Detail - články
Čína uvalí prozatímní clo až 42,7 procenta na některé mléčné výrobky z EU

Čína uvalí prozatímní clo až 42,7 procenta na některé mléčné výrobky z EU

22.12.2025 11:35
Autor: ČTK

Čína uvalí prozatímní clo na některé mléčné výrobky dovážené z Evropské unie. Je to reakce na antisubvenční vyšetřování, které Brusel zahájil před více než rokem a které se týkalo i České republiky. Cla budou v rozmezí 21,9 až 42,7 procenta a vybírat se začnou od úterý. S odkazem na čínské ministerstvo obchodu to dnes uvedla agentura Reuters.

Peking své rozhodnutí zdůvodňuje tím, že mléčné výrobky dovážené z EU jsou dotovány. To pak způsobuje značné škody čínskému hospodářství.

Většina evropských vývozců čínským celníkům odvede 30procentní clo. Poplatky se budou vztahovat na produkty jako mléko a sýry, včetně francouzského modrého sýra Roquefort.

Obchodní napětí mezi Čínou a EU vypuklo v roce 2023, kdy Evropská komise (EK), která v EU dohlíží na obchodní politiku, zahájila antisubvenční vyšetřování čínských elektromobilů. Peking později zahájil vyšetřování dovozu brandy, vepřového masa a mléčných výrobků z EU, což bylo vnímáno jako odvetné opatření za vyšetřování elektromobilů.

Evropská unie byla podle údajů čínské celní správy na začátku vyšetřování druhým největším dodavatelem mléčných výrobků do Číny, hned za Novým Zélandem. Podle údajů EU z roku 2023 byla Čína druhým největším odběratelem sušeného odstředěného mléka a čtvrtým největším odběratelem másla a sušeného plnotučného mléka.


Čtěte více:

