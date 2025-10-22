Wall Street oslabila, investoři vybírají zisky z růstových titulů, klesá zlato i kryptoměny

Americké akcie dnes výrazně oslabily, když investoři vybírali zisky z technologických a spekulativních titulů. Index S&P 500 klesl téměř o procento, Nasdaq 100 odepsal přes jedno procento. Mezi největšími poraženými byly , a , které zklamaly výhledem. Výprodeje zasáhly i zlato, Bitcoin a další aktiva oblíbená mezi retailovými obchodníky.
Podle Bespoke Investment Group se trh ochlazuje po prudkém růstu od srpna, kdy některé sektory zažily „parabolický“ vývoj. Indexy sledující momentum obchodování výrazně oslabily. Analytici upozorňují, že spekulativní tituly jsou nyní nejzranitelnější, a že korekce může být zdravá pro další vývoj trhu.
Výnos desetiletých dluhopisů mírně klesl, aukce dvacetiletých bondů dopadla silně. Dolar zůstává v úzkém pásmu.
Navzdory výprodejům zůstává výhled firem pozitivní. Podle by americké společnosti měly nadále vykazovat silný růst zisků díky investicím do AI, fiskální expanzi a odolné spotřebě. Thomas Lee z Fundstrat očekává růst S&P 500 až na 7 500 bodů do konce roku, přičemž současné poklesy nepovažuje za zásadní změnu trendu.
Craig Johnson z Piper Sandler uvedl, že krátkodobé korekce jsou zdravé po silném pětiměsíčním růstu. Nižší ceny energií a výnosy dluhopisů by měly podpořit strategii „buy the dip“. Podle analytiků Oppenheimer Asset Management výsledky firem naznačují dostatečnou odolnost, která může akciím zajistit další růst.
Z firemních zpráv dnes zaujala , která svolává tisíce vozů kvůli technické závadě vedoucí k náhlé ztrátě energie. oznámil průlom v kvantových výpočtech díky čipu Willow, který by mohl překonat klasické superpočítače. zklamal tržbami kvůli agresivní kampani na získání zákazníků, zatímco čelí daňovému sporu s Brazílií, který negativně ovlivnil jeho výsledky. hlásí slabší čísla kvůli odkladům objednávek ze strany amerických obchodníků. Capital One překvapil silným ziskem a oznámil plán zpětného odkupu akcií v hodnotě až 16 miliard dolarů. Reddit podal žalobu na Perplexity AI kvůli neoprávněnému sběru dat, což ukazuje rostoucí hodnotu originálního obsahu v AI sektoru.
Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500: -0,53 %, NASDAQ 100: -0,99 % a Dow Jones : -0,71 %.