvedený trend výrazně pomohl společnostem Amazon, Google a Meta, které jsou v tomto prostoru lídry na trhu a nadále zvyšují své tržní podíly.

Dalším znatelným trendem posledních let jsou vyšší firemní výdaje na cloudové služby jak tradiční, tak ty, které souvisejí s umělou inteligencí (průměrný roční nárůst o 21 % dosažený mezi lety 2019 a 2024). Hlavními poskytovateli těchto služeb jsou Amazon, Google a Microsoft s celkovým globálním tržním podílem 63 %. Významnou část hardwaru, který tito hráči nakupují za účelem škálování svých datových center, dodávají společnosti NVIDIA a Broadcom.

Dalším trendem je globální nárůst počtu chytrých telefonů (5% průměrný roční růst dosažený mezi lety 2019 a 2024) spolu s pokračujícím nárůstem času, který uživatelé tráví interakcí s těmito zařízeními. „To podporovalo prodej telefonů i cloudových služeb orientovaných na spotřebitele a pomohlo ještě posílit předchozí dva trendy (výdaje na digitální reklamu a cloudovou infrastrukturu). Více v zítřejším Víkendáři.

Zdroj: VoxEU


