Detail - články  
Evropa zahájí smíšeně, Strnad zvažuje IPO a Venezuela předá USA ropu

Evropa zahájí smíšeně, Strnad zvažuje IPO a Venezuela předá USA ropu

07.01.2026 8:53
Autor: Redakce, Patria.cz

Evropa zahájí středeční obchodování smíšeně, zatímco futures panevropského indexu Stoxx 50 přidávají 0,2ˇ% a CAC 40 nebo DAX rostou dokonce o 0,4 %, tak FTSE 100 nebo AEX o 0,3 % klesají.

Čtěte více:

Supercyklus paměťových čipů? Analytici věří v dlouhodobý růst díky AI
07.01.2026 6:01
Supercyklus paměťových čipů? Analytici věří v dlouhodobý růst díky AI
Akcie výrobců polovodičů zahájily nový rok prudkým růstem, a to díky n...
Reuters: Strnadova CSG zvažuje, že uvede 15 procent akcií na burzu
07.01.2026 8:44
Reuters: Strnadova CSG zvažuje, že uvede 15 procent akcií na burzu
Česká zbrojařská a strojírenská společnost Czechoslovak Group (CSG) zv...


