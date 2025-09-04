Hledat v komentářích

Detail - články
Sberbank: Ruská ekonomika by mohla vstoupit do recese kvůli vysokým úrokům

04.09.2025 10:39
Autor: ČTK

Ruská ekonomika se dostala do stagnace a mohla by vstoupit do recese, pokud centrální banka výrazněji nesníží úrokové sazby. Uvedl to dnes podle agentury Reuters šéf největší ruské banky Sberbank German Gref na okraj Východního ekonomického fóra ve Vladivostoku.

Ruský ministr financí Anton Siluanov minulý týden předpověděl, že hospodářský růst v Rusku v letošním roce zpomalí na 1,5 procenta. Zhoršil tak dřívější oficiální odhad, který počítal s růstem hrubého domácího produktu (HDP) o 2,5 procenta. Ekonomickou aktivitu v Rusku brzdí mimo jiné nedostatek pracovních sil a vysoké úrokové sazby, kterými se ruská centrální banka snaží držet pod kontrolou inflaci.

Centrální banka v červnu a červenci ve snaze podpořit domácí ekonomiku snížila svou základní úrokovou sazbu celkem o tři procentní body na 18 procent. Do konce letošního roku se očekává snížení sazby na 14 procent, ani to však podle Grefa nebude stačit k oživení ekonomiky. "Při současných úrovních inflace můžeme doufat v hospodářské oživení, pokud bude úroková sazba činit 12 procent nebo méně," uvedl Gref.

Ministr hospodářství Maxim Rešetnikov již v červnu prohlásil, že ruská ekonomika je na pokraji recese. Dodal, že recese není nevyhnutelná, záviset podle něj bude na vývoji měnové politiky, zejména úrokových sazeb. Prezident Vladimir Putin o několik dnů později odmítl tvrzení, že válka na Ukrajině ruskou ekonomiku ničí.

Rusko se kvůli vojenské invazi na Ukrajinu stalo terčem rozsáhlých hospodářských sankcí ze strany západních zemí. Ruská ekonomika následně prokázala vysokou odolnost vůči sankcím, protože hospodářský růst podporovaly masivní vojenské výdaje. V poslední době ale přibývají známky zpomalování hospodářské aktivity.

Mezinárodní měnový fond (MMF) koncem července snížil odhad letošního růstu ruské ekonomiky na 0,9 procenta z dříve předpokládaných 1,5 procenta. Tempo hospodářského růstu by tak mělo prudce zpomalit z loňských 4,3 procenta.


Čtěte více:

Jdou Spojené státy cestou Argentiny a kapitalismu „něco za něco“?
04.09.2025 6:09
Jdou Spojené státy cestou Argentiny a kapitalismu „něco za něco“?
Největším střednědobým rizikem pro americkou ekonomiku je úpadek důvěr...
Prudký růst akcií Alphabetu, Porsche opouští DAX, futures na evropské akcie bez výraznějších pohybů
04.09.2025 8:49
Prudký růst akcií Alphabetu, Porsche opouští DAX, futures na evropské akcie bez výraznějších pohybů
Akcie Alphabetu stouply po příznivém verdiktu soudu o více než devět p...
Rozbřesk: Průměrná mzda roste rychleji, ČNB bude držet sazby stabilní
04.09.2025 9:20
Rozbřesk: Průměrná mzda roste rychleji, ČNB bude držet sazby stabilní
Průměrná mzda viditelně zrychlila a ve druhém kvartále tohoto roku ros...


