Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
OpenAI kvůli výrobě vlastních procesorů pro AI spojí síly s Broadcomem

OpenAI kvůli výrobě vlastních procesorů pro AI spojí síly s Broadcomem

13.10.2025 16:30
Autor: ČTK

Americká společnost OpenAI, která provozuje chatbota ChatGPT, kvůli výrobě vlastních procesorů pro umělou inteligenci (AI) spojí síly s firmou Broadcom. Firmy o tom informovaly ve svém dnešním sdělení. OpenAI se snaží zajistit si výpočetní výkon potřebný k uspokojení rostoucí poptávky po svých službách. Akcie Broadcomu po zprávě výrazně zpevnily, přidávají okolo 9 %.

Firmy dnes oznámily, že OpenAI navrhne čipy, které Broadcom vyvine a začne dodávat ve druhé polovině roku 2026. Na trh uvedou čipy na míru s celkovým výkonem deset gigawattů, jejichž spotřeba energie zhruba odpovídá potřebám více než osmi milionů amerických domácností.

Dnes oznámená dohoda je nejnovější z řady masivních investic do čipů pro umělou inteligenci. Ukazuje na rostoucí zájem technologického sektoru o výpočetní výkon v souvislosti s vývojem systémů, které dosahují nebo překonávají lidskou inteligenci.

OpenAI minulý týden oznámila smlouvu s firmou AMD na dodávku čipů pro AI o výkonu šesti gigawattů, která zahrnuje možnost odkoupit podíl v AMD. Několik dnů předtím společnost Nvidia oznámila, že plánuje investovat do OpenAI až 100 miliard dolarů a poskytnout firmě datové centrum s kapacitou nejméně deseti gigawattů.

Akcie Broadcomu krátce po zahájení dnešního obchodování ve Spojených státech vykazovaly skoro desetiprocentní růst. Širší trh měl podle indexu S&P 500 k dobru téměř 1,5 procenta.


Čtěte více:

PODCAST Týdenní výhled: Obchodní válka, rekordní zlato a start výsledkové sezony
13.10.2025 17:25
PODCAST Týdenní výhled: Obchodní válka, rekordní zlato a start výsledkové sezony
Obchodní válka mezi USA a Čínou opět rozvířila trhy, ale investoři zat...
Nobelovka za ekonomii míří letos trojici Mokyr, Aghion a Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst
13.10.2025 13:31
Nobelovka za ekonomii míří letos trojici Mokyr, Aghion a Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst
Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali Joel Mokyr, Philippe Aghion ...
Medvěd Wilson: Trumpova cla překvapila trhy. S&P 500 může odepsat 11 procent
13.10.2025 14:55
Medvěd Wilson: Trumpova cla překvapila trhy. S&P 500 může odepsat 11 procent
Americké akcie čelí riziku výrazné korekce, pokud se obchodní napětí m...
Bloomberg: Evropské automobilky jedou na půl plynu, v příštích letech ztratí miliony aut ve prospěch Číny
13.10.2025 16:05
Bloomberg: Evropské automobilky jedou na půl plynu, v příštích letech ztratí miliony aut ve prospěch Číny
Evropští výrobci aut mohou být nuceni zavřít až osm továren. Na vině j...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
13.10.2025
18:46Investiční šok
17:25PODCAST Týdenní výhled: Obchodní válka, rekordní zlato a start výsledkové sezony  
16:30OpenAI kvůli výrobě vlastních procesorů pro AI spojí síly s Broadcomem
16:05Bloomberg: Evropské automobilky jedou na půl plynu, v příštích letech ztratí miliony aut ve prospěch Číny
15:35MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení k dluhopisům
14:55Medvěd Wilson: Trumpova cla překvapila trhy. S&P 500 může odepsat 11 procent  
13:58MONETA Money Bank, a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
13:31Nobelovka za ekonomii míří letos trojici Mokyr, Aghion a Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst
12:13Nervozita z obchodní války zvolna klesá a akcie se snaží zvedat  
11:24Wall Street startuje výsledkovou sezónu. Co čekat od bank a firem z S&P 500?
10:46Komárkův Allwyn se spojí s řeckým OPAP a zamíří na burzu v Londýně či New Yorku
10:28Výjimečný krok? Nizozemí přebírá kontrolu nad klíčovým dodavatelem polovodičů pro autoprůmysl i elektroniku, vlastněným Čínou
9:06Rozbřesk: Čína vrací úder, aneb rozjíždí se další kolo obchodních válek?
8:52Dva scénáře restrukturalizace ČEZ, další vlna celní roztržky USA-Čína a zlato na novém rekordu  
8:45Zlato i stříbro na nových rekordech
6:49Klesají obavy z bubliny na amerických akciích?
12.10.2025
9:03Víkendář: Příliš AI ovlivňuje lidský mozek
11.10.2025
8:57Víkendář: AI může pomáhat, ale i zradit a vyhrožovat nám
10.10.2025
22:08Prudká korekce na amerických akciích  
17:10Bublina na trhu být nemůže…

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět