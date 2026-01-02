Rozbřesk: Optimistické vyhlídky pro českou ekonomiku v roce 2026

Po několikaletém přešlapování na místě čekají v roce 2026 českou ekonomiku dobré časy. Podobně jako v minulém roce očekáváme příhodné makroekonomické podmínky – svižný růst HDP poblíž potenciálu, inflaci na cíli centrální banky, stabilní úrokové sazby a dále posilující kurz koruny.
Růst HDP by se měl i letos udržet nad 2 %, přičemž hlavním motorem bude spotřebitelská poptávka. Tu povzbudí pokračující růst mezd (v průměru o 5,5 %) a také stabilizace na trhu práce. Důležité tak je, že rychlejší růst ekonomiky znovu pocítí zaměstnanci ve svých peněženkách. Růst ekonomiky bude navíc vyváženější než v předchozích letech – vedle spotřeby by měly pozitivně přispět i investice a postupně také zahraniční obchod.
Krátkodobým růstovým impulsem bude i fiskální politika nové vlády. Odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje zlevní již od ledna elektřinu, ve hře jsou i vyšší platy ve veřejném sektoru apod. To vše ale pouze za cenu vyššího zadlužení, respektive deficitu veřejných financí, který by se dle našich odhadů mohl letos přiblížit hranici 3 % HDP.
Nižší ceny energií vyvolané administrativním zásahem vlády, ale i vývojem na energetických trzích (levnější ropa a plyn) by měly tlačit letošní inflaci ke 2 %. Již v lednu je navíc pravděpodobný pokles i pod tuto hranici. Lehce zvolňovat by měla i inflace ve službách, byť zde zůstáváme opatrní – silná spotřebitelská poptávka v kombinaci s rozvolněnou fiskální politikou a přehřátým trhem nemovitostí (do inflace se propisuje skrze tzv. imputované nájemné) udrží jádrové cenové tlaky na zvýšené úrovni. A to dle nás bude hlavním argumentem pro stabilitu sazeb ČNB na 3,5 %.
Ani letošek se neobejde bez negativních rizik. Ať už jde o vývoj německé ekonomiky, kde by po šesti letech stagnace konečně mělo dojít k cyklickému oživení, hospodářsko-politické rozmary Donalda Trumpa nebo geopolitická rizika v čele s válkou na Ukrajině.
Česká ekonomika v minulém roce ukázala nad očekávání vysokou míru odolnosti a navzdory turbulentním podmínkám se jí dařilo. Ani tento rok není důvod se podceňovat – čekají nás dobré časy a minimálně z makroekonomického pohledu je důvod k optimismu.
TRHY
Koruna
Česká koruna vstupuje do nového roku na úrovni 24,20 EUR/CZK. Vzhledem k po-silvestrovskému obchodování bude i dnes na trhu převládat spíše nižší volatilita. Z makro čísel stojí za zmínku prosincový výsledek PMI ve zpracovatelském průmyslu, který pravděpodobně potvrdí pokračující přešlapování na místě tuzemských výrobců.
Eurodolar
Eurodolar začíná nový rok tam, kde skončil ten minulý.
Nicméně na startu nového měsíce budou již k dispozici nová důležitá data v podobě indexů podnikatelských nálad v průmyslu PMI (v Evropě) a ISM (v USA). Pro eurodolar by mohl být důležitější výsledek PMI ? zejména pokud by se dostavilo výrazné zklamaní a index propad hlouběji pod 50 bodů.