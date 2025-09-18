Hledat v komentářích

Spojení Intelu a Nvidie přineslo pozitivní náladu

Spojení Intelu a Nvidie přineslo pozitivní náladu

18.09.2025 22:00
Autor: Martin Kycelt, Patria Finance

Akcie společnosti Intel prudce vzrostly (+22,8 %) poté, co společnost Nvidia (+3,5 %) oznámila investici ve výši 5 miliard dolarů do výrobce čipů v rámci širší spolupráce mezi těmito dvěma polovodičovými giganty na vývoji několika generací produktů pro datová centra a PC na míru. Partnerství se zaměří na propojení architektur Nvidia a Intel pomocí technologie Nvidia NVLink, kombinující umělou inteligenci a akcelerované výpočetní schopnosti společnosti Nvidia s technologiemi CPU a ekosystémem x86 společnosti Intel. K této dohodě došlo několik týdnů poté, co Bílý dům oznámil plán, na jehož základě by americká vláda získala ve společnosti Intel masivní podíl. Podpora společnosti Nvidia představuje pro Intel novou příležitost, mezitím co Intel sám roky bojuje s renezancí svého byznysu.

Fed ve středu snížil svou referenční úrokovou sazbu o 25 bazických bodů na cílové rozmezí 4,00 % až 4,25 %, což je první snížení sazeb od prosince. Aktualizované prognózy zveřejněné po schůzi ukázaly, že většina tvůrců politik očekává v roce 2025 další dva škrty, což zdůrazňuje posun centrální banky k podpoře ochlazujícího se trhu práce. Powell na své tiskové konferenci po rozhodnutí popsal tento krok jako krok „řízení rizik“ a uvedl, že úředníci se chtějí chránit před možností prudšího nárůstu nezaměstnanosti. Rozhodnutí nebylo jednomyslné. Nově jmenovaný guvernér Stephen Miran vyjádřil jediný nesouhlasný názor a argumentoval pro hlubší snížení o 50 bazických bodů. Nesouhlasný názor zdůraznil rostoucí debatu uvnitř centrální banky o tom, jak rázně reagovat na měnící se ekonomické podmínky.

Data z trhu práce ukázala, že počet Američanů, kteří minulý týden podali nové žádosti o dávky v nezaměstnanosti, klesl. Snížila se jak poptávka po pracovnících, tak i jejich nabídka. Ministerstvo práce ve čtvrtek uvedlo, že počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti se za týden končící 13. zářím snížily o 33 000 na sezónně upravených 231 000. Pokles částečně zvrátil prudký nárůst z předchozího týdne, který zvýšil žádosti na úrovně naposledy zaznamenané v říjnu 2021. Propouštění zůstává relativně nízké, ale nábor na trhu práce se téměř zastavil. Poptávka po pracovnících se zpomalila, přičemž ekonomové viní nejistotu pramenící z dovozních cel.

V korporátním sektoru akcie Darden Restaurants (-7,7 %) klesly poté, co mateřská společnost Olive Garden oznámila zisky a tržby za první fiskální čtvrtletí, které zaostaly za očekáváními, a zároveň potvrdila výhled, který jen těsně splňuje konsenzuální prognózy. Akcie American Express (+1,7 %) vzrostly poté, co tento gigant v oblasti kreditních karet představil dlouho očekávané vylepšení svých platinových karet v USA, které přidávají nové výhody v hodnotě přes 3 500 dolarů ročně a zároveň zvyšují roční poplatek o 200 dolarů.



