Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Inflace může klesnout na začátku roku hlouběji. Co na to sazby?

Rozbřesk: Inflace může klesnout na začátku roku hlouběji. Co na to sazby?

12.01.2026 8:45
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Inflace může na začátku rok 2026 zamířit ještě o něco níže, než jsme původně očekávali. Kromě výrazně nižších cen elektrické energie (daných vedle nižší ceny silové elektřiny zejména zrušením POZE) svoji roli sehraje i další oznámené zlevňování zemního plynu a pravděpodobně i o něco nižší ceny potravin. Inflace tak v lednu může poklesnout k 1,5-1,6 % a za celý rok 2026 pak odhadujeme průměrnou inflaci okolo 1,7 % s tím, že rizika jsou vychýlena spíše směrem dolů.

V aktuálních odhadech totiž pracujeme s předpokladem, že sekundární dopady nižších cen energií na mzdovou dynamiku a jádrovou inflaci budou minimální a inflace služeb proto setrvá na relativně vysokých úrovních (4-5 %). Pokud by tak tomu být nemělo, může být výsledná inflace v roce 2026 ještě nižší.

Jak by na to měla reagovat centrální banka? Dosavadní převládající „světonázor“ v ČNB byl poměrně jasný - na administrativní změny cen energií nereagovat a celkově ceny energií a rozkolísaných potravin vnímat spíše v kontextu „střednědobého plnění“ inflačního cíle.

Jednoduše řečeno, dokud levné energie neovlivní inflační očekávání, mzdovou dynamiku a zvýšenou inflaci služeb, není důvod ekonomiku podporovat dalším uvolňováním měnových podmínek. To zvlášť v situaci, kdy se jí relativně daří, roste v blízkosti potenciálu a nová vláda navíc chystá rozpočtovou expanzi. Tomuto světonázoru v zásadě odpovídá i zápis z posledního zasedání bankovní rady, ze kterého vyplývá, že odpuštění POZE a levnější elektřina „...bude mít zprvu jednorázový dopad do inflace, který nebude vyžadovat reakci měnové politiky“.

cc

 

Toto „mentální nastavení“ bankovní rady však není fyzikální zákon vytesaný do kamene. Výraznější celoroční pohyb inflace pod 2 % může automaticky nahlodávat psychologii centrálních bankéřů. Zvlášť, pokud by měl současně sílit tlak na nižší úroky ze strany vlády, může být otázka dalšího snižování úrokových sazeb čím dál „vážněji“ na stole.

Ve finále podle nás rozhodne míra podstřelení inflačního cíle (uvidíme po lednových číslech) a skutečnost, zda neuvidíme časem sekundární dopady nižších cen energií v mzdové dynamice a v cenách služeb. V takovém případě by asi holubice mohly dostat zelenou k dalšímu mírnému snížení sazeb.

Jako nejpravděpodobnější se jeví duben nebo letní měsíce, kdy se inflace může dostat nejhlouběji. Pokud však inflace služeb a růst cen nemovitostí nepoleví, budou to mít holubice v bankovní radě nehledě na nízkou inflaci asi složité.

TRHY

Koruna

Koruna v pátek zastavila své ztráty z předešlých dní a stabilizovala se v okolí 24,30 EUR/CZK. Pomohl pravděpodobně i zápis z posledního zasedání ČNB, který se stále nesl v duchu zdůrazňování pro-inflačních rizik.

Na druhou stranu na výnosové křivce ke konci týdne stále převažovalo téma nízké inflace roku 2026 (viz úvodník) - dvouletý korunový swap se proto držel stabilní lehce pod 3,5 %. V tomto týdnu proto budeme zvědaví převážně na zpřesněné odhady prosincové inflace a jakékoliv dodatečné komentáře z centrální banky indikující posun v únorové prognóze.

Eurodolar

Už to o víkendu vypadalo, že hlavní téma nového týdne budou protesty, ale bude jím Fed. Jeho šéf Jerome Powell se totiž odhodlal k bezprecedentnímu kroku, když v televizním vystoupení obvinil Trumpovu administrativu z kampaně, jež má centrální banku dotlačit k redukci úrokových sazeb. Situace totiž eskalovala tím, že americké ministerstvo spravedlnosti podalo podnět k vyšetřování toho, zdali Powell mluvil v Kongresu pravdu, když odpovídal na otázky ohledně rekonstrukce budov centrální banky.

Střet Powella s Trumpovou administrativou v boji o nezávislost Fedu přitom přichází v situaci, kdy centrální banka bude brzy rozhodovat o sazbách a většina centrálních bankéřů spíše uvažuje o tom ponechat sazby beze změny. Zároveň bude Nejvyšší soud již brzy (zřejmě 21. 1.) rozhodovat o kauze guvernérky Fedu Lisy Cookové, jež čelí obvinění o falšování dokladů k hypotéce a hrozí jí rovněž odvolání z vedení centrální banky.

Za těchto okolností není překvapením, že dolar oslabuje, a to v situaci, kdy pravděpodobnost redukce sazeb se spíše snižuje, neboť Fed bude hájit svoji nezávislost, a to tím, že nepůjde Trumpovi na ruku.

 
 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
12.01.2026
14:18Export elektřiny loni po letech vzrostl, přispěla vyšší výroba elektráren
14:12Týdenní výhled: Nový útok na Fed a začátek výsledkové sezóny  
13:23Trump tlačí na vydavatele kreditek, aby snížili úroky. Akcie bank klesají
12:34Tlak na Fed rozhýbal trhy: akcie klesají, zlato láká  
11:57Investory na úvod týdne vystrašil nový útok na Fed  
11:47Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat šéfa centrální banky
10:47Zlato a stříbro jsou na nových rekordech
8:55Geopolitika opět na vrcholu agendy. Tlak na Fed oživuje sentiment „Prodávat Ameriku“, futures jsou v rudém  
8:45Rozbřesk: Inflace může klesnout na začátku roku hlouběji. Co na to sazby?
6:01OpenAI, Anthropic, SpaceX. Jak moc budou potenciální IPO pro investory atraktivní?
11.01.2026
16:36Goldman Sachs: Valuace říkají, jak moc se trh může pohnout. Nejsou ale katalyzátorem, který by takový pohyb vyvolával
9:37Víkendář: Změnilo by digitální euro fungování finančního systému?
10.01.2026
16:17Goldman Sachs: Investice do AI se ve vztahu k růstu ekonomiky hodně přeceňují
9:34Víkendář: Směrem k digitálnímu euru
09.01.2026
22:00Smíšená data z trhu práce nezabránila S&P 500 v růstu na nová maxima  
18:09Rozhoduje hotovost
16:36Traders Talk: Netflix u ročních minim, ČEZ zůstává stálicí a IPO Czechoslovak Group
15:35Trh práce v prosinci zůstal v zajetých kolejích, Fed může snižovat, a to finančním trhům stačí
14:53KKCG Real Estate Financing a.s. - Oznámení o manažerských transakcích
14:35Akcie Rolls-Royce stanovují nová maxima každý den roku 2026. Co stojí za jejich růstem?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět