Evropské firmy se chystají na další výpadky dodávek kovů vzácných zemin z Číny

Evropské firmy se chystají na další přerušení dovozu kovů vzácných zemin z Číny, a to navzdory červencové dohodě o zrychlení dodávek těchto minerálů důležitých pro výrobu elektromobilů. Dnes to podle agentury Reuters uvedla Evropská obchodní komora v Číně.
"Bez ohledu na dohody a závazky dosažené na summitu EU-Čína 24. července nadále pozorujeme významné překážky pro naše členy," řekl agentuře prezident komory Jens Eskelund. "Myslím, že lze říci, že od summitu jsme nezaznamenali žádné podstatné změny," dodal. Komora proto podle něj očekává, že více firem bude muset přerušit činnost.
Peking vývoz vzácných zemin nadále přísně kontroluje. Vývozní kontroly některých vzácných zemin a souvisejících magnetů zavedl v návaznosti na cla oznámená americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Problémy vzápětí pocítily automobilky, mezi nimi i ty z Evropy. Čelily zpožděním výroby a rozsáhlým odstávkám. O pomoc požádaly Peking také společnosti vyrábějící čipy.
Eskelund uvedl, že čínské úřady schválily méně než čtvrtinu ze zhruba 140 žádostí o vývozní licence, na kterých se komora podílela. Některé firmy podávají žádosti preventivně v očekávání zpoždění zásilek, která by jim mohla způsobit značné problémy, řekl prezident komory. "Máme řadu členů, kteří v současné době utrpěli ztráty kvůli těmto překážkám," dodal.
Čína těží a zpracovává převážnou většinu kovů vzácných zemin. Ty jsou velmi žádané automobilovými výrobci, obranným průmyslem a dalšími odvětvími. Peking hájí svá omezení vývozu jako "nediskriminační", protože se podle něj nezaměřují na žádnou konkrétní zemi.