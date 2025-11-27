Hledat v komentářích

Rozbřesk: Německo razantně zlevní energie průmyslu. Oslabí konkurenceschopnost ČR?

27.11.2025 8:48
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Průmyslová výroba v Německu setrvale klesá již osmým rokem. Oproti roku 2019 klesla výroba ve zpracovatelském průmyslu o 12,9 %, v energeticky náročném průmyslu dokonce o 16,9 %. Právě na druhý zmiňovaný sektor má energetický tarif cílit. A není se čemu divit – průměrná cena elektřiny v Německu je zhruba trojnásobná oproti USA a patří k nejvyšším v Evropě, což omezuje konkurenceschopnost celé německé ekonomiky.

Prvním krokem vlády kancléře Friedricha Merze bylo zrušení poplatků za obnovitelné zdroje. Od ledna 2026 dojde i ke snížení poplatku za přenos elektřiny o 57 %. Snížit se má i daň z elektřiny z 20 EUR na 50 centů za MWh. A k tomu všemu se má přidat průmyslový energetický tarif, který sníží cenu poloviny celkové spotřeby energie o 50 % po dobu tří let. Všechna tato opatření mají posunout cenu silové elektřiny k 55 EUR/MWh s rozpočtovou cenovkou zhruba 8 mld. euro v příštím roce. Celková cena elektřiny pro německé podniky (po zahrnutí všech poplatků) by měla klesnout ze zhruba 170 EUR na cca 90 EUR za MWh.

Takto významná dotace pro německý průmysl je ale na jednotném evropském trhu problematická, neboť vytváří tlak na okolní země, včetně Česka. Ačkoliv nastupující vláda slibuje odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje za zhruba 20 mld. Kč, k zachování konkurenceschopnosti to nemusí stačit. Po započítání této vládní úlevy by se dle našeho odhadu celková cena z aktuálních 150 EUR měla snížit na zhruba 130 EUR/MWh. K podobným krokům jako Německo navíc mohou sahat také další evropské státy, ale v situaci podstatně vyšších schodků veřejných financí.

Pokud by levnější energie v Německu konečně pomohly nastartovat největší evropskou ekonomiku, která stagnuje již od začátku pandemie, šlo by bez pochyby o dobrou zprávu i pro Česko. Zároveň ale tak trochu i Pyrrhovo vítězství – pozitivní efekt svižnějšího růstu by byl totiž tlumen ztrátou konkurenceschopnosti, především našeho energeticky náročného průmyslu. Celkově ale máme za to, že německé problémy jsou daleko hlubší než jen drahé energie, a to zejména kvůli zostřené konkurenci ze strany Číny. Náš výhled na růst německé ekonomiky pro příští rok proto zůstává relativně konzervativní (0,8 %).

TRHY

Koruna

Bez nových impulzů se česká měna nadále obchoduje pod hladinou 24,20 EUR/CZK. Ve zbývající části týdne již nevidíme příliš prostoru pro zisky koruny - případná negativní revize HDP za třetí kvartál (pátek) nebude dle nás zásadní kurzotvornou informací.

Eurodolar

Slabá americká data v podobě regionálního indexu podnikatelské nálady z oblasti Chicaga zatlačila výnos desetiletého amerického dluhopisu pod 4 %, což eurodolar vyhnalo nad hranici 1,16. Paradoxně tvrdá americká data (např. nízké žádosti o podporu) zůstávají relativně v pohodě, na což trh tentokrát nereagoval.

Dnes čekejme utlumené obchodování, neb v USA je svátek (Den díkůvzdání).



