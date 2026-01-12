Hledat v komentářích

Geopolitika opět na vrcholu agendy. Tlak na Fed oživuje sentiment „Prodávat Ameriku“, futures jsou v rudém

12.01.2026 8:55
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Schillerová upozorňuje, že udržet letošní deficit státního rozpočtu pod 300 miliardami korun bude mimořádně obtížné, zatímco ve Spojených státech sílí tlak na centrální banku i obranný průmysl. Nervozita kolem Fedu oživila sentiment „Prodávat Ameriku“ a žene investory k bezpečným aktivům, jako jsou švýcarský frank a zlato, které se obchoduje na rekordech. Do hry zároveň vstupují globální geopolitická rizika – od možného přelomu v Íránu, přes napětí kolem Grónska, až po zpomalující americký trh práce, jenž uzavřel loňský rok nejslabším tempem od pandemie.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,1 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX -0,1 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,5 %, S&P 500 mini -0,6 % a Nasdaq 100 mini -0,8 %.

Udržet deficit státního rozpočtu na letošní rok pod 300 miliardami korun bude velmi obtížné. Jednotliví ministři dostali za úkol šetřit. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Návrh připravený předchozím kabinetem Petra Fialy (ODS) počítal s deficitem 286 miliard korun, ten ale podle Schillerové neodpovídal skutečnosti.

Nařízení amerického prezidenta Trumpa ze 7. ledna, které omezuje výplatu dividend a zpětný odkup akcií dodavatelů amerických zbrojařů, dokud nebude dosaženo dostatečných výrobních kapacit, standardů včasnosti a kvality dodávek, by nemělo mít na společnost Colt CZ významný dopad, uvádí firma.

Předseda Fedu Jerome Powell uvedl, že centrální banka obdržela od ministerstva spravedlnosti předvolání s hrozbou trestního stíhání v souvislosti s jeho svědectvím o rekonstrukcích sídla Fedu. Řekl, že tento krok „by měl být vnímán v širším kontextu hrozeb a pokračujícího tlaku ze strany administrativy“. Zprávy o Fedu oživily sentiment „Prodávat Ameriku“, zatímco švýcarský frank vzrostl a zlato vyskočilo na rekordní úroveň 4600 dolarů za troyskou unci. Na rekordních hodnotách se pohybuje i cena stříbra, které se obchodovalo za 84,58 USD za troyskou unci.

Donald Trump uvedl, že USA zvažují možnosti ohledně Íránu, když se vedení Teheránu obrátilo na USA s žádostí o jednání. Írán je čím dál blíže revoluci, která by mohla svrhnout islámskou republiku. Podle aktivistů zemřelo v celostátních nepokojích 544 lidí a více než 10 000 jich bylo uvězněno. Pád Islámské republiky by změnil globální geopolitiku a energetické trhy.

Američtí zaměstnavatelé v prosinci vytvořili méně pracovních míst, než se očekávalo, přičemž počet pracovních míst mimo zemědělství se po revizích směrem dolů oproti předchozím dvěma měsícům zvýšil o 50 000, uvádí Trumpova administrativa. Míra nezaměstnanosti se podle údajů Úřadu statistiky práce mírně snížila na 4,4 %. Celkově však byl rok 2025 pro americké pracovníky nejhorším rokem od pandemie covidu-19.

Evropské země v čele s Velkou Británií a Německem diskutují o plánech vojenské přítomnosti v Grónsku, aby ukázaly, že to Evropa s bezpečností Arktidy myslí vážně. Švédský premiér uvedl, že Trump by měl Dánsku, „velmi loajálnímu spojenci“, poděkovat, a ne mu vyhrožovat převzetím Grónska. A německý kancléř Friedrich Merz se bude během své první cesty do Asie snažit rozšířit obchodní a obranné vazby s Indií v době, kdy roste napětí s jejími hlavními obchodními partnery Čínou a USA.


 

