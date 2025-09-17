Hledat v komentářích

GEVORKYAN expanduje, Dukovany mohou mít problém najít odborníky a EU zaostává

GEVORKYAN expanduje, Dukovany mohou mít problém najít odborníky a EU zaostává

17.09.2025 8:47
Autor: Redakce, Patria.cz

GEVORKYAN hlásí silný růst tržeb i zisku. Český volební model Median ukazuje vedení ANO. Projekt EDU II v Dukovanech může čelit mezinárodnímu boji o odborníky. EU podle Draghiho zaostává v konkurenceschopnosti. Nestlé mění vedení po interní aféře. Tesla čelí vyšetřování kvůli vadným klikám dveří. Euro posiluje díky očekávanému snížení sazeb Fedu, zatímco USA schvalují první zbrojní balíčky pro Ukrajinu a prezident Trump naznačuje obchodní ústupky Británii. Microsoft plánuje masivní investici do AI ve Velké Británii a americké maloobchodní tržby rostou navzdory ekonomickým výzvám. Futures jsou zelené.

Evropské futures: DAX +0,4 %, FTSE 100 +0,1 % a Euro Stoxx 50 +0,4 %.

Společnost GEVORKYAN, a.s. vykázala za první pololetí roku 2025 tržby ve výši 42,2 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 11 %, a EBITDA ve výši 13,8 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 15 %, přičemž marže EBITDA dosáhla 32,7 % (+1,2 p.b. meziročně). Společnost dále vykázala provozní EBIT ve výši 4,6 milionu EUR v 1. pololetí 2025, což představuje nárůst o 12,0 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, a zisk po zdanění (EAT) ve výši téměř 3,0 milionu EUR, což představuje nárůst o 17,9 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Na základě silných výsledků za první pololetí, potvrzených objednávek a očekávaných příznivých podmínek společnost GEVORKYAN pro rok 2025 předpokládá růst tržeb o 11–18 % a EBITDA o 15–23 % při marži EBITDA kolem 36 %. V pětiletém období společnost GEVORKYAN očekává meziroční růst tržeb (CAGR) ve výši 10–16 % a meziroční růst EBITDA (CAGR) ve výši 10–18 %, podpořený robustní zakázkovou knihou a novými kontrakty v leteckém a obranném průmyslu a dalších strategických odvětvích.

Volební model Median pro parlamentní volby v ČR: ANO – 30,5?%; SPOLU – 19,5?%; SPD – 14,0?%; STAN – 11,0?%; Stačilo! – 9,0?%; Piráti – 6,5?% a Motoristé – 5,0?%.

Petr Závodský, ředitel projektu EDU II (nový jaderný reaktor v Dukovanech), uvedl, že bude probíhat silná mezinárodní konkurence o kvalifikovaný personál. Hlavními faktory budou finanční motivace a ochota relokovat se. To může výrazně ovlivnit dostupnost odborníků pro výstavbu nového bloku.

Nálada amerických stavebních firem zůstala tento měsíc na jedné z nejnižších úrovní za poslední roky, což podtrhuje hluboké ochlazení trhu s bydlením navzdory nedávnému poklesu hypotečních sazeb. Index tržních podmínek Národní asociace stavebních firem a banky Wells Fargo v září stagnoval na hodnotě 32, což odpovídá odhadům ekonomů. Hodnota pod 50 znamená, že více stavebníků vnímá podmínky jako špatné než dobré.

Americké maloobchodní tržby v srpnu vzrostly třetí měsíc v řadě, což naznačuje, že spotřebitelé zatím stále utrácejí, i když cla zvyšují ceny některého zboží, nálada zůstává utlumená a trh práce vykazuje známky slábnutí. Hodnota maloobchodních nákupů, neupravená o inflaci, vzrostla o 0,6 % po podobném růstu v červenci, ukázala úterní data ministerstva obchodu. Výsledek překonal všechny odhady v průzkumu ekonomů agentury Bloomberg. Po odečtení prodeje aut tržby vzrostly o 0,7 %. Zvýšení zaznamenalo devět ze třinácti kategorií, v čele s online prodejci, obchody s oblečením a sportovními potřebami, což pravděpodobně odráží nákupy spojené se začátkem školního roku.

Spojené státy schválily první balíčky zbraní pro Ukrajinu za vlády prezidenta Donalda Trumpa. Zbraně, které poprvé v rámci nového mechanismu zaplatí spojenecké země Severoatlantické aliance, by tak mohly být na Ukrajinu odeslány v blízké době. S odvoláním na dva zdroje obeznámené se situací to napsala agentura Reuters.

Americký prezident Donald Trump naznačil, že je otevřen určitým obchodním ústupkům vůči Velké Británii, aby usnadnil implementaci jejich dohody o clech. „Chtějí zjistit, jestli by se dohoda dala trochu doladit,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě před odletem do Londýna na druhou státní návštěvu. „Uzavřeli jsme dohodu, je to skvělá dohoda, a já jim chci pomoci.“ Británie byla první zemí, která uzavřela obchodní dohodu s USA, díky níž se vyhnula některým vyšším clům, které Trump uvalil na jiné obchodní partnery. Původní dohoda však postrádala řadu klíčových detailů, které měly být dořešeny v dalších jednáních.

EU postupuje příliš pomalu ve své snaze posílit ekonomickou konkurenceschopnost a ‚nedokáže udržet krok s tempem‘ měnícího se globálního uspořádání, uvedl bývalý prezident ECB Mario Draghi. Rok poté, co Draghi představil zprávu mapující, jak může sedmadvacítka využít svou ekonomickou sílu k větší konkurenceschopnosti a prosperitě, řekl, že Evropané jsou ‚zklamaní‘ tempem změn v roztříštěném regionu a podle něj občané vidí, že EU nedokáže držet krok s globálními konkurenty.

Euro dosáhlo nejsilnější úrovně za poslední čtyři roky díky očekávanému snížení úrokových sazeb ze strany amerického Fedu, které potvrzuje odlišný vývoj oproti ECB. Společná měna v úterý vystoupala až o 0,7 % na 1,1847 dolaru, což je nejvyšší hodnota od září 2021. V roce 2025 euro posílilo přibližně o 14 %, což představuje nejlepší devítiměsíční výkon v historii. Vyhlídka na tři plná snížení sazeb Fedu o 25 bazických bodů do konce roku, spolu s očekáváním, že ECB už dál sazby snižovat nebude, by měla zúžit rozdíl mezi klíčovými sazbami obou centrálních bank.

Předseda představenstva Nestlé Paul Bulcke předčasně odstoupí. Jde tak o poslední otřes v managementu po propuštění generálního ředitele Laurenta Freixe kvůli jeho vztahu s podřízenou. Pablo Isla, který měl Bulckeho nahradit příští rok, převezme funkci už 1. října, uvedla švýcarská potravinářská společnost v úterním prohlášení. Bulcke čelil kvůli řešení situace s odvoláním Freixe intenzivnímu tlaku.

Američtí regulátoři pro bezpečnost silničního provozu zahájili vyšetřování, zda nejsou dveře vozidel Tesla vadné, a to kvůli incidentům, při nichž přestaly fungovat vnější kliky a děti zůstaly uvězněné uvnitř. Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) oznámil, že zahajuje předběžné šetření kvůli elektricky ovládaným klikám dveří Tesly, které mohly přestat fungovat kvůli problémům s nízkonapěťovými bateriemi u některých vozidel. Vyšetřování se konkrétně zaměřuje na odhadovaných 174 290 SUV Modelu Y, ale úřad uvedl, že se může rozšířit.

Americká společnost Microsoft v následujících čtyřech letech investuje v Británii 30 miliard dolarů (615 miliard Kč) do rozvoje technologií umělé inteligence (AI). Firma to oznámila v tiskové zprávě před zahájením státní návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa ve Spojeném království. Ten dnes večer přistál na letišti Stansted. Součástí plánu je vybudování "největšího superpočítače v zemi" s více než 23.000 vyspělými čipy ve spolupráci se společností Nscale, uvedl Microsoft. Z celkové investice tvoří polovinu, tedy 15 miliard USD, kapitálové výdaje na výstavbu cloudové infrastruktury a infrastruktury AI v zemi. Americká společnost doufá v rozšíření kapacit datových center, aby mohla lépe uspokojit rostoucí poptávku po AI ze strany zákazníků. Mezi ty podle Microsoftu patří například bankovní instituce Barclays, mobilní operátor Vodafone, státní zdravotní systém NHS, londýnská burza nebo fotbalová Premier League.


 

