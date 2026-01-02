Eurozóna prohlubuje pokles výroby. Německý průmysl táhne PMI eurozóny níže

Zpracovatelský průmysl eurozóny na konci roku znovu ztrácí dech. Prosincová data PMI ukázala hlubší pokles výroby i objednávek, přičemž největší ránu inkasovalo Německo s nejslabším výsledkem za deset měsíců. Zhoršující se dodací lhůty a rostoucí vstupní náklady navíc signalizují obnovený inflační tlak. Přesto se mezi výrobci objevuje nejvyšší míra optimismu od počátku roku 2022. Kontrastem zůstává Británie: tamní PMI se poprvé po více než roce stabilně drží nad 50 body a naznačuje návrat k růstu.
Index nákupních manažerů (PMI) ve zpracovatelském průmyslu eurozóny sestavovaný finančním ústavem Hamburg Commercial Bank (HCOB) v prosinci klesl na 48,8 bodu z listopadových 49,6 bodu. Byl tak nejnižší za devět měsíců a nižší, než uváděl předběžný odhad, který počítal se snížením indexu na 49,2 bodu. Index se tak ještě více vzdálil hranici 50 bodů, která odděluje růst od poklesu.
"Poptávka po průmyslových produktech z eurozóny opět zpomaluje. Nejviditelnějšími ukazateli toho jsou výrazně nižší počet objednávek, pokles nevyřízených objednávek a pokračující snižování zásob," uvedl ekonom HCOB Cyrus de la Rubia.
Dílčí index výroby se snížil na 48,9 bodu z listopadových 50,4 bodu. Pokles zaznamenal poprvé od února. Nové objednávky se pak snižovaly nejrychlejším tempem za téměř rok a poptávka po vývozu nejrychleji za 11 měsíců.
Německo, které má největší ekonomiku v eurozóně, zaznamenalo nejslabší výkon z osmi sledovaných zemí eurozóny. Index PMI za Německo se propadl na nejnižší hodnotu za deset měsíců, a to kvůli trvalému snižování poptávky. Prudce se snížily exportní tržby a počet zaměstnanců klesal nejrychleji za šest měsíců.
K poklesu aktivity se vrátily také Itálie a Španělsko. Výjimečným světlým bodem byla Francie, kde se index PMI dostal nejvýše za 42 měsíců.
Zpráva o vývoji aktivity zároveň varuje, že lhůty dodavatelů se v prosinci opět prodloužily a jsou nejdelší od října 2022. To přispělo ke zrychlení inflace vstupních nákladů na nejvyšší úroveň za 16 měsíců. Továrny však pokračovaly ve snižování cen výrobků, protože se snažily stimulovat poptávku. Kvůli slabé poptávce ale továrny už 31. měsíc za sebou propouštěly.
Navzdory současným problémům se optimismus výrobců z vývoje v nadcházejícím roce zvýšil na maximum od února 2022, tedy od doby těsně před ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu.
Index PMI pro zpracovatelský průmysl Británie se v prosinci zvýšil na 50,6 bodu z listopadových 50,2 bodu. Před listopadem se index nacházel 13 měsíců ve fázi poklesu. V prosinci poprvé od září 2024 vzrostly nové objednávky a objevily se známky stabilizace vývozu a náboru zaměstnanců.
Loňské snížení úrokových sazeb, k němuž přistoupila britská centrální banka, by podle analytiků mohlo podpořit poptávku. Ukazatel optimismu mezi podnikateli se ale v prosinci poprvé za tři měsíce snížil. Mezi hlavní obavy podniků patří vysoké náklady, rostoucí daně, snížená mezinárodní konkurenceschopnost, geopolitická nejistota a možné dopady vládní politiky.