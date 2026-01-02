Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
BYD předjel Teslu, SpaceX mění výšku tisíců satelitů a Bulharsko vítá euro

BYD předjel Teslu, SpaceX mění výšku tisíců satelitů a Bulharsko vítá euro

02.01.2026 8:51, aktualizováno: 2.1. 8:54
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Aktualizováno

ČSÚ dnes zveřejní zpřesněná čísla HDP za třetí čtvrtletí, která podle předběžných dat ukázala meziroční růst o 2,8 % a solidní mezikvartální zrychlení. Z Evropy mezitím přichází symbolické posílení eurozóny díky přijetí Bulharska. BYD zřejmě definitivně předskočil Teslu v prodejích elektromobilů. A SpaceX letos sníží oběžnou dráhu tisíců satelitů Starlink, aby zvýšil jejich bezpečnost a omezil riziko kolizí.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,7 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX -0,2 %.

Společnost ČEZ oznámila, že jaderné elektrárny v roce 2025 vyrobily rekordních 32,07 TWh (oproti očekávaným 31,9 TWh). Předpokládáme, že mírně vyšší než očekávaná produkce zlepší EBITDA z jaderných elektráren ve fiskálním roce 2025 o několik stovek milionů Kč.

Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejní další zpřesněná data o vývoji české ekonomiky ve třetím čtvrtletí loňského roku. Podle posledních údajů z konce listopadu vzrostl hrubý domácí produkt (HDP) meziročně o 2,8 procenta, ve srovnání s předchozím kvartálem se zvýšil o 0,8 procenta. Podle analytiků byl hospodářský růst robustnější, než se očekávalo. Podle posledních údajů ČSÚ meziroční růst HDP podpořila jak domácí, tak zahraniční poptávka. Nejvýrazněji k růstu přispěly výdaje domácností, podpořila ho také tvorba hrubého kapitálu a přebytek v zahraničním obchodu.

Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová uvedla, že vstup Bulharska do eurozóny je důkazem schopnosti Evropy spolupracovat a vzdorovat nepříznivým mezinárodním vlivům. „Euro je silným symbolem toho, čeho může Evropa dosáhnout, když spolupracujeme,“ řekla, když přivítala 21. člena společné měny.

USA omezí antidumpingová cla na některé italské značky těstovin a odložila plánované zvýšení cel na dovoz některých kusů nábytku. Čína mezitím kritizovala uhlíkovou daň EU jako „nespravedlivou“ a „diskriminační“ a slíbila, že přijme protiopatření.

Společnost BYD splnila svůj celoroční prodejní cíl, čímž pravděpodobně překonala Teslu a v roce 2025 se stala největším výrobcem elektromobilů na světě. Tesla dnes pravděpodobně oznámí, že za posledních šest měsíců prodala méně vozidel než v předchozím roce. Očekává se, že Tesla prodala za 4Q 440,9 tis. vozidel, což je o 11 % méně než v předchozím roce. Letos analytici očekávají prodej 1,8 mil. vozů.

Americká společnost SpaceX, která provozuje tisíce satelitů pod značkou Starlink, nechá letos přesunout své družice na nižší oběžnou dráhu, oznámil to ve čtvrtek viceprezident společnosti Michael Nicolls. Podle něj změna zajistí větší bezpečnost satelitů. SpaceX podle Nicollse přesune na 10.000 svých satelitů z oběžné dráhy 550 kilometrů od povrchu na 480 kilometrů. Podle něj se tak konstelace satelitů zahustí. "Množství odpadu i plánovaných satelitních konstelací je pod 500 kilometrů výrazně nižší, což snižuje celkovou pravděpodobnost kolize," uvedl Nicolls. Společnost musela v prosinci řešit problémy s jedním ze svých satelitů. Nakonec s družicí ztratila kontakt.


 
 

Čtěte více:

Investiční výhled 2026: Příznivé makro prostředí, rostoucí zisky, ale také vyhrocenější rizika
31.12.2025 16:37
Investiční výhled 2026: Příznivé makro prostředí, rostoucí zisky, ale také vyhrocenější rizika
Rok 2026 slibuje příznivé makro prostředí, ale také vyhrocenější rizik...
Investiční výhled 2026: V AI zůstáváme, ale nově se díváme i jinam
01.01.2026 11:06
Investiční výhled 2026: V AI zůstáváme, ale nově se díváme i jinam
Rok 2026 slibuje příznivé makro prostředí, ale také vyhrocenější rizik...
Investiční výhled 2026: Dolar může dál ustupovat, zlato stále dává smysl
02.01.2026 7:25
Investiční výhled 2026: Dolar může dál ustupovat, zlato stále dává smysl
Rok 2026 slibuje příznivé makro prostředí, ale také vyhrocenější rizik...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
02.01.2026
12:10Eurozóna prohlubuje pokles výroby. Německý průmysl táhne PMI eurozóny níže
12:05Perly týdne: Roboti už jdou
11:10Akcie vstupují do nového roku růstově, znovu se zvedá zlato  
10:38Průmysl zakončil rok 2025 nadějně. Nálada je nejlepší za více než tři roky
10:15Evropské akcie jsou na rekordu, londýnský index FTSE 100 zdolal 10 000 bodů
10:00Jaderná elektrárna Temelín loni vyrobila rekordních 17,38 milionu MWh elektřiny
9:40Česká ekonomika ve 3. čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 pct, upřesnil ČSÚ
9:28Rozbřesk: Optimistické vyhlídky pro českou ekonomiku v roce 2026
9:04Polovodičová divize čínské firmy Baidu chce na hongkongskou burzu
8:51BYD předjel Teslu, SpaceX mění výšku tisíců satelitů a Bulharsko vítá euro  
7:25Investiční výhled 2026: Dolar může dál ustupovat, zlato stále dává smysl  
01.01.2026
17:11Obchod a mír – od jihoamerických kmenů přes Keynese po dnešek
11:06Investiční výhled 2026: V AI zůstáváme, ale nově se díváme i jinam  
6:08Ve snaze eliminovat krize můžeme jejich pravděpodobnost zvyšovat
31.12.2025
22:02Wall Street uzavírá rok 2025 v klidném režimu  
17:25Bude dolar snižovat atraktivitu amerických investičních aktiv?
16:37Investiční výhled 2026: Příznivé makro prostředí, rostoucí zisky, ale také vyhrocenější rizika  
16:35ČNB: Dluhy domácností v ČR u bank v listopadu stouply na 2,565 bilionu Kč
16:02Martin Kupka: Česko jako premiant regionu, Bulharsko míří do eurozóny
14:44Buffett oficiálně odchází, Berkshire Hathaway vstupuje do nové éry pod Abelem. Změní se něco?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět