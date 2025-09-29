Rozbřesk: Dostupné bydlení bude jedno z hlavních témat českých voleb

Češi míří tento týden k volbám a zdá se, že cenová dostupnost bydlení bude tentokrát jedním z hlavních témat. A není divu. Na pořízení standardního vlastnického bydlení v Česku podle srovnávací studie Deloitte vynaložíte 13,3násobek roční mzdy, v Praze je to patnáctinásobek. V obou případech jde o globálně jedny z nejhorších výsledků na světě.
Problém není jen vlastnické bydlení, ale častokrát i rozumný nájem. Celorepublikově sice nájemné víceméně kopíruje průměrnou mzdu (v posledních letech 6-7% růst ročně), domácnosti v nájmu už si ale často nemohou dovolit dát za bydlení o moc větší část svých příjmů. V nejžádanějších lokalitách v čele s Prahou se podle zpráv realitních kanceláří výrazně zhoršuje dostupnost nájemního bydlení - o jeden byt se přetahuje násobně více zájemců než na začátku volebního období.
Pokud se nic nezmění, může růst nájmů do budoucna ve velkých metropolích v čele Prahou překonávat růst průměrné mzdy a vést k přílivu těch “co na to mají” a odlivu “těch co ne”. To by vedlo k ještě výraznější koncentraci vysokopříjmových skupin v klíčových metropolích, a to zejména na úkor klasické “střední třídy”. Pravděpodobně nic, co by bylo z celospolečenského pohledu žádoucí.
Jak z toho ven? Problém je na první pohled v nedostatečné nabídce ať už vlastnického nebo nájemního bydlení v místech, kde lidé chtějí bydlet, zejména větší centra s atraktivními pracovními příležitostmi (Praha, Brno, Hradec Králové). Většina řešení vedoucích k rozpohybování nabídky (nové výstavby) však bohužel není příliš rychlá a jednoduchá, a proto je politici buď nechávají ležet stranou a nebo si na nich v horším případě “vylámou zuby”. Ať už se jedná o rychlejší stavební řízení, digitalizaci státní správy, kvalitnější územní plánování, rozvoj dopravní infrastruktury nebo reformu daně z nemovitostí. Méně či více konkrétní doporučení nám v tomto směru opakovaně dávají i mezinárodní instituce. Naposledy jen pár týdnů nazpátek OECD.
Častokrát však při neschopnosti řešit problém na straně “nabídky” politici sklouznou k jednoduché podpoře poptávky - například skrze dotované půjčky domácnostem, což je vidět i v řadě letošních předvolebních programů. Tato rychlá řešení bohužel mohou nadělat více škody než užitku. Potíž je v tom, že domácnosti vybavené dotacemi mohou šroubovat ceny bytů i nájmů ještě výše a jediné, co se po cestě změní nebude “dostupnost bydlení”, ale velikost státního dluhu.
*** TRHY ***
Koruna
Výnosy na dlouhém konci české křivky se na konci uplynulého týdne začaly šplhat dál vzhůru a desetiletý SWAP se pohybuje již v blízkosti 4,20 %. Z našeho pohledu je to trochu překvapivé, protože zasedání ČNB nebylo nijak překvapivě jestřabí a ani pohyb na eurových swapech výrazný nebyl. Vyšší české tržní sazby tak v závěru týden k optimismu také české koruně.
Na nová čísla je tento týden relativně slabý a hlavní domácí událostí budou víkendové volby do Poslanecké sněmovny. Koruna může spolu s českými dluhopisy sledovat zejména dopady voleb na fiskální politiku, které však nebudou bezprostředně po vyhlášení výsledků pravděpodobně patrné. V tomto (předvolebním týdnu) předpokládáme spíše opatrnější obchodování. Zajímavý může být páteční zápis z posledního zasedání ČNB.
Eurodolar
Eurodolar vstupuje do dalšího hektického týdne, když série důležitých dat na obou stranách Atlantiku (v USA data z trhu práce, v EMU inflace za září) může být zastíněna uzávěrkou americké vlády. Pokud se totiž lídři obou stran v americkém kongresu nedohodnou do úterní půlnoci (amerického času), tak bude financování některých úřadů zastaveno. To by mohlo ohrozit i vydání výsledků oficiálních statistik z amerického trhu práce (v pátek 14:30), na které čekají nejen trhy, ale i Fed. Dodejme, že dnes odpoledne se mají sejít šéfové Demokratů a Republikánů s prezidentem Donaldem Trumpem, takže jistá naděje na dohodu zde určitě je. Na druhou stranu, pokud by k ní nedošlo, tak volatilita na trhu vzroste.
Akcie
Americký akciový index S&P 500 v pátek posílil o 0,6 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq se také posunul výše, a to o 0,5 %. Na konci obchodního týdne v USA jsme viděli sílu zejména technologických akcií po značném propadu ze začátku obchodního týdne.
Německý index DAX posílil o 0,8 %. Hlavní měnový pár EUR/USD pak o 0,3 % na úroveň 1,1704.
Zlato v pátek přidalo k dobru 1,1 % a obchodovalo se na úrovni 3765 USD za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykázaly denní změnu o +0.01 p. b. na úroveň 4,181 %.