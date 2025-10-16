Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Zlatá horečka, Apple ztrácí dalšího experta a Francie doufá ve větší politickou stabilitu

Zlatá horečka, Apple ztrácí dalšího experta a Francie doufá ve větší politickou stabilitu

16.10.2025 8:49
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Česká skupina CSG zvažuje vstup na burzu v Amsterdamu, zatímco ČEZ posiluje energetickou bezpečnost prodloužením smlouvy s Alžírskem. Mezitím pokračuje zlatá horečka a soudní bitva kolem Credit Suisse.

Článek se odemkne 16.10.2025 9:49

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Dobrý a ošklivý. AMD se připojuje k miliardovému AI závodu
15.10.2025 10:20
Dobrý a ošklivý. AMD se připojuje k miliardovému AI závodu
Společnost AMD uzavřela s OpenAI průlomovou dohodu, která může zásadn...
Braňo Soták: Objednávky ASML nezklamaly, opatrný optimismus ohrožuje nevyřešený čínský problém
15.10.2025 12:09
Braňo Soták: Objednávky ASML nezklamaly, opatrný optimismus ohrožuje nevyřešený čínský problém
Negativní print po 2Q25, pod kterým se podepsal především sankční reži...
Morgan Stanley překonala odhady a v obchodování s akciemi porazila Goldman Sachs
15.10.2025 14:01
Morgan Stanley překonala odhady a v obchodování s akciemi porazila Goldman Sachs
Po Bank of America reportovala ve středu hospodářské výsledky za třetí...
Traders Talk: Obchodní válka, výsledková sezóna a rekordní zlato
15.10.2025 17:21
Traders Talk: Obchodní válka, výsledková sezóna a rekordní zlato
Navzdory obnovené obchodní válce mezi USA a Čínou zůstávají akciové tr...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
16.10.2025
8:49Zlatá horečka, Apple ztrácí dalšího experta a Francie doufá ve větší politickou stabilitu  
8:49Rozbřesk: Evropský průmysl opět zklamal, Německo svižně deindustrializuje
6:10Dalio o americké monetární politice a vývoji v Číně
15.10.2025
22:02Wall Street po krátké pauze opět roste, investoři sledují výsledkovou sezónu a obchodní napětí  
17:21Traders Talk: Obchodní válka, výsledková sezóna a rekordní zlato
16:44CNBC: Výrobci aut kvůli omezení vývozu vzácných zemin z Číny bijí na poplach
16:15RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
15:29RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
15:17Jsou společnosti nyní „lepší“ než během internetové bubliny?
14:01Morgan Stanley překonala odhady a v obchodování s akciemi porazila Goldman Sachs
13:38Bank of America těží z oživení M&A a růstu úrokových výnosů. Akcie přidávají 4,5 procenta v premarketu
12:09Braňo Soták: Objednávky ASML nezklamaly, opatrný optimismus ohrožuje nevyřešený čínský problém  
11:25Akcie otáčejí opět nahoru, výsledky LVMH posílají do čela pařížskou burzu  
11:02Luxus opět v kurzu? LVMH letos poprvé vykázal růst, akcie přidávají 13 procent
10:20Dobrý a ošklivý. AMD se připojuje k miliardovému AI závodu  
10:10Obchodní válka se rozrůstá na moře, USA a Čína si vzájemně účtují dodatečné přístavní poplatky
9:44Bezvavlasy zatížila integrace s Hair Servis. Ve druhém pololetí očekává zlepšení ziskovosti
9:28Rozbřesk: Bankovní rezervy v USA klesají, konec kvantitativního utahování se blíží
9:01Stellantis investuje rekordních 13 miliard dolarů do USA
8:40Fed a ECB naznačují další snížení sazeb, ASML překonala očekávání a futures jsou v zeleném  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Bank of New York Mellon Corp/The (09/25 Q3, Bef-mkt)
CSX Corp (09/25 Q3, Aft-mkt)
Charles Schwab Corp/The (09/25 Q3, Bef-mkt)
KeyCorp (09/25 Q3, Bef-mkt)
US Bancorp (09/25 Q3, Bef-mkt)
6:30Nordea Bank Abp (09/25 Q3)
7:00ABB Ltd (09/25 Q3)
9:00CZ - PPI, y/y
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - PPI, y/y
22:00Interactive Brokers Group Inc (09/25 Q3)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět