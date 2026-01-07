Akciové indexy v USA zaváhaly kolem historických maxim

Americký akciový index S&P 500 dnes 7.1. 2026 klesá o 0,3 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
také klesá, a to o 0,1 %.
Německý index DAX
posiluje o 0,6 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes klesá o 0,1 % na úroveň 1,1680. Zlato
dnes padá o 0,8 % a obchoduje se na úrovni 4459 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o -0.029 p. b. na úroveň 4,140 %.
Americký akciový index S&P?500 včera uzavřel na novém historickém maximu, když investoři sdílí pozitivní náladu na trhu. Dnes však společně s technologicky orientovaným indexem Nasdaq 100
mírně klesá, protože investoři zaujímají opatrnější postoj před zveřejněním důležitých ekonomických dat a po rychlém růstu z předchozích dnů. Tento krátkodobý pokles naznačuje vybírání zisků a určitou nervozitu ohledně dalšího směřování trhů.