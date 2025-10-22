Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Wall Street oslabila, investoři vybírají zisky z růstových titulů, klesá zlato i kryptoměny

Wall Street oslabila, investoři vybírají zisky z růstových titulů, klesá zlato i kryptoměny

22.10.2025 22:02
Autor: Martin Uher, Patria Finance

Americké akcie dnes výrazně oslabily, když investoři vybírali zisky z technologických a spekulativních titulů. Index S&P 500 klesl téměř o procento, Nasdaq 100 odepsal přes jedno procento. Mezi největšími poraženými byly Tesla, Netflix a Texas Instruments, které zklamaly výhledem. Výprodeje zasáhly i zlato, Bitcoin a další aktiva oblíbená mezi retailovými obchodníky.

Podle Bespoke Investment Group se trh ochlazuje po prudkém růstu od srpna, kdy některé sektory zažily „parabolický“ vývoj. Indexy sledující momentum obchodování výrazně oslabily. Analytici upozorňují, že spekulativní tituly jsou nyní nejzranitelnější, a že korekce může být zdravá pro další vývoj trhu.

Výnos desetiletých dluhopisů mírně klesl, aukce dvacetiletých bondů dopadla silně. Dolar zůstává v úzkém pásmu.

Navzdory výprodejům zůstává výhled firem pozitivní. Podle JPMorgan by americké společnosti měly nadále vykazovat silný růst zisků díky investicím do AI, fiskální expanzi a odolné spotřebě. Thomas Lee z Fundstrat očekává růst S&P 500 až na 7 500 bodů do konce roku, přičemž současné poklesy nepovažuje za zásadní změnu trendu.

Craig Johnson z Piper Sandler uvedl, že krátkodobé korekce jsou zdravé po silném pětiměsíčním růstu. Nižší ceny energií a výnosy dluhopisů by měly podpořit strategii „buy the dip“. Podle analytiků Oppenheimer Asset Management výsledky firem naznačují dostatečnou odolnost, která může akciím zajistit další růst.

Z firemních zpráv dnes zaujala Tesla, která svolává tisíce vozů kvůli technické závadě vedoucí k náhlé ztrátě energie. Google oznámil průlom v kvantových výpočtech díky čipu Willow, který by mohl překonat klasické superpočítače. AT&T zklamal tržbami kvůli agresivní kampani na získání zákazníků, zatímco Netflix čelí daňovému sporu s Brazílií, který negativně ovlivnil jeho výsledky. Mattel hlásí slabší čísla kvůli odkladům objednávek ze strany amerických obchodníků. Capital One překvapil silným ziskem a oznámil plán zpětného odkupu akcií v hodnotě až 16 miliard dolarů. Reddit podal žalobu na Perplexity AI kvůli neoprávněnému sběru dat, což ukazuje rostoucí hodnotu originálního obsahu v AI sektoru.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500: -0,53 %, NASDAQ 100: -0,99 % a Dow Jones : -0,71 %.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.10.2025
22:40Tesla hlásí po dvou čtvrtletích poklesu v řadě růst tržeb o 12 procent
22:02Wall Street oslabila, investoři vybírají zisky z růstových titulů, klesá zlato i kryptoměny  
17:32Výhled na výsledky: MONETA míří k meziročnímu růstu zisku o 11 %  
17:31K nákupům akcií a zlata centrálními bankami…
17:03Export z Japonska se vrátil k růstu navzdory pokračujícímu poklesu vývozu do USA
16:52Stovky světových osobností v prohlášení volají po zákazu vývoje superinteligence
15:32Propast mezi množstvím energie a AI se za našeho života neuzavře, soudí šéf strategie udržitelnosti v Apollo
14:06Preciznost, AI a růst. Intuitive Surgical po silném kvartálu zvyšuje výhled i marže  
13:57Beyond Meme? Akcie výrobce rostlinných burgerů vystřelily o 1300 procent za čtyři dny
12:36Otřes představenstva Novo Nordisk. Výrobce léků na hubnutí hledá cestu k americkému spotřebiteli
11:31Výsledky tlačí akcie níž, zatímco zlato se po výplachu stabilizuje  
11:05Výsledky Netflix: Jednorázový náklad z Brazílie zatížil marže a poslal akcie o 6 procent níže  
10:20Trh se po výprodeji zlata a stříbra připravuje na další volatilitu  
8:55Netflix pod tlakem, švýcarský frank na steroidech a summit Trump-Putin možná nebude  
8:43Rozbřesk: Mohou nižší ceny energií změnit náladu v bankovní radě?
6:07Kdysi se jí říkalo 'výrobce vdov'. Nyní jde o nejvýnosnější sázku na dluhopisovém trhu  
21.10.2025
22:35Zisk Netflixu skončil ve třetím čtvrtletí pod odhady, příjmy z reklamy ale byly rekordní
22:00Americké akciové trhy atakují historická maxima  
17:18AI má z ekonomického hlediska hodně dobré podmínky pro rozvoj, částečně si dláždí cestu sama sobě
16:12Automobilky se bojí nedostatku vzácných zemin. Čína může do dvou měsíců zastavit celý průmysl, tvrdí

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět