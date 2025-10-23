Hledat v komentářích

Sankce posílají ropu strmě vzhůru, akcie se dnes zvedají jen opatrně

23.10.2025 11:15
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Cena ropy navyšuje včerejší zisky a stoupá o 4,5 procenta. Brent se dostává na 65,5 USD. Předchozí naděje na příměří na Ukrajině, které by výhledově mohlo odblokovat některé restrikce, opět hasnou spolu s odvoláním jednání v Budapešti. Naopak došlo k utužení amerických sankcí rozšířených na Lukoil a Rosněfť a evropských sankcí na ruský zkapalněný plyn. Rozšíření sankcí mimo jiné výrazně komplikuje ruské dodávky do Indie a do Číny. Indický premiér už prezidentu Trumpovi údajně potvrdil, že import z Ruska bude muset výrazně klesnout. 

Akcie politiku také sledují, ale v tomto případě je to spíše na ose USA - Čína. Setkání vyjednávacích týmů má proběhnout až o víkendu a čekáme, že investoři do té doby zůstanou spíše opatrní a budou reagovat až na výsledek. Mezitím ovšem dostávají množství firemních zpráv, které hýbou jednotlivými tituly. 

Když vezmeme ta největší jména z posledních dní, tak to dobré zprávy nebyly. Výsledky poslaly dolů Netflix, dnes se negativně podepíší na akciích Tesly a mezitím po výsledcích ztrácí také klíčový zástupce evropského technologického sektoru, SAP. Mezi celkově smíšenými čísly ale vidíme na druhé straně i takový Volvo Car, jehož úsporný program a lepší ziskovost trh oceňuje 35procentním růstem akcie. Dnes jsou ještě v plánu čtvrtletní reporty od Intelu, těžaře zlata a mědi Newmontu nebo automobilky Ford

Index DAX je i kvůli SAPu 0,4 pct v záporu, zatímco FTSE100 stejnou měrou roste. CAC40 stoupá o nevýrazných 0,2 procenta, AEXu se daří růst o 0,7 pct. Americké futures naznačují mírný vzestup v úvodu obchodování. Dluhopisům se dnes nedaří a sledujeme nárůst hlavně na delších amerických výnosech. 10Y výnos je +3 bps. V Evropě je pohyb o něco mírnější. Eurodolar mezitím dál balancuje kolem 1,1600.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:15 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3333 0.1489 24.3421 24.2895
CZK/USD 20.9875 0.3059 20.9925 20.9200
HUF/EUR 390.1450 0.2666 390.3973 388.8173
PLN/EUR 4.2363 0.0632 4.2377 4.2294
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.2582 -0.2098 8.2780 8.2565
JPY/EUR 176.9625 0.3095 177.0150 176.3049
JPY/USD 152.6110 0.4535 152.6600 151.8220
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8686 -0.1035 0.8698 0.8682
CHF/EUR 0.9249 0.0944 0.9255 0.9238
NOK/EUR 11.5826 -0.5004 11.6420 11.5689
SEK/EUR 10.9090 -0.1162 10.9322 10.9010
USD/EUR 1.1595 -0.1447 1.1615 1.1591
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5364 -0.2759 1.5437 1.5354
CAD/USD 1.3995 0.0079 1.4005 1.3987
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



