Hlavní index evropských akcií je blízko rekordu, letos přidává kolem 17 procent

31.12.2025 12:54
Autor: ČTK

Akcie na evropských burzách poslední den roku převážně zpevňují a jejich klíčový indikátor je blízko rekordu. Za celý rok pak vykazuje růst přibližně o 17 procent, což je nejvíce od roku 2021. Daří se hlavně bankám a těžebním společnostem, náladu na trzích ale podle analytiků podporuje i pokles úrokových sazeb.

Panevropský index STOXX Europe 600, který sleduje obchodování na burzách v Británii a vybraných zemích Evropské unie, krátce před 12:00 SEČ vykazoval růst o 0,4 procenta na 591,45 bodu. Předtím se dostal na rekordních 593,42 bodu.

"Já si myslím, že pokles kurzu amerického dolaru a dění v Bílém domě nutí investory hledat hodnoty jinde a zajistit se proti rizikům spojeným s umělou inteligencí," uvedl šéf oddělení finanční analýzy z investiční platformy AJ Bell Danni Hewson. Pozvolné přesuny investic podle něj prospívají evropským trhům, což by mělo přetrvávat i v příštím roce. Je ale nutné počítat s větším cenovým kolísáním, dodal.

Některé akcie z odvětví umělé inteligence (AI) za sebou mají úspěšný rok, část investorů se proto obává, že ceny už mohou být příliš vysoko. Za riziko považují i vývoj kolem cel, která zavedla administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Index akcií evropských bank od začátku roku vykazuje růst o 67 procent, což je nejvíce od globální finanční krize v roce 2008. Daří se i základním zdrojům, kde největší vzpruhu poskytuje silný růst cen zlata, stříbra a dalších kovů. Zájem je také o dodavatele elektřiny, kteří těží z vyšší poptávky od datových center.

Vzhledem k vánočním a novoročním svátkům se dnes neobchoduje na burzách ve Frankfurtu nad Mohanem, Curychu a Miláně. Obchodování na burzách v Londýně, Amsterodamu, Bruselu, Paříži a Madridu je zkráceno.

Hlavní index španělských akcií IBEX letos přidal skoro 50 procent a vede si lépe než indexy na jiných burzách v západní Evropě. Pařížský index CAC 40 letos přidal kolem deseti procent, což analytici dávají částečně do souvislosti s nestabilitou na francouzské politické scéně. Německý index DAX přidal 23 procent, a to za podpory vládních výdajů na infrastrukturu. Londýnský FTSE 100 má k dobru asi 22 procent.


