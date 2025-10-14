Čínsko-americký spor eskaluje. Dopadá na globální obchod

Čína uvalila sankce na pět amerických firem napojených na jihokorejského výrobce lodí Hanwha Ocean a zároveň začala platit odvetná cla na americké lodě připlouvající do Číny. Reaguje tak na snahu USA omezit čínský vliv v lodním průmyslu a prohlubuje tak spory mezi dvěma největšími světovými ekonomikami.
Čínské ministerstvo obchodu v úterý oznámilo, že zavádí omezení vůči pěti americkým firmám spadajícím pod Hanwha Ocean, jednoho z největších jihokorejských lodních výrobců, která zakazují jednotlivcům i firmám obchodovat s uvedenými společnostmi, píše Bloomberg. Akcie společnosti v Soulu klesly až o 8 %, což je jejich největší propad za poslední dva měsíce. Americké futures se dnes ráno pohybují v červeném, evropské akcie otevřely rovněž se ztrátou.
Mezi pět firem, na které Čína uvalila omezení, patří: Hanwha Shipping, Hanwha Philly Shipyard, Hanwha Ocean USA International, Hanwha Shipping Holdings a HS USA Holdings. Mluvčí společností Hanwha Ocean v Soulu a Hanwha USA na žádosti o komentář zatím nereagovali.
Tento krok představuje výraznou eskalaci dlouhodobého sporu mezi dvěma největšími světovými ekonomikami o nadvládu na moři. Napětí mezi USA a Čínou se v posledních týdnech zvýšilo poté, co prezident Donald Trump pohrozil zavedením dalším 100% clem na dovoz z Číny v reakci na nové čínské vývozní kontroly. Načež vstoupila v platnost zmíněná odvetná cla na lodě vlastněné americkými firmami, které připlouvají do Číny, což vyvolalo obavy v celém globálním námořním sektoru.
Scott Bessent, americký ministr financí, obvinil Čínu, že se snaží poškodit světovou ekonomiku, když Peking zavedl rozsáhlé vývozní kontroly na vzácné zeminy a kritické minerály. A dodal, že zavedení kontrol ze strany Číny odráží problémy v její vlastní ekonomice. „Pokud chtějí zpomalit globální ekonomiku, nejvíce tím ublíží sami sobě,“ řekl Bessent v pondělí. Dodal, že Čína se nachází „uprostřed recese/deprese“ a snaží se z ní dostat vývozem. „Problém je, že tím jen zhoršují své postavení ve světě.“
Tento spor má skutečně globální ekonomické dopady, protože lodní doprava zajišťuje přibližně 80 % světového obchodu. Washington letos v dubnu oznámil plány na omezení čínské dominance v lodním průmyslu, zatímco se snaží posílit vlastní kapacity. To vedlo k tomu, že čínské loděnice přišly o část tržního podílu a čínské lodní společnosti čelily tvrdým sankcím za kotvení v amerických přístavech.
Jihokorejští lodní výrobci nabídli USA výhody, které by mohly pomoci americký lodní průmysl oživit. Hanwha Ocean byla první korejskou loděnicí, která se po koupi amerických aktiv snaží přenést část svého know-how na americkou půdu.