Zatímco Amerika jede, evropským akciím se dnes opět nedaří

16.09.2025 11:11
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Evropské akciové trhy odstartovaly letošní rok mohutným růstem a nechaly Wall Street daleko za sebou. Od května ale relativní výkonnosti Evropy pomáhá hlavně měna, tedy růst eurodolaru. V dolarovém vyjádření index Stoxx Europe 600 stále roste, v eurovém vyjádření prakticky vůbec. Během první půlky září Evropa celkově zaostává za S&P 500 i přesto, že měnový pohyb část rozdílu ve výkonnosti umazává.

Po včerejším solidním nárůstu na Wall Street dopoledne sledujeme drobné ztráty na hlavních evropských indexech. Výjimkou je jen lehce stoupající AEX. Americké futures jsou mírně v plusu, přičemž pravidlem v posledních dnech bývá, že po nevýrazném začátku postupně navyšují zisky. Eurodolar mezitím dál stoupá a blíží se hranici 1,1800. Dluhopisy se dnes drží a jejich výnosy najdeme na velmi podobných pozicích jako včera odpoledne.

Dopoledne vyšel německý průzkum ekonomických očekávání ZEW, který výrazně překonal očekávání, když se překvapivě zlepšil. Dopad na obchodování by však měl být nevýrazný. Ani odpolední americké maloobchodní tržby běžně nemívají velký potenciál pohnout s trhy, ale šance je tu přece jen větší, zvláště v případě viditelného překvapení. Očekávání před maloobchodem jsou poměrně optimistická na to, že trh práce už několik měsíců vykazuje citelné ochlazení s možnými důsledky na chování spotřebitelů. Na druhou stranu růst tržeb budou podporovat rostoucí ceny.

Důvodem, proč tržní reakce může být tlumená, je samozřejmě také vyčkávání na zítřejší Fed. Očekávání o sazbách se nemění, zajímavou zprávou je však nástup Stephena Mirana na uvolněnou pozici jednoho z guvernérů. Senát stihl oficiální potvrzení ve funkci, takže se Miran může zúčastnit už jednání, jež začíná dnes. Formálně chce zároveň zůstat na pozici šéfa ekonomických poradců Bílého domu, jen by si vybral volno na dobu mandátu v centrální bance. Tlak na agresivnější snížení sazeb tedy v měnovém výboru Fedu naroste.

Na druhou stranu je určitou brzdou rozhodnutí soudu, které ponechává ve funkci Lisu Cookovou, jíž prezident Trump odvolal z funkce. Než bude posouzena oprávněnost odvolání, Cooková může normálně hlasovat.


Váš názor
  • Přidat názor
     
    16.09.2025 13:26

    Teda dnes to na nějakou extrovní americkou jízdu moc nevypadá. Spíš chcípl pes na obou stranách oceánu. Nudou.
    Orangutan
  • Přidat názor
     
    16.09.2025 13:20

    Zavedení amerických cel (a rostoucí tlak levné čínské produkce – přesměrované z USA)_ zřejmě způsobují, že evropské a sekundárně; asi i domácí české firmy.. ztrácejí schopnost prodávat zboží americkým zákazníkům.. .. za... -pro ně- optimální cenu .... to může platit_ ještě více_ pro dodavatele (= projeví se v obecném poklesu ziskovosti evropských výrobních řetězců....)...... Aby si udržely zákazníky__ pravděpodobně musí značnou část cel absorbovat samy.
    SFX
    • Přidat názor
       
      16.09.2025 13:25

      Omlouvám se za chybu___ komentář patří k článku : https://www.patria.cz/zpravodajstvi/658vložený sem . OMY0389/jan-bures-v-prumyslu-ceny-dal-padaji-v-zemedelstvi-rostou.html
      SFX
