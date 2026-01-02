Evropa roste, Londýn láme rekordy. FTSE 100 poprvé nad 10 000 body.

Akcie na evropských trzích zahájily rok dalším růstem a jejich hlavní index je na rekordu, směřuje zároveň k třetímu týdennímu zisku v řadě. Zájem je hlavně o akcie zbrojovek. Také hlavní index londýnské akciové burzy FTSE 100 poprvé překročil hranici 10 000 bodů.
Panevropský index STOXX Europe 600 krátce po 14:00 SEČ přidával půl procenta a pohyboval se mírně nad 595 body, kde ještě nikdy nebyl. Za loňský rok zpevnil zhruba o 17 procent, a zaznamenal tak nejlepší roční výsledek od roku 2021.
Za loňským růstem trhu byl zájem o akcie zbrojovek, pomohl ale i sestup úrokových sazeb, uvedla agentura Reuters. Vliv mělo i rozhodnutí Německa dávat více peněz na infrastrukturu a na zbrojení, stejně jako přesun investic z amerických technologických firem do jiných odvětví, z čehož těžila právě Evropa.
Zisky dnes vykazuje většina akciových trhů v Evropě, objemy obchodů jsou ale po vánočních a novoročních svátcích ještě nižší. Burza ve Švýcarsku je kvůli státnímu svátku zavřená, obchodovat se tam začne až příští týden.
Index DAX burzy ve Frankfurtu nad Mohanem před 10:00 SEČ přidával půl procenta nad 24 610 bodů, pařížský index CAC 40 měl k dobru také asi půl procenta a nacházel se blízko 8193 bodů. Akcie v Miláně podle indexu FTSE/MIB vykazovaly růst o 0,8 procenta na 45 326 bodů, londýnský akciový index FTSE 100 přidával 1,1 procenta na 10 039 bodů.
Z indexu STOXX Europe 600 se daří hlavně zbrojnímu sektoru, který přidává 1,9 procenta. Podporu panevropskému indexu poskytují i banky, které jsou významným odvětvím a jejichž dílčí index vykazuje růst o 0,2 procenta. Akcie z odvětví základních kovů přidávají 1,3 procenta, akcie v energetickém sektoru pak jedno procento.
Historický milník pro FTSE 100
Britský index FTSE 100 se poprvé v historii obchoduje nad hranicí 10 000 bodů, a to poté, co zakončil svůj nejlepší rok od roku 2009. Táhl ho růst bank a těžařských společností. Index blue-chip akcií v pátek vzrostl až o 1,2 % na 10 046,25 bodu a dosáhl tak nového rekordu. Aktuálně se pohybuje na 9 972 bodech. Index loni vzrostl o 22 % a překonal tak indexy Stoxx Europe 600 i S&P 500.
Banky včetně HSBC Holdings Plc, Barclays Plc a NatWest Group Plc patřily mezi největší tahouny růstu indexu FTSE 100 v posledních 12 měsících. Mezi největšími růstovými společnostmi se zároveň stali těžaři drahých kovů, jako Fresnillo Plc a Endeavour Mining Plc, kterým pomohly vyšší ceny komodit. Akcie indexu FTSE 100 generují přibližně tři čtvrtiny svých příjmů v zahraničí a v době odolného globálního růstu si obvykle vedou dobře.
„V roce 2026 zůstáváme optimističtí ohledně dalšího růstu indexu FTSE 100,“ uvedl Joachim Klement, stratég společnosti Panmure Liberum. Dodává ale, že výkon už nebudou táhnout banky.