Detail - články
Jaderná elektrárna Temelín loni vyrobila rekordních 17,38 milionu MWh elektřiny

02.01.2026 10:00
Autor: ČTK

Jaderná elektrárna Temelín loni vyrobila 17,38 milionu megawatthodin (MWh) elektřiny, což je dosud nejvyšší roční výkon. Je to o 900.000 MWh více než dosavadní rekordní hodnota z roku 2017. Za rekordem stojí především prodloužené palivové cykly, což znamená, že po pravidelných plánovaných odstávkách je následný provoz delší. ČTK to dnes řekl mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták.

"Prodlužujeme provoz mezi odstávkami, zvyšujeme efektivitu a elektrárnu průběžně modernizujeme. To vše při zachování vysoké úrovně bezpečnosti. Loni se naše dlouhodobá strategie a systematická práce projevily i ve výrobním výsledku," uvedl Petr Měšťan, jenž je od 1. ledna novým ředitelem Jaderné elektrárny Temelín.

Loňská produkce by pokryla spotřebu elektřiny jihočeských domácností na 15 let. Objem výroby temelínské jaderné elektrárny se bude v následujících letech přímo odvíjet od toho, zda půjde o rok s jednou nebo dvěma odstávkami. Na rozdíl od jedné odstávky v loňském roce, čekají letos Temelín odstávky dvě. I proto tento rok energetici předem počítají s nižší výrobou. "V následujících letech bude naše výroba záviset na délce a řazení odstávek. Ty umožňují mimo výměny paliva a rozsáhlých kontrol i realizaci investičních prací a údržby zařízení. Letos nás čeká víc odstávek než loni vlivem posunu palivových cyklů, a to se do výroby samozřejmě propíše," uvedl člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Aktuálně je v České republice v provozu pět ze šesti jaderných bloků, dva jsou v Temelíně a čtyři v Dukovanech. Dlouhodobě plánovaná odstávka prvního dukovanského bloku začala 13. prosince a skončit by měla v únoru. Ve stejném měsíci se podle plánu odpojí od přenosové soustavy druhý temelínský blok.

Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany loni vyrobily 32,066 terawatthodiny elektřiny, předloni 29,7 TWh. Loňská produkce jaderných zdrojů by tak pokryla přibližně půlroční spotřebu celé republiky.


