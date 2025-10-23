Rozbřesk: Sankce na Rosneft a Lukoil posílají ropu zpět vzhůru

Spojené Státy uvalují sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosneft a Lukoil, včetně všech jejich dceřiných společností, což by jim mělo výrazně zkomplikovat prodej ropy na globálních trzích. Spojené státy zmrazily veškerá americká aktiva obou společností a zakázaly jakýkoliv obchodní kontakt s Rosneftem a Lukoilem americkým občanům a společnostem. Současně hrozí sekundárními sankcemi všem podnikům a finančním institucím mimo USA, které budou s oběma ruskými společnostmi obchodovat nebo je financovat - což může mít dopad na obchodní a finanční partnery v Turecku, Indii a Číně.
Uplynulý týden podobné sankce zavedla Velká Británie a dnes pravděpodobně k obdobnému kroku přistoupí také Evropská unie. Obě dvě společnosti tvoří zhruba polovinu ruských exportů ropy a v reakci na to šla ceny ropy vzhůru o přibližně 5 % - cena ropy brent tak za poslední týden vyskočila z 61 USD za barel do okolí 65 USD za barel.
I tak ovšem zatím zůstává viditelně pod úrovněmi z uplynulého roku (77 USD za barel), a pokud nedojde k dalšímu výraznému růstu cen, pravděpodobně nijak zásadně se nezmění náš inflační výhled pro nejbližší kvartály. Poslední pokles cen ropy (do okolí 60 USD za barel) se ještě nestačil naplno propsat do cen u čerpacích stanic, ceny ropy zůstávají na současných úrovních relativně nízko a koruna je vůči dolaru meziročně výrazně silnější - sankce tak v nejbližších měsících pravděpodobně maximálně sníží probíhající meziroční “deflaci” v cenách pohonných hmot. A přesahy do ostatních částí spotřebního koše budou v takovém případě minimální - probíhají zpravidla nelineárně ve chvílích, kdy dochází k prudkým změnám v trendu.
Zatím tak předpokládáme, že pro inflační výhled bude důležitější sledovat změny cen energií (včetně možného odpuštění POZE) a setrvačnost zvýšené inflace služeb (restaurace, kavárny, nájemné). Pro ČNB pak zůstanou z hlediska odeznívání inflačních rizik klíčové právě služby, kde vidíme kombinaci rychlého růstu cen i mezd.
TRHY
Koruna
Česká koruna nehledě na zavedení sankcí proti Rusku neopouští příliš okolí 24,30 EUR/CZK. Velmi lehké ztráty mohly jít na vrub o něco horší nálady na akciových trzích, ale relativní stabilita na eurodolaru nakonec neposkytovala moc šancí pro aktivnější obchodování na eurokoruně. To se asi příliš nezmění ani ve zbytku týdne…
Eurodolar
Nové sankce ze strany USA vůči Rusku měly sice viditelný dopad na ceny ropy, avšak do eurodolarového trhu se příliš nepropsaly. Co se pak týká obchodní války USA-Čína, tak zde není vidět žádný pokrok a čeká se na setkání prezidentů obou zemí na konci tohoto týdne. Při pokračující uzavírce americké vlády, a tudíž i absenci dat budeme vyčkávat na zítra zveřejněné indexy PMI a americkou inflaci za září.
Akcie
Americké akcie včera výrazně oslabily, když investoři vybírali zisky z technologických a spekulativních titulů. Index S&P 500 klesl téměř o procento, Nasdaq 100 odepsal přes jedno procento. Mezi největšími poraženými byly Tesla, Netflix a Texas Instruments, které zklamaly výhledem. Navzdory výprodejům zůstává výhled firem pozitivní. Podle JPMorgan by americké společnosti měly nadále vykazovat silný růst zisků díky investicím do AI, fiskální expanzi a odolné spotřebě. Thomas Lee z Fundstrat očekává růst S&P 500 až na 7 500 bodů do konce roku, přičemž současné poklesy nepovažuje za zásadní změnu trendu. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500: -0,53 %, Nasdaq 100: -0,99 % a Dow Jones : -0,71 %.