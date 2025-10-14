Korekce na akciových trzích v USA zatím není zažehnána

Americký akciový index S&P 500 dnes 14.10. 2025 oslabuje o 0,1 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
oslabuje také, a to o 0,5 %. Akcie v USA mírně oslabují v důsledku napětí v obchodních vztazích mezi USA a Čínou.
Německý index DAX
oslabuje o 0,5 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes posiluje o 0,3 % na úroveň 1,1605. Zlato
dnes posiluje, a to o 0,8 % a obchoduje se na úrovni 4144 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o -0.03 p. b. na úroveň 4,028 %.
Trhy se stále zotavují z páteční korekce a nervózně vyčkávají jak se vyvine obchodní válka mezi USA a Čínou. Americký prezident Donald Trump situaci opět popíchnul svým příspěvkem na platformě X o možném částečném přerušení obchodních vztahu mezi USA a Čínou.