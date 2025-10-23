Vesmírné divize evropských firem se spojí, chtějí konkurovat Starlinku

Italská skupina Leonardo, francouzská firma a evropský výrobce Airbus se dohodly na spojení svých vesmírných aktivit a výroby satelitních systémů. Podepsání memoranda o porozumění oznámily v dnešní tiskové zprávě. Nová společnost vznikne do roku 2027, pokud získá souhlasy příslušných regulátorů, uvedly společnosti.
Skupiny by tak spojily své ztrátové divize a aktivity do podniku, který by tak mohl lépe čelit konkurenci americké společnosti Starlink miliardáře Elona Muska, poznamenala agentura Reuters.
Nová společnost zaměstná přibližně 25.000 lidí a kombinovaný roční obrat spojených aktivit by činil přibližně 6,5 miliardy eur (158 miliard Kč). Spojit se v ní mají aktivity, dceřiné podniky a divize vyrábějící vesmírné a satelitní systémy, komponenty a poskytující služby v těchto oblastech.
Název nové společnosti podniky nezveřejnily, nicméně agentura Reuters už dříve mluvila o pracovním názvu Bromo. Nový subjekt podle firem získá katalog objednávek na více než tři roky dopředu.
Vlastnictví bude rozděleno mezi mateřské společnosti, přičemž Airbus bude vlastnit 35 procent, Leonardo a po 32,5 procenta.
Airbus do nové firmy vyčlení aktivity v oblasti vesmírných systémů ze své vesmírné a obranné divize Airbus Defence and Space. Leonardo poskytne svoji vesmírnou divizi včetně podílů ve společnostech Telespazio a Alenia Space. přispěje hlavně svými podíly ve společnostech Alenia Space, Telespazio a SESO, stojí v tiskové zprávě.
Šéf divize Airbus Defence and Space Michael Schöllhorn v září italskému deníku Corriere della Sera řekl, že smyslem projektu je vytvořit podnik, který by dokázal uspět v globální konkurenci. Hodnotu transakce agentura Reuters odhaduje na deset miliard eur (250 miliard Kč).