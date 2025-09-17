GEVORKYAN expanduje, Dukovany mohou mít problém najít odborníky a EU zaostává

GEVORKYAN hlásí silný růst tržeb i zisku. Český volební model Median ukazuje vedení ANO. Projekt EDU II v Dukovanech může čelit mezinárodnímu boji o odborníky. EU podle Draghiho zaostává v konkurenceschopnosti. mění vedení po interní aféře. čelí vyšetřování kvůli vadným klikám dveří. Euro posiluje díky očekávanému snížení sazeb Fedu, zatímco USA schvalují první zbrojní balíčky pro Ukrajinu a prezident Trump naznačuje obchodní ústupky Británii. plánuje masivní investici do AI ve Velké Británii a americké maloobchodní tržby rostou navzdory ekonomickým výzvám. Futures jsou zelené.
Evropské futures: DAX +0,4 %, FTSE 100 +0,1 % a Euro Stoxx 50 +0,4 %.
Společnost GEVORKYAN, a.s. vykázala za první pololetí roku 2025 tržby ve výši 42,2 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 11 %, a EBITDA ve výši 13,8 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 15 %, přičemž marže EBITDA dosáhla 32,7 % (+1,2 p.b. meziročně). Společnost dále vykázala provozní EBIT ve výši 4,6 milionu EUR v 1. pololetí 2025, což představuje nárůst o 12,0 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, a zisk po zdanění (EAT) ve výši téměř 3,0 milionu EUR, což představuje nárůst o 17,9 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.
Na základě silných výsledků za první pololetí, potvrzených objednávek a očekávaných příznivých podmínek společnost GEVORKYAN pro rok 2025 předpokládá růst tržeb o 11–18 % a EBITDA o 15–23 % při marži EBITDA kolem 36 %. V pětiletém období společnost GEVORKYAN očekává meziroční růst tržeb (CAGR) ve výši 10–16 % a meziroční růst EBITDA (CAGR) ve výši 10–18 %, podpořený robustní zakázkovou knihou a novými kontrakty v leteckém a obranném průmyslu a dalších strategických odvětvích.
Volební model Median pro parlamentní volby v ČR: ANO – 30,5?%; SPOLU – 19,5?%; SPD – 14,0?%; STAN – 11,0?%; Stačilo! – 9,0?%; Piráti – 6,5?% a Motoristé – 5,0?%.
Petr Závodský, ředitel projektu EDU II (nový jaderný reaktor v Dukovanech), uvedl, že bude probíhat silná mezinárodní konkurence o kvalifikovaný personál. Hlavními faktory budou finanční motivace a ochota relokovat se. To může výrazně ovlivnit dostupnost odborníků pro výstavbu nového bloku.
Nálada amerických stavebních firem zůstala tento měsíc na jedné z nejnižších úrovní za poslední roky, což podtrhuje hluboké ochlazení trhu s bydlením navzdory nedávnému poklesu hypotečních sazeb. Index tržních podmínek Národní asociace stavebních firem a banky v září stagnoval na hodnotě 32, což odpovídá odhadům ekonomů. Hodnota pod 50 znamená, že více stavebníků vnímá podmínky jako špatné než dobré.
Americké maloobchodní tržby v srpnu vzrostly třetí měsíc v řadě, což naznačuje, že spotřebitelé zatím stále utrácejí, i když cla zvyšují ceny některého zboží, nálada zůstává utlumená a trh práce vykazuje známky slábnutí. Hodnota maloobchodních nákupů, neupravená o inflaci, vzrostla o 0,6 % po podobném růstu v červenci, ukázala úterní data ministerstva obchodu. Výsledek překonal všechny odhady v průzkumu ekonomů agentury Bloomberg. Po odečtení prodeje aut tržby vzrostly o 0,7 %. Zvýšení zaznamenalo devět ze třinácti kategorií, v čele s online prodejci, obchody s oblečením a sportovními potřebami, což pravděpodobně odráží nákupy spojené se začátkem školního roku.
Spojené státy schválily první balíčky zbraní pro Ukrajinu za vlády prezidenta Donalda Trumpa. Zbraně, které poprvé v rámci nového mechanismu zaplatí spojenecké země Severoatlantické aliance, by tak mohly být na Ukrajinu odeslány v blízké době. S odvoláním na dva zdroje obeznámené se situací to napsala agentura Reuters.
Americký prezident Donald Trump naznačil, že je otevřen určitým obchodním ústupkům vůči Velké Británii, aby usnadnil implementaci jejich dohody o clech. „Chtějí zjistit, jestli by se dohoda dala trochu doladit,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě před odletem do Londýna na druhou státní návštěvu. „Uzavřeli jsme dohodu, je to skvělá dohoda, a já jim chci pomoci.“ Británie byla první zemí, která uzavřela obchodní dohodu s USA, díky níž se vyhnula některým vyšším clům, které Trump uvalil na jiné obchodní partnery. Původní dohoda však postrádala řadu klíčových detailů, které měly být dořešeny v dalších jednáních.
EU postupuje příliš pomalu ve své snaze posílit ekonomickou konkurenceschopnost a ‚nedokáže udržet krok s tempem‘ měnícího se globálního uspořádání, uvedl bývalý prezident ECB Mario Draghi. Rok poté, co Draghi představil zprávu mapující, jak může sedmadvacítka využít svou ekonomickou sílu k větší konkurenceschopnosti a prosperitě, řekl, že Evropané jsou ‚zklamaní‘ tempem změn v roztříštěném regionu a podle něj občané vidí, že EU nedokáže držet krok s globálními konkurenty.
Euro dosáhlo nejsilnější úrovně za poslední čtyři roky díky očekávanému snížení úrokových sazeb ze strany amerického Fedu, které potvrzuje odlišný vývoj oproti ECB. Společná měna v úterý vystoupala až o 0,7 % na 1,1847 dolaru, což je nejvyšší hodnota od září 2021. V roce 2025 euro posílilo přibližně o 14 %, což představuje nejlepší devítiměsíční výkon v historii. Vyhlídka na tři plná snížení sazeb Fedu o 25 bazických bodů do konce roku, spolu s očekáváním, že ECB už dál sazby snižovat nebude, by měla zúžit rozdíl mezi klíčovými sazbami obou centrálních bank.
Předseda představenstva Paul Bulcke předčasně odstoupí. Jde tak o poslední otřes v managementu po propuštění generálního ředitele Laurenta Freixe kvůli jeho vztahu s podřízenou. Pablo Isla, který měl Bulckeho nahradit příští rok, převezme funkci už 1. října, uvedla švýcarská potravinářská společnost v úterním prohlášení. Bulcke čelil kvůli řešení situace s odvoláním Freixe intenzivnímu tlaku.
Američtí regulátoři pro bezpečnost silničního provozu zahájili vyšetřování, zda nejsou dveře vozidel vadné, a to kvůli incidentům, při nichž přestaly fungovat vnější kliky a děti zůstaly uvězněné uvnitř. Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) oznámil, že zahajuje předběžné šetření kvůli elektricky ovládaným klikám dveří Tesly, které mohly přestat fungovat kvůli problémům s nízkonapěťovými bateriemi u některých vozidel. Vyšetřování se konkrétně zaměřuje na odhadovaných 174 290 SUV Modelu Y, ale úřad uvedl, že se může rozšířit.
Americká společnost v následujících čtyřech letech investuje v Británii 30 miliard dolarů (615 miliard Kč) do rozvoje technologií umělé inteligence (AI). Firma to oznámila v tiskové zprávě před zahájením státní návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa ve Spojeném království. Ten dnes večer přistál na letišti Stansted. Součástí plánu je vybudování "největšího superpočítače v zemi" s více než 23.000 vyspělými čipy ve spolupráci se společností Nscale, uvedl . Z celkové investice tvoří polovinu, tedy 15 miliard USD, kapitálové výdaje na výstavbu cloudové infrastruktury a infrastruktury AI v zemi. Americká společnost doufá v rozšíření kapacit datových center, aby mohla lépe uspokojit rostoucí poptávku po AI ze strany zákazníků. Mezi ty podle patří například bankovní instituce , mobilní operátor , státní zdravotní systém NHS, londýnská burza nebo fotbalová Premier League.