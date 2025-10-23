Sankce posílají ropu strmě vzhůru, akcie se dnes zvedají jen opatrně

Cena ropy navyšuje včerejší zisky a stoupá o 4,5 procenta. Brent se dostává na 65,5 USD. Předchozí naděje na příměří na Ukrajině, které by výhledově mohlo odblokovat některé restrikce, opět hasnou spolu s odvoláním jednání v Budapešti. Naopak došlo k utužení amerických sankcí rozšířených na Lukoil a Rosněfť a evropských sankcí na ruský zkapalněný plyn. Rozšíření sankcí mimo jiné výrazně komplikuje ruské dodávky do Indie a do Číny. Indický premiér už prezidentu Trumpovi údajně potvrdil, že import z Ruska bude muset výrazně klesnout.
Akcie politiku také sledují, ale v tomto případě je to spíše na ose USA - Čína. Setkání vyjednávacích týmů má proběhnout až o víkendu a čekáme, že investoři do té doby zůstanou spíše opatrní a budou reagovat až na výsledek. Mezitím ovšem dostávají množství firemních zpráv, které hýbou jednotlivými tituly.
Když vezmeme ta největší jména z posledních dní, tak to dobré zprávy nebyly. Výsledky poslaly dolů , dnes se negativně podepíší na akciích Tesly a mezitím po výsledcích ztrácí také klíčový zástupce evropského technologického sektoru, . Mezi celkově smíšenými čísly ale vidíme na druhé straně i takový Volvo Car, jehož úsporný program a lepší ziskovost trh oceňuje 35procentním růstem akcie. Dnes jsou ještě v plánu čtvrtletní reporty od Intelu, těžaře zlata a mědi Newmontu nebo automobilky .
Index DAX je i kvůli SAPu 0,4 pct v záporu, zatímco FTSE100 stejnou měrou roste. CAC40 stoupá o nevýrazných 0,2 procenta, AEXu se daří růst o 0,7 pct. Americké futures naznačují mírný vzestup v úvodu obchodování. Dluhopisům se dnes nedaří a sledujeme nárůst hlavně na delších amerických výnosech. 10Y výnos je +3 bps. V Evropě je pohyb o něco mírnější. Eurodolar mezitím dál balancuje kolem 1,1600.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:15 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3333
|0.1489
|24.3421
|24.2895
|CZK/USD
|20.9875
|0.3059
|20.9925
|20.9200
|HUF/EUR
|390.1450
|0.2666
|390.3973
|388.8173
|PLN/EUR
|4.2363
|0.0632
|4.2377
|4.2294
|CNY/EUR
|8.2582
|-0.2098
|8.2780
|8.2565
|JPY/EUR
|176.9625
|0.3095
|177.0150
|176.3049
|JPY/USD
|152.6110
|0.4535
|152.6600
|151.8220
|GBP/EUR
|0.8686
|-0.1035
|0.8698
|0.8682
|CHF/EUR
|0.9249
|0.0944
|0.9255
|0.9238
|NOK/EUR
|11.5826
|-0.5004
|11.6420
|11.5689
|SEK/EUR
|10.9090
|-0.1162
|10.9322
|10.9010
| USD/EUR
|1.1595
|-0.1447
|1.1615
|1.1591
|AUD/USD
|1.5364
|-0.2759
|1.5437
|1.5354
|CAD/USD
|1.3995
|0.0079
|1.4005
|1.3987