OpenAI kvůli výrobě vlastních procesorů pro AI spojí síly s Broadcomem

Americká společnost OpenAI, která provozuje chatbota ChatGPT, kvůli výrobě vlastních procesorů pro umělou inteligenci (AI) spojí síly s firmou Broadcom. Firmy o tom informovaly ve svém dnešním sdělení. OpenAI se snaží zajistit si výpočetní výkon potřebný k uspokojení rostoucí poptávky po svých službách. Akcie Broadcomu po zprávě výrazně zpevnily, přidávají okolo 9 %.
Firmy dnes oznámily, že OpenAI navrhne čipy, které Broadcom vyvine a začne dodávat ve druhé polovině roku 2026. Na trh uvedou čipy na míru s celkovým výkonem deset gigawattů, jejichž spotřeba energie zhruba odpovídá potřebám více než osmi milionů amerických domácností.
Dnes oznámená dohoda je nejnovější z řady masivních investic do čipů pro umělou inteligenci. Ukazuje na rostoucí zájem technologického sektoru o výpočetní výkon v souvislosti s vývojem systémů, které dosahují nebo překonávají lidskou inteligenci.
OpenAI minulý týden oznámila smlouvu s firmou AMD na dodávku čipů pro AI o výkonu šesti gigawattů, která zahrnuje možnost odkoupit podíl v AMD. Několik dnů předtím společnost oznámila, že plánuje investovat do OpenAI až 100 miliard dolarů a poskytnout firmě datové centrum s kapacitou nejméně deseti gigawattů.
Akcie Broadcomu krátce po zahájení dnešního obchodování ve Spojených státech vykazovaly skoro desetiprocentní růst. Širší trh měl podle indexu S&P 500 k dobru téměř 1,5 procenta.