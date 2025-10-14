Hledat v komentářích

Korekce na akciových trzích v USA zatím není zažehnána

14.10.2025 22:06
Autor: Matěj Vlček, Patria Finance

Americký akciový index S&P 500 dnes 14.10. 2025 oslabuje o 0,1 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq oslabuje také, a to o 0,5 %. Akcie v USA mírně oslabují v důsledku napětí v obchodních vztazích mezi USA a Čínou.

Německý index DAX oslabuje o 0,5 %. Hlavní měnový pár EUR/USD dnes posiluje o 0,3 % na úroveň 1,1605. Zlato dnes posiluje, a to o 0,8 % a obchoduje se na úrovni 4144 USD za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o -0.03 p. b. na úroveň 4,028 %.

Trhy se stále zotavují z páteční korekce a nervózně vyčkávají jak se vyvine obchodní válka mezi USA a Čínou. Americký prezident Donald Trump situaci opět popíchnul svým příspěvkem na platformě X o možném částečném přerušení obchodních vztahu mezi USA a Čínou.


14.10.2025
22:06Korekce na akciových trzích v USA zatím není zažehnána  
17:25Dobrý a ošklivý. AMD se připojuje k miliardovému AI závodu  
17:24Vrchol trhu
16:02MMF: Světová ekonomika letos poroste o 3,2 procenta
15:09JP Morgan zvyšuje výhled na čistý úrokový výnos, pozitivně vyzněly i výsledky tradingové divize  
14:53Konkurenci Nvidie přibývají objednávky. Oracle nasadí 50 tisíc čipů AMD nové generace
14:29Zisk Citigroup roste, transformace firmy pokračuje
14:10Tato sázka nevyšla. General Motors odepíše investice do elektromobilů za 1,6 miliardy dolarů
14:05Goldman Sachs překonala odhady. Banka profitovala z velkých IPO
13:17JP Morgan překonala odhady, rostoucí trhy a nejaktivnější čtvrtletí z pohledu IPO od 2021 jí svědčí
13:09Johnson & Johnson překonal očekávání, zvyšuje výhled tržeb a plánuje oddělení ortopedické divize
12:45BlackRock ve třetím čtvrtletí pod svou správu přilákal 205 miliard, pomáhá expanze na trhu privátních aktiv
11:45Čínská eskalace vrací trhy dolů, na programu výsledky velkých bank  
11:23FX Strategie: Eurodolar čeká na politické rozuzlení, koruna na globální impulzy  
10:45Prodeje Michelin v Severní Americe ztrácí trakci. Výhled sjíždí z plánované trasy, akcie odepisují 9 procent
10:29Londýnské trezory se stříbrem jsou pod náporem, cenu kovu to poslalo na historický rekord
9:53Čínsko-americký spor eskaluje. Dopadá na globální obchod
9:32Zájem o hypotéky dál roste. V září jejich objem stoupl o 14 procent
8:55Rozbřesk: Politický a rozpočtový chaos ve Francii. Pomohla by ECB se záchranou?
8:55Komerční banka, a.s.: Hlavní akcionáři KB k 30.9.2025

