Komárkův Allwyn se spojí s řeckým OPAP a zamíří na burzu v Londýně či New Yorku

Nadnárodní provozovatel sázkových her Allwyn se spojí s řeckou sázkovou a loterijní společností OPAP. Představenstva firem schválila propojení společností formou výměny akcií, spojená společnost bude mít od prvního čtvrtletí příštího roku název Allwyn. Allwyn poprvé do OPAP investoval v roce 2013, v současnosti vlastní 51,78 procenta akcií společnosti. Spojením by měla vzniknout druhá největší obchodovaná společnost v odvětví her a zábavy na světě. Nově vzniklá společnost by měla podle nich mít hodnotu vlastního kapitálu 16 miliard eur (389 miliard Kč). Spojená firma zůstane na Aténské burze, zároveň se ale plánuje její vstup na další burzu například v Londýně či New Yorku.
Allwyn patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka, který patří k nejbohatším lidem v České republice. Na Allwyn se od konce ledna 2026 přejmenuje také loterijní společnost Sazka. Známý název zmizí po 70 letech, Sazka vznikla v Československu v roce 1956. Letos v srpnu KKCG naopak prodala 4,27 procenta v loterijní společnosti Allwyn International fondu J&T Arch Investments.
Aktiva Allwynu bez podílu v OPAP oceňuje transakce na necelých devět miliard eur (zhruba 219 miliard korun). Oplátkou získá Allwyn nově vydané akcie ve společnosti LuxCo v hodnotě 8,8 miliardy eur (214 miliard Kč) a k tomu preferenční akcie za 161 milionů eur (3,9 miliardy Kč) s úrokem přibližně pět procent ročně.
Po dokončení transakce by společnost Allwyn měla mít ekonomický podíl v nově vzniklé společnosti přibližně 78,5 procenta, zatímco akcionáři společnosti OPAP budou vlastnit zbývajících 21,5 procenta. Podle tiskové zprávy se očekává, že KKCG bude mít na základě kombinovaného nepřímého vlastnictví akcií spojených s hlasovacími právy pod svou kontrolou 85 procent všech hlasovacích práv v nově spojené společnosti. Zároveň by J&T Arch mělo vyměnit své podíly ve společnosti Allwyn za podíly ve společnosti LuxCo nebo v kombinované společnosti.
"Spojení síly a rozsahu těchto miliardových byznysů, jejich obrovská klientská základna a pokračující investice společnosti Allwyn do technologií a obsahu urychlí inovace a podpoří výrazný mezinárodní růst. Naším cílem je vybudovat přední světovou společnost v oblasti her a zábavy a dnes jsme se k němu o jeden velký krok přiblížili," uvedl Komárek. Transakci ještě musí schválit akcionáři na valné hromadě, která se má konat na přelomu letošního a příštího roku.
Generálním ředitelem nové společnosti bude Robert Chvátal, který v současnosti vede Allwyn. Finančním ředitelem se stane Kenneth Morton, také z Allwynu. Nynější manažerský tým OPAP vedený Janem Karasem jako generálním ředitelem a Pavlem Muchou na postu finančního ředitele bude i nadále řídit operace společnosti v Řecku a na Kypru. Předsedou představenstva kombinované společnosti bude Komárek a osmičlenné představenstvo bude složeno ze šesti nynějších členů představenstva Allwyn.