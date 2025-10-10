Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  

Prudká korekce na amerických akciích

10.10.2025 22:08
Autor: Matěj Vlček, Patria Finance

Americký akciový index S&P 500 dnes 10.10. 2025 oslabuje o 2,2 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq oslabuje také, a to o 2,9 %. Akcie v USA silně oslabují po opětovné eskalaci obchodní války mezi USA a Čínou.

Článek se odemkne 10.10.2025 23:08

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
10.10.2025
22:08Prudká korekce na amerických akciích  
17:10Bublina na trhu být nemůže…
16:02Bankrot First Brands odhaluje slabiny systému. Pojišťovny se připravují na vlnu nároků
15:57Ray Dalio: USA směřují k dluhové krizi a společenskému konfliktu
13:54Dolar otáčí a posiluje. Sázky na jeho pokles se začínají hroutit  
13:10Dodávky Stellantis oživují. Nový CEO přepisuje plány
12:31Richard Podpiera sjednotí řízení investičních produktů a služeb skupiny ČSOB
12:11Perly týdne: Další vývoj ceny zlata, stále lepší dlouhé než krátké pozice na akciích a AI v bankách
11:27Technologická přestřelka mezi Čínou a USA trhy nerozhází, pozornost míří k výsledkům  
11:20UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s.: Pozvánka na řádnou valnou hromadu
10:44Datová centra Microsoftu jsou pod tlakem. Kapacita nestačí ani po rekordních investicích
9:08Rozbřesk: Nová vláda bude chtít “řešit” ceny energií
8:55Moneta překvapuje mimořádnou dividendou, Fed čelí inflačním tlakům a Trump míří do Izraele  
8:50UNICAPITAL Invest VI a.s.: Pololetní finanční zpráva 2025
8:40Představenstvo Monety navrhne mimořádnou dividendu čtyři koruny
6:02Investiční boom v USA, rizikem je ale budoucí návratnost
09.10.2025
17:56MONETA Money Bank, a.s.: Představenstvo navrhne výplatu mimořádné dividendy ve výši 4 Kč
17:45První pohled někdy mate…
16:11Traders Talk: Raketový růst AMD, zlato a bublina na AI. Které tituly mají prostor pro růst?
14:40Čína rozšířila omezení vývozu v odvětví kovů vzácných zemin

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět