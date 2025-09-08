IPO Klarny: Švédský fintech už nechce být známý jen modelem "kup teď, zaplať později"

Švédský fintech Klarna minulý týden zahájil proces dlouho očekávané první veřejné nabídky akcií (IPO). Pod tickerem „KLAR“ vstoupí na burzu v New Yorku. Firma očekává cenu mezi 35 a 37 dolary za akcii, což by ji podle výpočtů CNBC ocenilo na 14 miliard dolarů. Klarna se teď pokusí vzbudit co největší zájem, přičemž hlavním cílem je investory přesvědčit, že její byznys není jen o službě „buy now, pay later“ („kup teď, zaplať později“).
Klarna je synonymem pro obchodní model "kup teď, zaplať později", který lidem umožňuje rozdělit nákup na více bezúročných splátek, v posledních měsících se však snaží přesvědčit trh, že se spíše jedná o digitální retailovou banku než jen o jednoduchou zmíněnou službu.
"Chceme, aby si nás Američané začali spojovat nejen s prostředím typu ‚kup teď, zaplať později‘, ale také s peněženkou PayPal, kterou máme. Jsme v podstatě do značné míry neobanka, ale lidé si nás stále silně spojují s "kup teď, zaplať později,‘“ posteskl si v květnovém rozhovoru pro CNBC generální ředitel Sebastian Siemiatkowski.
Zmíněná 14miliardová valuace je mnohem nižší než 45,6 mld. USD, na které byla Klarna oceněna při kole financování v roce 2021. Zároveň to je to ale lepší číslo než 6,7 mld. USD z roku 2022.
Na mezinárodních trzích, jako jsou USA a Velká Británie, je Klarna stále známá především svými krátkodobými produkty s 0% úrokem. V Evropské unii je přitom společnost od roku 2017 držitelem bankovní licence u švédského finančního regulátora a nabízí osobní bankovní účty v Německu. Nedávno navíc začala v USA i Evropě zavádět více bankovních produktů, jako jsou vkladové účty a debetní karty.
„IPO bude určitě ukazatelem toho, jak široce investoři vnímají posun v obchodním modelu společnosti," řekl CNBC Samuel Kerr, vedoucí analytik akciových trhů ve společnosti Mergermarket.
Oživený zájem o IPO
Nedávné vstupy na burzu společností Figma, Circle nebo Bullish naznačily návrat zájmu o významné technologické kotace po třech letech značně utlumeného trhu s IPO. „Jak jsme viděli u IPO Figmy, zveřejnění S-1 (klíčový registrační dokument obsahující podrobné informace o společnosti před jejím IPO, pozn. red.) může být prvním případem, kdy se mnoho investorů dostane k tomu, aby si prošli čísla společnosti ve skutečných detailech. To může být pozitivní, jak jsme viděli u nárůstu poptávky po Figmě,“ míní Kerr.
Zároveň ale podotkl, že u Klarny to může zafungovat i opačně. „Vzhledem ke ztrátám Klarny uvedeným v dokumentech společnosti budou investoři podrobovat její finance pečlivé kontrole, což může být rozhodujícím faktorem úspěchu IPO,“ dodal.
V letošním druhém čtvrtletí vykázala Klarna čistou ztrátu ve výši 53 milionů dolarů, což je téměř trojnásobek oproti ztrátě 18 milionů ve stejném období před rokem. Na druhou stranu tržby meziročně vzrostly o 20 procent na 823 milionů dolarů.
Joakim Dal, partner ve společnosti GP Bullhound, která je investorem Klarny, míní, že společnost by měla být oceňována spíše jako platební společnost, která je vyzyvatelem dominantních firem a . „Vidíme to jako byznys, který nakonec dosáhne obratu přes 10 miliard dolarů. V dlouhodobém horizontu vidím, že tato společnost bude fungovat s 20procnetním ziskem před daňovými maržemi,“ řekl.
Podobná ocenění
Hlavní potíž s oceněním Klarny spočívá v tom, že rok 2025 je velmi odlišnou dobou oproti rozkvětu fintechových služeb s nízkými poplatky z předchozích let. Investoři jsou opatrnější vůči produktům nabízejícím krátkodobé splátky s 0% úrokem v prostředí, kde úrokové sazby zůstávají zvýšené ve srovnání s dobou před čtyřmi nebo pěti lety.
Klarna propaguje svůj model jako atraktivní nejen pro spotřebitele, ale i pro maloobchodníky. Společnost vydělává velkou část svých příjmů z poplatků, které účtuje obchodníkům za nabízení své platební metody, stejně jako z úroků z dlouhodobějších finančních produktů a poplatků z prodlení. Loni společnost dosáhla ročních tržeb 2,81 miliardy dolarů a letos je na dobré cestě tuto částku překonat.
Jedním ze způsobů, jak získat představu o tom, jak by měla být Klarna oceněna, je porovnat ji s jejími veřejně obchodovanými konkurenty. Třeba společnost Affirm vstoupila na burzu Nasdaq v roce 2021 a – stejně jako Klarna – v roce následujícím utrpěla ztráty v důsledku zhoršujících se makroekonomických podmínek.
Dnes však tržní kapitalizace Affirm přesahuje 29 miliard dolarů, což ji řadí daleko před Klarnu. Na rozdíl od švédského fintechu je však Affirm pravidelně zisková – ve druhém kvartálu vykázala čistý zisk ve výši 69,2 milionu USD nebo 20 centů na akcii.
Podle Simona Taylora, poradce ve fintech firmě Sardine.ai. ale „Klarna není tak pozadu. Vsadil bych se, že jejich bankéři pravděpodobně doufají, že to v den IPO vyskočí dvojnásobně“, myslí si.
To by odpovídalo tomu, jak si v první den na burze vedly některé jiné fintech podniky. Circle v den IPO vzrostl o 168 procent, Bullish o 83 procent. Chime, jež je více srovnatelná s Klarnou jakožto konkurenční neobankou, uzavřela v den IPO o 37 procent výše.
Zdroj: CNBC, zdroj foto: Klarna