Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  

Akciové indexy v USA zaváhaly kolem historických maxim

07.01.2026 22:00
Autor: Matěj Vlček, Patria Finance

Americký akciový index S&P 500 dnes 7.1. 2026 klesá o 0,3 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq také klesá, a to o 0,1 %.

Německý index DAX posiluje o 0,6 %. Hlavní měnový pár EUR/USD dnes klesá o 0,1 % na úroveň 1,1680. Zlato dnes padá o 0,8 % a obchoduje se na úrovni 4459 USD za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o -0.029 p. b. na úroveň 4,140 %.

Americký akciový index S&P?500 včera uzavřel na novém historickém maximu, když investoři sdílí pozitivní náladu na trhu. Dnes však společně s technologicky orientovaným indexem Nasdaq 100 mírně klesá, protože investoři zaujímají opatrnější postoj před zveřejněním důležitých ekonomických dat a po rychlém růstu z předchozích dnů. Tento krátkodobý pokles naznačuje vybírání zisků a určitou nervozitu ohledně dalšího směřování trhů.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
07.01.2026
22:00Akciové indexy v USA zaváhaly kolem historických maxim  
17:25Rok 2026 pohledem Jana Kubíčka: Růst téměř na potenciálu, koruna stabilní a sazby neutrální
17:03Pár čínských poznámek do nového roku…
15:23Únava z AI: Magnificent Seven ztrácí dech, investoři hledají nové lídry
14:57Warner Bros znovu odmítl Paramount a dál upřednostňuje Netflix
14:09Rally Samsungu nekončí. Nedostatek paměťových čipů ho požene dál, míní analytici
12:33Tesla se nekupuje kvůli elektromobilům…
12:24ČNB loni nakoupila 20,4 tuny zlata, v rezervách ho má rekordních 71,6 tuny
11:51Růst akcií se krátkodobě vyčerpal, geopolitika trhy příliš netíží  
11:39Míra inflace v eurozóně v prosinci klesla na dvě procenta
11:30Goldman Sachs: pět titulů, kde banka vidí potenciál růstu o více než 70 procent
10:10Berkshire zvýší Abelovi roční mzdu na 25 milionů dolarů. Buffett bral 100 tisíc
10:05Trump a Grónsko: Proč se americký prezident zaměřil na arktický ostrov?
9:30Česká inflace pod odhadem, v lednu můžeme propadnout hlouběji pod 2 procenta
9:08Rozbřesk: Vykáže americký trh práce zlepšení a pošle EUR/USD pod 1,17?
8:53Evropa zahájí smíšeně, Strnad zvažuje IPO a Venezuela předá USA ropu  
8:44Reuters: Strnadova CSG zvažuje, že uvede 15 procent akcií na burzu
6:01Supercyklus paměťových čipů? Analytici věří v dlouhodobý růst díky AI
06.01.2026
22:01Wall Street solidně rostla druhým dnem v řadě  
17:11Vyřeší trhy to, co zase tak nejde centrální bance?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Applied Digital Corp (11/25 Q2, Aft-mkt)
Constellation Brands Inc (11/25 Q3, Aft-mkt)
Exxon Mobil Corp (12/25 Q4)
Jefferies Financial Group Inc (11/25 Q4, Aft-mkt)
9:00CZ - CPI, y/y
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
14:15USA - Změna zaměstnanosti (ADP)
16:00USA - Index ISM ve službách
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
16:00USA - Průmyslové objednávky, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět