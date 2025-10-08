Maloobchodní tržby v srpnu zrychlily meziroční růst na 3,5 procenta

Maloobchodní tržby v Česku v srpnu zrychlily meziroční růst. Bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel se zvýšily o 3,5 procenta. V červenci to bylo o 2,2 procenta, vyplývá z revidovaných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Meziměsíčně byly tržby v srpnu vyšší o 0,6 procenta.
K meziročnímu růstu přispěl prodej pohonných hmot a nepotravinářského zboží. "Tržby rostly ve všech sortimentních skupinách prodejen s nepotravinářským zbožím s výjimkou prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením a s výrobky pro domácnost. Tržby za potraviny se snížily," uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.
Tržby za pohonné hmoty ve srovnání s loňským srpnem vzrostly o 10,9 procenta. Za nepotravinářské zboží obchodníci utržili o 4,1 procenta více. Naopak tržby za potraviny klesly o 0,1 procenta.
Ve specializovaných prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky tržby meziročně vzrostly o 12,1 procenta. Obchodníci s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci utržili o 7,7 procenta více, prodejci oděvů a obuvi o 6,3 procenta více a lékárny a obchody se zdravotnickým zbožím o 3,6 procenta více. V prodejnách počítačů a komunikačních zařízení tržby klesly o 9,7 procenta. Za výrobky pro domácnost zaplatili lidé o 2,4 procenta méně než loni v srpnu.
Ve specializovaných prodejnách potravin klesly tržby o 0,2 procenta, v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin pak o 0,1 procenta. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se zvýšily o 7,8 procenta. Internetové a zásilkové obchody utržily o 8,8 procenta více.
Tržby za prodej a opravy motorových vozidel se v srpnu meziročně zvýšily o 8,1 procenta. Z toho za prodej motorových vozidel, a to včetně náhradních dílů, utržili obchodníci o 9,1 procenta více. Za opravy motorových vozidel se tržby zvýšily o 4,5 procenta.