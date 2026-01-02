BYD předjel Teslu, SpaceX mění výšku tisíců satelitů a Bulharsko vítá euro

Aktualizováno
ČSÚ dnes zveřejní zpřesněná čísla HDP za třetí čtvrtletí, která podle předběžných dat ukázala meziroční růst o 2,8 % a solidní mezikvartální zrychlení. Z Evropy mezitím přichází symbolické posílení eurozóny díky přijetí Bulharska. BYD zřejmě definitivně předskočil Teslu v prodejích elektromobilů. A SpaceX letos sníží oběžnou dráhu tisíců satelitů Starlink, aby zvýšil jejich bezpečnost a omezil riziko kolizí.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,7 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX -0,2 %.
Společnost ČEZ oznámila, že jaderné elektrárny v roce 2025 vyrobily rekordních 32,07 TWh (oproti očekávaným 31,9 TWh). Předpokládáme, že mírně vyšší než očekávaná produkce zlepší EBITDA z jaderných elektráren ve fiskálním roce 2025 o několik stovek milionů Kč.
Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejní další zpřesněná data o vývoji české ekonomiky ve třetím čtvrtletí loňského roku. Podle posledních údajů z konce listopadu vzrostl hrubý domácí produkt (HDP) meziročně o 2,8 procenta, ve srovnání s předchozím kvartálem se zvýšil o 0,8 procenta. Podle analytiků byl hospodářský růst robustnější, než se očekávalo. Podle posledních údajů ČSÚ meziroční růst HDP podpořila jak domácí, tak zahraniční poptávka. Nejvýrazněji k růstu přispěly výdaje domácností, podpořila ho také tvorba hrubého kapitálu a přebytek v zahraničním obchodu.
Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová uvedla, že vstup Bulharska do eurozóny je důkazem schopnosti Evropy spolupracovat a vzdorovat nepříznivým mezinárodním vlivům. „Euro je silným symbolem toho, čeho může Evropa dosáhnout, když spolupracujeme,“ řekla, když přivítala 21. člena společné měny.
USA omezí antidumpingová cla na některé italské značky těstovin a odložila plánované zvýšení cel na dovoz některých kusů nábytku. Čína mezitím kritizovala uhlíkovou daň EU jako „nespravedlivou“ a „diskriminační“ a slíbila, že přijme protiopatření.
Společnost BYD splnila svůj celoroční prodejní cíl, čímž pravděpodobně překonala Teslu a v roce 2025 se stala největším výrobcem elektromobilů na světě. dnes pravděpodobně oznámí, že za posledních šest měsíců prodala méně vozidel než v předchozím roce. Očekává se, že prodala za 4Q 440,9 tis. vozidel, což je o 11 % méně než v předchozím roce. Letos analytici očekávají prodej 1,8 mil. vozů.
Americká společnost SpaceX, která provozuje tisíce satelitů pod značkou Starlink, nechá letos přesunout své družice na nižší oběžnou dráhu, oznámil to ve čtvrtek viceprezident společnosti Michael Nicolls. Podle něj změna zajistí větší bezpečnost satelitů. SpaceX podle Nicollse přesune na 10.000 svých satelitů z oběžné dráhy 550 kilometrů od povrchu na 480 kilometrů. Podle něj se tak konstelace satelitů zahustí. "Množství odpadu i plánovaných satelitních konstelací je pod 500 kilometrů výrazně nižší, což snižuje celkovou pravděpodobnost kolize," uvedl Nicolls. Společnost musela v prosinci řešit problémy s jedním ze svých satelitů. Nakonec s družicí ztratila kontakt.