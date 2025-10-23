Hledat v komentářích

Detail - články
Vesmírné divize evropských firem se spojí, chtějí konkurovat Starlinku

23.10.2025 11:33
Autor: Redakce, Patria.cz

Italská skupina Leonardo, francouzská firma Thales a evropský výrobce Airbus se dohodly na spojení svých vesmírných aktivit a výroby satelitních systémů. Podepsání memoranda o porozumění oznámily v dnešní tiskové zprávě. Nová společnost vznikne do roku 2027, pokud získá souhlasy příslušných regulátorů, uvedly společnosti.

Skupiny by tak spojily své ztrátové divize a aktivity do podniku, který by tak mohl lépe čelit konkurenci americké společnosti Starlink miliardáře Elona Muska, poznamenala agentura Reuters.

Nová společnost zaměstná přibližně 25.000 lidí a kombinovaný roční obrat spojených aktivit by činil přibližně 6,5 miliardy eur (158 miliard Kč). Spojit se v ní mají aktivity, dceřiné podniky a divize vyrábějící vesmírné a satelitní systémy, komponenty a poskytující služby v těchto oblastech.

Název nové společnosti podniky nezveřejnily, nicméně agentura Reuters už dříve mluvila o pracovním názvu Bromo. Nový subjekt podle firem získá katalog objednávek na více než tři roky dopředu.

Vlastnictví bude rozděleno mezi mateřské společnosti, přičemž Airbus bude vlastnit 35 procent, Leonardo a Thales po 32,5 procenta.

Airbus do nové firmy vyčlení aktivity v oblasti vesmírných systémů ze své vesmírné a obranné divize Airbus Defence and Space. Leonardo poskytne svoji vesmírnou divizi včetně podílů ve společnostech Telespazio a Thales Alenia Space. Thales přispěje hlavně svými podíly ve společnostech Thales Alenia Space, Telespazio a Thales SESO, stojí v tiskové zprávě.

Šéf divize Airbus Defence and Space Michael Schöllhorn v září italskému deníku Corriere della Sera řekl, že smyslem projektu je vytvořit podnik, který by dokázal uspět v globální konkurenci. Hodnotu transakce agentura Reuters odhaduje na deset miliard eur (250 miliard Kč).


Tesla reportovala nejvyšší čtvrtletní tržby v historii. Akcie přesto klesají
23.10.2025 10:12
Tesla reportovala nejvyšší čtvrtletní tržby v historii. Akcie přesto klesají
Tesla dosáhla ve třetím čtvrtletí rekordních tržeb, které činily 28,1 ...
Skupina KBC koupila za 1,75 miliardy korun firmy Business Lease v ČR na Slovensku
23.10.2025 10:08
Skupina KBC koupila za 1,75 miliardy korun firmy Business Lease v ČR na Slovensku
Belgická skupina KBC, jejíž součástí je ČSOB, koupila českou a slovens...
Ceny ropy kvůli americkým sankcím na ruské firmy přidávají přes tři procenta
23.10.2025 10:25
Ceny ropy kvůli americkým sankcím na ruské firmy přidávají přes tři procenta
Ceny ropy se od rána prudce zvyšují, a navazují tak na růst z předcho...


